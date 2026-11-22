Νέα μαρτυρία που δημοσιεύει η Mail on Sunday επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση της εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τη νύχτα που χάθηκαν τα ίχνη της στην Πορτογαλία. Πρώην συγκρατούμενος του Κρίστιαν Μπρίκνερ υποστηρίζει ότι ο Γερμανός, που παραμένει ο βασικός ύποπτος για τις αρχές, του είχε περιγράψει μέσα στη φυλακή ότι απήγαγε, κακοποίησε και σκότωσε ένα «μικρό ξανθό κορίτσι».

Η μαρτυρία αποδίδεται στον 52χρονο Λαουρέντσιου Κοντίν, πρώην διαρρήκτη, ο οποίος κατέθεσε τον Οκτώβριο του 2024 στις γερμανικές αρχές. Όπως αναφέρει, οι συζητήσεις με τον Μπρίκνερ έγιναν το 2019, όταν οι δύο άνδρες κρατούνταν σε φυλακή κοντά στο Ανόβερο.

Οι γονείς της Μαντλίν / AP (Sven Kaestner)

Ο 49χρονος σήμερα Κρίστιαν Μπρίκνερ έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για βιασμό και θεωρείται από τις γερμανικές αρχές ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της τρίχρονης Μαντλίν από τουριστικό κατάλυμα στην Πράια ντα Λουζ, στο Αλγκάρβε, τον Μάιο του 2007. Μέχρι σήμερα δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την υπόθεση και ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή.

Εξαφάνιση Μαντλίν: Τι ισχυρίζεται ο πρώην συγκρατούμενος του Μπρίκνερ

Σύμφωνα με όσα είπε ο Κοντίν, ο Μπρίκνερ τού περιέγραψε ότι μπήκε σε τουριστικό κατάλυμα στην Πράια ντα Λουζ αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Αντί γι’ αυτά, όπως υποστηρίζει ο μάρτυρας, εντόπισε ένα κορίτσι με ξανθά μαλλιά που κοιμόταν και το πήρε μαζί του.

«Ο Μπρίκνερ ερχόταν στο δωμάτιό μου στη φυλακή», δήλωσε ο Κοντίν στη Mail on Sunday. Στην ίδια μαρτυρία υποστήριξε ότι ο Μπρίκνερ του μιλούσε για τη σεξουαλική του έλξη προς παιδιά. «Μου είπε ότι ενδιαφερόταν σεξουαλικά για μικρά παιδιά και ότι συχνά έπαιρνε μικρά κορίτσια με το τροχόσπιτό του και τα κακοποιούσε σεξουαλικά», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, ο ύποπτος φέρεται να είπε ότι οδήγησε περίπου 45 λεπτά με το τροχόσπιτό του, σταμάτησε και κακοποίησε σεξουαλικά το παιδί. Στη συνέχεια, όπως ισχυρίζεται ο Κοντίν, ο Μπρίκνερ πανικοβλήθηκε όταν είδε μπλε φώτα, φοβήθηκε ότι τον αναζητούσε η αστυνομία και σκότωσε το κορίτσι.

Ο Κοντίν περιέγραψε και δεύτερη συνομιλία, αυτή τη φορά για ίχνη DNA. «Μια μέρα με ρώτησε αν ήταν δυνατόν η αστυνομία να βρει το DNA του σε ένα παράθυρο, επειδή είχε πηδήξει από αυτό κρατώντας ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά του», υποστήριξε. Όταν τον ρώτησε τι είχε συμβεί, είπε πως άκουσε από τον Μπρίκνερ ότι έφυγε από ισόγειο διαμέρισμα μαζί με ένα κορίτσι. «Μου είπε ότι έψαχνε χρήματα. Αλλά το μόνο που βρήκε ήταν ένα μικρό ξανθό κορίτσι που κοιμόταν», είπε ο 52χρονος.

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις του συγκρατούμενου του Κρίστιαν Μπρίκνερ για την υπόθεση Μαντλίν / AP (Joao Henriques)

Ο ίδιος παραδέχεται ότι αρχικά δεν είχε πιστέψει όσα άκουγε. «Νόμιζα ότι ήταν απλώς μια ιστορία με την οποία ήθελε να καυχηθεί. Αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι αλήθεια», δήλωσε. Όπως εξήγησε, μόνο όταν οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν το 2020 ότι θεωρούν τον Μπρίκνερ βασικό ύποπτο, συνέδεσε τα λεγόμενά του με τη Μαντλίν ΜακΚαν.

Οι έρευνες σε Πορτογαλία και τα δεδομένα της υπόθεσης Μαντλίν

Η Mail on Sunday αναφέρει ότι ο Κοντίν παρέδωσε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Γερμανίας (BKA) λεπτομερή περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο ο Μπρίκνερ φέρεται να σκότωσε το κορίτσι. Η εφημερίδα σημειώνει ότι γνωρίζει αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά δεν τις δημοσιοποιεί.

Η κατάθεσή του δόθηκε μετά τη δίκη του Μπρίκνερ στο Μπράουνσβαϊγκ, όπου είχε κατηγορηθεί για τον βιασμό άλλης γυναίκας στο Αλγκάρβε και για περιστατικά επίδειξης των γεννητικών του οργάνων σε παιδιά. Στο τέλος αθωώθηκε για όλες τις κατηγορίες. Εκείνη την περίοδο εξέτιε ήδη ποινή κάθειρξης επτά ετών για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στο Αλγκάρβε το 2005.

Επτά μήνες μετά τη μαρτυρία του Κοντίν, Γερμανοί ερευνητές και Πορτογάλοι αστυνομικοί εξασφάλισαν δικαστικά εντάλματα και έκαναν νέες έρευνες σε εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Λάγκος, στη νότια Πορτογαλία. Οι επιχειρήσεις κράτησαν τρεις ημέρες και επικεντρώθηκαν περίπου έξι χιλιόμετρα από το Ocean Club, όπου έμενε η οικογένεια ΜακΚαν όταν εξαφανίστηκε η Μαντλίν. Η περιοχή βρισκόταν κοντά και σε καλύβα όπου είχε μείνει στο παρελθόν ο Μπρίκνερ. Δεν εντοπίστηκε, όμως, κάποιο σημαντικό εύρημα.

Σε άλλο στοιχείο που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, ο Μπρίκνερ είχε παραδεχθεί τον Σεπτέμβριο ότι το βράδυ της εξαφάνισης βρισκόταν περίπου 137 μέτρα από το Ocean Club. Οι γερμανικές αρχές είχαν ήδη αναφέρει ότι δεδομένα κινητής τηλεφωνίας τον τοποθετούσαν στην ευρύτερη περιοχή. Ο Μπρίκνερ αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά την ολοκλήρωση της ποινής του.

Η Μαντλίν ΜακΚαν εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου 2007, λίγες ημέρες πριν κλείσει τα τέσσερα χρόνια της, από το διαμέρισμα όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην Πράια ντα Λουζ. Οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, βρίσκονταν σε κοντινό εστιατόριο όταν διαπιστώθηκε η εξαφάνισή της. Το 2020, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θεωρούν πως η Μαντλίν είναι νεκρή, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπίσει τη σορό της.