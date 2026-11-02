Πώς η ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης εξαπατούσε χιλιάδες δωρητές

«Μάζεψαν 42.000 και δε μας έδωσαν ούτε 1 ευρώ»

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/11/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωνε χρήματα από δωρεές χωρίς να παραδίδει τα ποσά στους δικαιούχους.
  • Γονείς παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας καταγγέλλουν ότι δεν έλαβαν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τους εράνους.
  • Η ΜΚΟ χρησιμοποιούσε ψευδείς πληροφορίες και φωτογραφίες από νεκρά παιδιά για να προσελκύσει δωρεές.
  • Το νομικό πλαίσιο γύρω από τις ΜΚΟ είναι ασαφές, με πολλές γκρίζες ζώνες που διευκολύνουν την απάτη.
  • Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ερευνούν τις ΜΚΟ πριν κάνουν δωρεές.

Μόνο οι ίδιοι οι ιδρυτές της «αμαρτωλής» ΜΚΟ γνώριζαν πόσα χρήματα συγκεντρώνονταν από κάθε έρανο. Με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές λάμβαναν ελάχιστα ποσά ή ακόμη και καθόλου χρήματα. Το ερώτημα που τίθεται αφορά το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τις ΜΚΟ, αλλά και τις γκρίζες ζώνες που προκύπτουν σχετικά με τη νομιμότητα της λειτουργίας τους.

Με το πρόσχημα ότι δεν χρειάζεται να λογοδοτούν πουθενά, μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως αυτή της Θεσσαλονίκης, πατούν πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στερούν χρήματα από άρρωστα παιδάκια που παλεύουν για να κρατηθούν στη ζωή.

Πατέρας ενός 15χρονου αγοριού με σοβαρό πρόβλημα υγείας μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR και αποκάλυψε πως, ενώ συγκεντρώθηκαν μέσω εράνου 42 χιλιάδες ευρώ, τελικά δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ...

Απάτη ΜΚΟ: «Είχαμε ανάγκη» - Συγκλονίζει μητέρα παιδιού με λευχαιμία

Απάτη ΜΚΟ: «Μάζεψαν 42.000 και δε μας έδωσαν ούτε 1 ευρώ»

Απάτη ΜΚΟ: «Μάζεψαν 42.000 και δε μας έδωσαν ούτε 1 ευρώ»

«Ο έρανος διήρκεσε έναν μήνα, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου, και συγκέντρωσαν 42 χιλιάρικα. Για να δείξει, όμως, στον κόσμο ότι το σωματείο είχε επιτυχία, δήλωσε ψευδώς ότι υπάρχει ένας ανώνυμος δωρητής και ότι συμπληρώνεται επιτυχώς το ποσό, για να φανεί στον κόσμο ότι πετύχαμε. Εγώ του είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό και εκείνος άφησε να αιωρείται μια απειλή, ότι αν δεν σταματήσω, θα γυρίσει πίσω τα λεφτά. Και, για το καλό του παιδιού μου, έκλεισα το στόμα μου», λέει ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρίδης, πατέρας του 15χρονου Χρήστου. 

Δεν είναι λίγοι οι γονείς που είχαν υποψιαστεί ότι δεν λάμβαναν ολόκληρο το ποσό που συγκεντρωνόταν από τις δωρεές. Όπως ο πατέρας του 17χρονου Γιώργου από τη Νάουσα.

Απάτη ΜΚΟ: «Μια σουίτα κλείνουμε πάντα, ερχόμαστε συνέχεια εκεί»

«Αυτός μου είπε ότι όσα λεφτά θα μας δίνουν, θα στα δίνω. Αυτοί έβαλαν τους δικούς τους λογαριασμούς, δεν έβαλαν του παιδιού. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: “Κώστα, τι γίνεται; Μήπως να βάλουμε τον λογαριασμό του παιδιού μου;”. “Όχι, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος”. Νεύριασε κάποια στιγμή και μου λέει να σταματήσω την ανάρτηση. Και εγώ αγχώθηκα και λέω: “Πάρ' τα ό,τι είναι”», λέει ο κ. Γιάννης. 

«Η «αμαρτωλή» ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να γίνει παράδειγμα αποτροπής για μελλοντικές δωρεές»

Περιπτώσεις σαν αυτή της Θεσσαλονίκης δεν θα πρέπει να μας αποτρέπουν από το να συμπάσχουμε και να συμπονούμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και, ειδικά, τα μικρά παιδάκια. Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, όλοι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και να κάνουμε έρευνα, καθώς το νομικό πλαίσιο γύρω από τις ΜΚΟ είναι ασαφές και υπάρχουν αρκετές γκρίζες ζώνες.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβεβαιώσω ότι, αν δίνω τα χρήματά μου, θα πάνε στον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν. Δεν υπάρχει μια υποχρέωση από τον νόμο, όπως είναι, για παράδειγμα, η Διαύγεια, ένας αντίστοιχος φορέας στον οποίο να φαίνεται ότι εγώ δαπάνησα 20 ευρώ», τονίζει ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος. 

Μάλιστα, υπάρχει καταγγελία που αναφέρει ότι η «αμαρτωλή» ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης διακινούσε τη φωτογραφία μικρού παιδιού από την Πολωνία, το οποίο είχε πεθάνει εδώ και δύο χρόνια, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα.

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Απάτη ΜΚΟ: «Κάναμε δωρεά για ένα παιδάκι που είχε πεθάνει εδώ και δύο χρόνια»

Καταγγέλουσα αναφέρει συγκεκριμένα «Παρακολουθούσα την πορεία της δημοσίευσης και υπέπεσε στην αντίληψή μου ένα σχόλιο που έλεγε: “Δεν ντρέπεστε να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες από ένα νεκρό μωρό στην Πολωνία;”. Μας έβγαλε στο Google μια πανομοιότυπη ιστορία. Ήταν ένα μωρό που είχε πεθάνει πριν από χρόνια, με παρόμοια συμπτώματα. Βρήκαμε και την ομάδα στο Facebook της μητέρας και της αδελφής του. Πάθαμε σοκ, γιατί εμείς πιστεύαμε ότι βοηθούσαμε ένα μωρό, αλλά αυτό το μωρό δεν υπήρχε. Ήταν στο χώμα εδώ και δύο χρόνια».

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