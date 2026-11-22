Μια ιστορική επίδοση σημείωσε ο Κώστας Στεφανής στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου της κατηγορίας του και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον τίτλο του ρέκορντμαν του θεσμού.

Με την παρουσία του στον εθνικό μας αγώνα, ο έμπειρος συνοδηγός και παρουσιαστής του «TractioN» συμπλήρωσε 31 συμμετοχές στο Ράλλυ Ακρόπολις, γράφοντας παράλληλα ιστορία ως ο μακροβιότερος αγωνιζόμενος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), καθώς μετρά πλέον 51 χρόνια από την πρώτη του εκκίνηση το 1975.

Η ιστορική συμμετοχή του Κώστα Στεφανή στο Ράλλυ Ακρόπολις

Αγωνιζόμενος στο πλευρό του νεαρού οδηγού «Flandy», ο οποίος πραγματοποιούσε το ντεμπούτο του σε αγώνα παγκοσμίου επιπέδου, το πλήρωμα της Traction Rally Team κατάφερε να ξεπεράσει τις απαιτητικές συνθήκες και τις 17 ειδικές διαδρομές του αγώνα, κατακτώντας επάξια την 3η θέση στην κατηγορία τους. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Κώστας Στεφανής έδινε καθημερινά το δικό του update μέσα από την εκπομπή του «TractioN», μεταφέροντας στους τηλεθεατές τον παλμό και τις εξελίξεις από την κάθε μέρα της προσπάθειάς τους.

Η συγκίνηση του παρουσιαστή του TractioN

Η στιγμή του τερματισμού, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για τον ίδιο. Ο Κώστας Στεφανής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, γνωρίζοντας πως πλησιάζει η ώρα να παραδώσει τη σκυτάλη στη νέα γενιά συνοδηγών. Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία του να αποτυπώσει όλες αυτές τις μοναδικές εμπειρίες μιας ζωής στις ειδικές διαδρομές σε ένα βιβλίο, αποκαλύπτοντας πως θα έχει τον συμβολικό τίτλο «Η Τελευταία Σαμπάνια».

Δείτε όλα τα επεισόδια του TractioN