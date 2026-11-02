Οι πληρωμές των εργαζομένων σε Pizza Fan, «Χωριάτικο», Bread Factory, οι εσωτερικές έρευνες για αναφορές σε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και οι νέες ρυθμίσεις για τις πλατφόρμες delivery βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. Η υπουργός περιέγραψε τις κινήσεις για τις πληρωμές και τις θέσεις εργασίας, ενώ παρουσίασε και βασικές προβλέψεις νομοσχεδίου που συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Pizza Fan: Sυνάντηση στο υπουργείο και πληρωμές εργαζομένων

Η υπουργός ανέφερε ότι πρώτη προτεραιότητα του υπουργείου είναι οι εργαζόμενοι και οι θέσεις εργασίας. Όπως είπε: «Έχω μία προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό. Η προστασία των εργαζομένων. Παρακολουθώ το ζήτημα πάρα πολύ στενά από την πρώτη στιγμή. Είμαστε σε μια πολύ στενή επαφή και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και με τους εκπροσώπους της εργοδοσίας για να δούμε ακριβώς ποιες επιλογές διαφαίνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι επειδή ακριβώς οι συμβάσεις εργασίας είναι όλες τις ενέργειες, δεν έχει υπάρξει κάποια εντολή να κλείσει η εταιρεία να αναστείλει τη λειτουργία της. Είναι πολύ σημαντικό ότι από την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν να πληρώνονται οι εργαζόμενοι για τα δεδουλευμένα τους του μηνός Οκτωβρίου, έναντι όχι κανονικά. Κανονικά και σήμερα μάλιστα το μεσημέρι και το απόγευμα πληρώθηκαν σύμφωνα τις πληροφορίες μου, οι εργαζόμενοι στη μητρική εταιρεία Pizza Fan. Μιλάμε για πάνω από περίπου 500 άτομα, άρα είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό προχωράει. Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία δική μου. Σας το λέω ευθέως. Η προστασία των εργαζομένων».

Όοσν αφορά τις θέσεις εργασίας και τις πληρωμές και στα franchise απάντησε στη Μ. Ζαχαρέα: «Μπορώ να σας το πω αυτό ακόμη αύριο έχουμε ζητήσει μια συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με δική μας πρωτοβουλία, στην οποία θα παραστούν εκπρόσωποι και των εργαζομένων και της εργοδοσίας, για να καταλάβουμε και εμείς ποιες είναι οι προθέσεις τους και τι επιλογές διαφαίνονται. Πάντως αυτό το έχουμε πει. Από την πρώτη στιγμή θα είμαστε δίπλα τους».

Στο ερώτημα της Μάρας Ζαχαρέα αν μπορεί να μπει επενδυτής, η Νίκη Κεραμέως απάντησε: «Αύριο έχουμε επί τούτου ζητήσει αυτή τη συνάντηση, επειδή ακριβώς έχουμε την αγωνία για την προστασία των εργαζομένων και θα τους ρωτήσουμε ποιες είναι οι προθέσεις τους σχετικά με το αν θα συνεχίσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, πράγμα το οποίο δύνανται να κάνουν ή αν θα προχωρήσουν ενδεχομένως σε κάποια συναλλαγή στο κομμάτι της εξαγοράς και ούτω καθεξής από κάποιον επενδυτή».



«Χωριάτικο», Bread Factory και η εξαίρεση για τη μισθοδοσία

Όσον αφορά το «Χωριάτικο» και την εταιρεία Bread Factoryμε Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι οι δεσμεύσεις της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εξαιρούν ρητά τη μισθοδοσία: «Είναι πολύ σημαντικό ότι όλες οι δεσμεύσεις που έχει κάνει η Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος έχουν ρητή εξαίρεση τη μισθοδοσία. Δηλαδή λέει ναι, δεσμεύουν τους λογαριασμούς, αλλά μία εξαίρεση είναι να πληρωθούν οι εργαζόμενοι έτσι με τον τρόπο αυτό. Επειδή είπατε και την εταιρεία της Bread Factory, πληρώνονται απ’ ό,τι καταλαβαίνω πλέον και οι εργαζόμενοί της. Για το Χωριάτικο δεν μπορώ να σας πω ακόμα. Έχουμε κάνει επικοινωνίες, είμαστε σε μία συνεργασία και εκεί σε μία επαφή δεν έχουμε ακόμα εικόνα των προθέσεων. Παρακολουθούμε και αυτό το θέμα πάρα πολύ στενά, γιατί είναι κρίμα οι άνθρωποι που δεν φταίνε να την πληρώσουν. Εμείς μία αγωνία έχουμε. Πώς θα προστατεύσουμε θέσεις εργασίας και γι αυτό εργαζόμαστε από την πρώτη στιγμή».

ΕΦΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας και οι εσωτερικές έρευνες

Σε ερώτηση για τους διαλόγους που δημοσιοποιήθηκαν και τις αναφορές σε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, η Μάρα Ζαχαρέα ρώτησε αν έχουν ξεκινήσει εσωτερικές έρευνες και αν θα υπάρξει διαθεσιμότητα εφόσον εντοπιστούν ευθύνες.

Η υπουργός απάντησε: «Για παράδειγμα στον ΕΦΚΑ, που αποτελεί οργανισμό που εποπτεύει το υπουργείο Εργασίας, έχει ξεκινήσει από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ έρευνα εσωτερική για να δούμε αν υπάρχει το οτιδήποτε, οτιδήποτε το μεμπτό. Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι ανεξάρτητη αρχή. Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχω κάτι ακόμα, αλλά έχει από την πρώτη στιγμή με το που είδαν το φως της δημοσιότητας τα στοιχεία αυτά έχει ξεκινήσει η εσωτερική διαδικασία για να δούμε ακριβώς τι υπάρχει, να δει η διοίκηση του ΕΦΚΑ, τι ακριβώς υπάρχει, αν υπάρχει και προφανώς να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες».

Σχετικά με την κριτική για το γιατί οι έλεγχοι δεν έγιναν νωρίτερα, η Νίκη Κεραμέως παρέπεμψε στις τοποθετήσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και στη λειτουργία του ελληνικού FBI. Η ίδια δήλωσε: «Απάντησε ο κ. Χρυσοχοΐδης εκτενώς σε αυτό και νομίζω με πολύ εμπεριστατωμένο τρόπο. Ρωτάνε πολλοί και γιατί τώρα γίνονται όλα αυτά. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις, οι εγκληματικές οργανώσεις κτλ. Η απάντηση του κ. Χρυσοχοΐδη ήταν πολύ συγκεκριμένη και είπε ότι πριν από δύο χρόνια ξεκίνησε αυτό το μεγάλο εγχείρημα του ελληνικού FBI, το οποίο μάλιστα πολλοί λοιδόρησαν. Τα δύο αυτά χρόνια έχουν εργαστεί πάρα πολύ σκληρά πάρα πολλοί άνθρωποι, προκειμένου ακριβώς να φτάσουν να εξιχνιάσουν εκατοντάδες εγκληματικές οργανώσεις. Εμείς βλέπουμε στο φως της δημοσιότητας κάποιες από αυτές. Πίσω από αυτές όμως υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες. Άρα την κορυφή του παγόβουνου βλέπουμε τώρα. Ήδη έχουν εξιχνιαστεί εκατοντάδες εγκληματικές οργανώσεις. Χάρη στην εξαιρετική δουλειά που κάνει αυτός ο νέος φορέας που συστάθηκε υπό την ηγεσία του κ. Χρυσοχοΐδη, αλλά ο λόγος που τώρα έρχονται όλα αυτά στο φως της δημοσιότητας είναι γιατί έχει συμπληρωθεί ένα ικανό χρονικό διάστημα από την ίδρυση αυτού του φορέα πριν από περίπου 1,5 - 2 χρόνια».

Νομοσχέδιο για delivery πλατφόρμες και αλγόριθμους

Στην συνέχεια της συνέντευξης, η συζήτηση στράφηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου και στις ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες. Απαντώντας στην ερώτηση της Μάρας Ζαχαρέα ότι υπάρχει ανησυχία για το ποιος φτάνει τελικά στην πόρτα των πολιτών, η υπουργός περιέγραψε τις βασικές παρεμβάσεις ως εξής: «Πράγματι φέραμε νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και ενισχύει συνολικά το πλαίσιο που εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες που είναι σημαντικές εταιρείες, έχουν και την παράδοση φαγητών, όπως πολύ σωστά αναφέρετε. Και εκεί κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο που κάνουμε είναι ενισχύουμε την προστασία των εργαζομένων στις πλατφόρμες, αλλά ενισχύουμε και την προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών μόνο και μόνο για το τελευταίο. Να σας πω ότι πλέον συστήνεται ένα μητρώο το οποίο θα τους καταγράφει όλους, όχι μόνο αυτούς που είναι μισθωτοί εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και κάθε αυτοαπασχολούμενο. Οποιοσδήποτε επί της ουσίας παραδίδει στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων φαγητό ή άλλα προϊόντα να είναι καταγεγραμμένος για τη μεγαλύτερη προστασία όλων».

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στη χρήση ΑΙ από τις συγκεκριμένες πλαττφόρμες, δηλώνοντας: «Ταυτόχρονα όμως, επειδή αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος κυρία Ζαχαρέα καθορίζει τα πάντα, καθορίζει το τι θα παραδώσεις, ποιος θα παραδώσει, πότε θα παραδώσει, εάν θα προαχθεί, πώς θα αμειφθεί, εάν θα συνεχιστεί η συνεργασία ή αν θα διακοπεί η συνεργασία. Ερχόμαστε λοιπόν με το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο εκπορεύεται από ευρωπαϊκή οδηγία και λέμε το εξής: Ναι στην τεχνητή νοημοσύνη πολύ χρήσιμη, σημαντικό εργαλείο για την αγορά εργασίας, αλλά με κανόνες, με προστασία για όλους. Και το λέω αυτό γιατί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση διεθνώς για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, για το κατά πόσο θα μπορούσε ενδεχομένως να βλάψει σε έναν βαθμό την κοινωνία. Γι αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι έρχεται η χώρα μας και βάζει ένα δίκτυ ασφαλείας, μια προστασία. Να μη χαθούν θέσεις εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Βασίζεται στο να υπάρχει ένας έλεγχος».

Σε διευκρινιστική ερώτηση της Μάρας Ζαχαρέα αν μπορεί ένας αλγόριθμος να αποφασίσει τη διακοπή της συνεργασίας και αν πρέπει να υπάρχει μια ανθρώπινη εποπτεία, η Νίκη Κεραμέως απάντησε: «Αυτό έρχεται και λέει το νομοσχέδιο: ναι στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με κανόνες, με πλέγμα προστασίας για όλους στην αγορά εργασίας και με ανθρώπινη εποπτεία στις κρίσιμες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα ο τερματισμός μιας συνεργασίας».

Μητρώο διανομέων στο delivery και έλεγχος νομιμότητας παραμονής

Στο ερώτημα πώς οι πλατφόρμες θα υποχρεώνονται να μην απασχολούν αλλοδαπούς χωρίς άδεια εργασίας που βρίσκονται παράνομα στη χώρα, η υπουργός ανέφερε ότι προωθείται διαλειτουργικότητα με το υπουργείο Μετανάστευσης.

Η ίδια δήλωσε: «Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες. Πλέον είναι από αυτά που έχουμε πάρει τη πρωτοβουλία να κάνουμε σε συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης, είναι να δημιουργηθεί μια λειτουργική πλατφόρμα, η οποία εάν κάποιος εργαζόμενος είναι μη νόμιμα στη χώρα, θα χτυπάει στο σύστημα, άρα θα υπάρχει μια διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο για τη μεγαλύτερη προστασία συνολικά της κοινωνίας. Και αυτό είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο αυτό. Το πρόβλημα έως τώρα είναι ότι δεν ξέρουμε καθόλου ποιοι εργάζονταν εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, τώρα υπάρχει μια γενική υποχρέωση καταγραφής όχι μόνο των μισθωτών, των επιμέρους εταιρειών, αλλά και όλων αυτών που είναι από πίσω. Από πίσω υπάρχουν οι λεγόμενοι μεσολαβητές- διαμεσολαβητές και αυτοί από πίσω τους έχουν και άλλους. Άρα πλέον υπάρχει μια γενική υποχρέωση καταγραφής όλων σε ένα ενιαίο μητρώο για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη προστασία για όλους».

