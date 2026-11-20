Περισσότερα από 16.000 email πελατών, αριθμοί τηλεφώνου και ταχυδρομικοί κώδικες φέρονται να διέρρευσαν στο dark web μετά την κυβερνοεπίθεση που έπληξε συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών των Visa, Mastercard και JPMorgan Chase. Οι χάκερ δεν κατάφεραν να παραβιάσουν απευθείας τα κεντρικά συστήματα των χρηματοοικονομικών κολοσσών, αλλά χρησιμοποίησαν ως «πίσω πόρτα» εξωτερικές εταιρείες που διαχειρίζονταν δεδομένα τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR, στη διαρροή περιλαμβάνονται επίσης 124 εταιρικές διευθύνσεις email υπαλλήλων της τράπεζας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εταιρειών, η επίθεση δεν πραγματοποιήθηκε απευθείας στα κεντρικά πληροφοριακά τους συστήματα. Οι δράστες στόχευσαν εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους πληροφορίες πελατών.

Όπως εξήγησε ο Άρης Λάμπος στο STAR, οι χάκερ δεν υπέκλεψαν τραπεζικούς κωδικούς, αλλά προσωπικά στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποίησαν ως μέσο εκβιασμού.

Η ομάδα κυβερνοεγκλήματος «n0n» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και έδωσε στις εταιρείες προθεσμία 48 ωρών για την καταβολή λύτρων. Όταν, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, δεν υπήρξε συμφωνία, προχώρησε στη δημοσιοποίηση αρχείων στο dark web.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας SOCRadar επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι χάκερ δημοσίευσαν έγγραφα τα οποία υποστηρίζουν ότι αποδεικνύουν την παραβίαση. Ωστόσο, η ίδια η SOCRadar διευκρίνισε ότι δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα τη γνησιότητα των ισχυρισμών αυτών.

Τι στοιχεία φέρονται να διέρρευσαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ του STAR, η διαρροή περιλαμβάνει:

Περισσότερες από 16.000 διευθύνσεις email πελατών.

Αριθμούς τηλεφώνου.

Ταχυδρομικούς κώδικες.

124 εταιρικές διευθύνσεις email υπαλλήλων της τράπεζας.

Η διαρροή αφορά προσωπικές πληροφορίες και όχι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εταιρειών, στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών ή αριθμούς καρτών.

Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε ότι οι δράστες ενδέχεται να απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα μάρκετινγκ που διατηρούσαν εξωτερικοί συνεργάτες της.

Η Visa διευκρίνισε ότι τα δικά της συστήματα δεν επηρεάστηκαν και ότι δεν εκτέθηκαν δεδομένα πληρωμών, όπως αριθμοί καρτών.

Αντίστοιχα, η Mastercard έκανε λόγο για έκθεση περιορισμένου όγκου πληροφοριών που δεν σχετίζονται με πληρωμές και αφορούν μέρος των κατόχων καρτών συγκεκριμένου προγράμματος παροχών.

Η υπόθεση προκαλεί ανησυχία, καθώς η διαρροή πραγματικών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να αξιοποιηθεί για στοχευμένες απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης, όπως μηνύματα phishing που εμφανίζονται ως επίσημη επικοινωνία τραπεζών.

Το σχέδιο «Fortress America» του Πενταγώνου

Το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο STAR επεκτείνεται και σε μια άλλη διάσταση της κυβερνοασφάλειας: την προστασία κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο δελτίο ειδήσεων, το αμερικανικό Πεντάγωνο εκπονεί το σχέδιο «Fortress America» («Φρούριο Αμερική»), με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεγαλύτερων στρατιωτικών βάσεων της χώρας.

Βασικός στόχος είναι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν για τουλάχιστον τρεις μήνες χωρίς εξωτερική υποστήριξη.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την ενίσχυση της αυτονομίας τους σε κρίσιμους τομείς, όπως:

Ηλεκτροδότηση: Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ύδρευση: Εξασφάλιση ανεξάρτητης πρόσβασης σε νερό.

Εξασφάλιση ανεξάρτητης πρόσβασης σε νερό. Καύσιμα: Διατήρηση επαρκών αποθεμάτων για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Διατήρηση επαρκών αποθεμάτων για τη συνέχιση των επιχειρήσεων. Επικοινωνίες: Διασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων επικοινωνίας ακόμη και σε συνθήκες κρίσης.

Πρόκειται για μια ευρύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του κινδύνου μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα μπορούσαν να πλήξουν κρατικές και στρατιωτικές υποδομές.

Η λογική πίσω από τον σχεδιασμό είναι ότι μια στρατιωτική βάση πρέπει να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και εάν διακοπούν κρίσιμες εξωτερικές παροχές ή επικοινωνίες.