Μεγάλη αναστάτωση δημιουργήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 21/11 στις Αχαρνές, όταν 26χρονος οδηγός προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια επιτέθηκε με λοστό σε πολίτες που βγήκαν στον δρόμο. Από την επίθεση τραυματίστηκαν μια 56χρονη και ένας 69χρονος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» με τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 17:00, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 336 στις Αχαρνές. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο 26χρονος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, όταν το όχημά του έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα ΙΧ της περιοχής.

Μετά τη σύγκρουση, ιδιοκτήτες των σταθμευμένων αυτοκινήτων βγήκαν έξω και του ζήτησαν εξηγήσεις για τη ζημιά που είχε προκληθεί. Τότε ο νεαρός έβγαλε λοστό από το όχημά του και επιτέθηκε.

Ο 26χρονος συνελήφθη από τις Αρχές μετά το περιστατικό. Σε βάρος του αποδίδονται κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη δικαστική οδό, καθώς ο 26χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα.

