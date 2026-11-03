Κυβερνοεπίθεση σε συστήματα ψύξης καταγγέλλεται και στην Ελλάδα, μετά τα περιστατικά που έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος φέρεται να έγινε κρεοπωλείο στην Κηφισιά, όπου χάκερς απέκτησαν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα των ψυγείων και άλλαξαν τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας, φτάνοντας την ένδειξη στους 150 βαθμούς Κελσίου.

Την καταγγελία έκανε ο επιχειρηματίας Γιώργος Μπούμπας, περιγράφοντας όσα συνέβησαν στην επιχείρησή του. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν το πρόβλημα όταν έφτασαν στο κατάστημα στις 04:00 τα ξημερώματα.

Αρχικά, όπως εξήγησε, θεώρησαν ότι επρόκειτο για κάποια τεχνική βλάβη. Ωστόσο, η προσπάθεια αποκατάστασης αποκάλυψε κάτι πολύ διαφορετικό.

Σύμφωνα με τον κ. Μπούμπα, τα ψυγεία είχαν ρυθμιστεί στους 150 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υπεύθυνοι της επιχείρησης δεν μπορούσαν να παρέμβουν χειροκίνητα, καθώς δεν είχαν πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου.

«Με το που ήρθαν οι υπάλληλοι στις 04:00 τα ξημερώματα, είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ψυγεία. Στην αρχή νομίζαμε ότι έχει κάποια βλάβη», είπε.

Ο επιχειρηματίας περιέγραψε και την προσπάθεια του ψυκτικού να εντοπίσει την αιτία του προβλήματος, καθώς αρχικά εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο πτώσης τάσης.

«Είχαν σετάρει τα ψυγεία στους 150 βαθμούς Κελσίου, εμείς δεν μπορούσαμε χειροκίνητα να παρέμβουμε καθώς δεν μπορούσαμε να μπούμε στο σύστημα. Ο ψυκτικός που ήρθε αναρωτήθηκε αν προκλήθηκε από πτώση τάσης, αλλά εμείς έχουμε γεννήτρια. Αφού δοκίμασε όλους τους τρόπους, μετά από μια ώρα μας είπε "είστε χακαρισμένοι" και κατάφερε να πάρει τον επανέλεγχο μετά από δύο ώρες», τόνισε.

Ο ίδιος, πάντως, διευκρίνισε ότι τα ψυγεία δεν έφτασαν ποτέ στην πραγματική θερμοκρασία των 150 βαθμών Κελσίου, παρά την αντίστοιχη ένδειξη στις ρυθμίσεις τους.

Ο κ. Μπούμπας ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα του μετέφερε ο ψυκτικός, παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και σε δύο ακόμη επιχειρήσεις της περιοχής.

Όπως είπε, η δική του επιχείρηση και οι άλλες δύο συνεργάζονταν με την ίδια τρίτη εταιρεία ψυκτικών για την ασφάλεια των συστημάτων τους.

Ο επιχειρηματίας εξήγησε ότι το πρόβλημα φαίνεται να αφορά κυρίως νεότερα συστήματα ψύξης που διαθέτουν ασύρματη δικτύωση.

«Τα παλαιά μοτέρ δεν έχουν πρόβλημα, τα καινούργια έχουν πρόβλημα που έχουν ασύρματο δίκτυο. Εμείς απενεργοποιήσαμε το wi-fi και θα σκεφτεί ο τεχνικός τι λύση μπορεί να βρεθεί μόνιμη», τόνισε.

Η απενεργοποίηση του Wi-Fi ήταν το άμεσο μέτρο που ελήφθη στην επιχείρηση, ενώ αναζητείται μόνιμη τεχνική λύση.

Πάνω από 300 εκτεθειμένα συστήματα είχαν εντοπιστεί στην Ελλάδα

Το περιστατικό στην Κηφισιά έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια των συστημάτων βιομηχανικού και εμπορικού ελέγχου.

Στις 14 Οκτωβρίου, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) είχε απευθύνει σύσταση προς τους φορείς κρίσιμων υποδομών να αποσυνδέσουν άμεσα από το δημόσιο διαδίκτυο τα συστήματα ελέγχου εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, στην Ελλάδα είχαν εντοπιστεί περισσότερα από 300 αντίστοιχα εκτεθειμένα συστήματα.

Η Αρχή είχε ενημερώσει απευθείας τους φορείς που διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα συστήματα, όπου αυτό ήταν δυνατό με βάση τους κανόνες προστασίας δεδομένων.

Παράλληλα, είχε συστήσει:

Την αποσύνδεση των συστημάτων ελέγχου από το δημόσιο διαδίκτυο.

Τη χρήση ασφαλούς σύνδεσης VPN και πολυπαραγοντικής αυθεντικοποίησης για απομακρυσμένη πρόσβαση.

Την αλλαγή των προεπιλεγμένων κωδικών πρόσβασης.

Την εγκατάσταση των διαθέσιμων ενημερώσεων ασφαλείας.

Την αντικατάσταση εξοπλισμού που δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή.

Κυβερνοεπιθέσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Αντίστοιχες κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης έχουν αναφερθεί σε Βέλγιο, Σουηδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Εσθονία, ενώ υπάρχουν αναφορές και για την Ιρλανδία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα ελέγχου ψυγείων και καταψυκτών, μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας.

Δημοσιεύματα από ευρωπαϊκές χώρες κάνουν λόγο για ενδείξεις θερμοκρασίας που έφτασαν ακόμη και τους 50 ή τους 70 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες τροφίμων να χρειαστεί να αποσυρθούν, καθώς δεν μπορούσε να διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους για κατανάλωση.