Ο Αργύρης πηγαίνει να πάρει το μωρό και με έκπληξη διαπιστώνει ότι η Πηνελόπη έχει μετακομίσει σε ένα αυτοκινούμενο.
Ο ίδιος ανησυχεί για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγαλώνει το παιδί τους και της προτείνει να βρει ένα διαμέρισμα. Εκείνη, ωστόσο, είναι κάθετη, παρά την προθυμία του να τη βοηθήσει με τα έξοδα
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Στη συνέχεια, ζητά από εκείνη να του δώσει το παιχνίδι του μωρού, με τη Μουρίκη να προφασίζεται ένα σωρό δικαιολογίες για να το αποφύγει.
Τελικά, ο άλλος της γιος αποκαλύπτει τη ζημιά που έχει κάνει, καθώς το λούτρινο κουνελάκι έγινε παρανάλωμα του πυρός.
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Αποτυγχάνοντας να της αλλάξει γνώμη, ο Αργύρης αποχωρεί μαζί με τον Μιχαλάκη, ο οποίος κάθεται ήσυχος στο καρότσι του.
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