Ο πλανήτης κρατά την ανάσα του. Η Ρωσία απειλεί το ΝΑΤΟ με πυρηνική επίθεση, αν η Συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει το Καλίνινγκραντ, τον στρατιωτικοποιημένο θύλακά της, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

Οι εικόνες από μεγάλες ΝΑΤΟικές ασκήσεις που γίνονται στη Λετονία, στην «αυλή» του όπως θεωρεί ο Πούτιν, εξοργίζουν τη Μόσχα η οποία προετοιμάζεται για όλα, όπως με δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου από ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο.

Οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ που εξοργίζουν τη Μόσχα

Πυρηνικές προειδοποιήσεις της Μόσχας για το Καλίνινγκραντ

Τα πυρηνικά παραμένουν στο τραπέζι. Δεν έφυγαν, άλλωστε, ποτέ όπως τόνισε στο ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη. Το κλειδί είναι στο χέρι του Πούτιν.

«Eίναι ένα από τα πολύ πάγια κόλπα των Ρώσων, γιατί τα πυρηνικά όπλα είναι ουσιαστικά από τα ελάχιστα "χαρτιά" που μπορούν να παίξουν παγκοσμίως» σχολίασε στη DW o αναλυτής Κonstantin Εggert.

Πώς επανήλθαν τα πυρηνικά στο προσκήνιο; Με αφορμή το υπερ-ραντάρ του Πούτιν στο Καλίνινγκραντ, τον στρατιωτικοποιημένο θύλακα της Ρωσίας που είναι «σφηνωμένος» ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία και θεωρείται ο «Δούρειος Ίππος της Μόσχας στη Βαλτική.

Η Ρωσία προειδοποίησε το ΝΑΤΟ με επιστολή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα για να υπερασπιστεί το Καλίνινγκραντ, εάν η δυτική στρατιωτική Συμμαχία προχωρούσε σε ενέργειες με στόχο την αποκοπή αυτού του θύλακα.

Στα χαρτιά, σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα η Ρωσία διαθέτει πάνω από 5.000 πυρηνικές κεφαλές. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί διαθέτουν 550. Θα είχε λοιπόν η Ευρώπη έστω και μια πιθανότητα; Θα σήμαινε πράγματι ότι 10 φορές περισσότερα πυρηνικά θα σκότωναν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

ΝΑΤΟ προς Ρωσία: «Σταματήστε τις πυρηνικές απειλές»

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στις Βρυξέλλες Μαρία Ψαρά, το ΝΑΤΟ πάντως απέρριψε την προειδοποίηση, επιμένοντας ότι οι δραστηριότητές του δεν συνιστούν απειλή για τη Ρωσία. Ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε κάλεσε τη Μόσχα να σταματήσει την πυρηνική ρητορική της.

«Ο πύραυλος Ορέσνικ έρχεται»

Εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση, χάκερς έστειλαν και στην Ουκρανία και στη Ρωσία fake προειδοποιήσεις για πυραυλικό πλήγμα ηγραμμένο στα ρωσικά: «Μην ανησυχείτε, ο Ορέσνικ έρχεται» έγραφε το μήνυμα.

Οι fake προειδοποιήσεις για τον πύραυλο Ορέσνικ

«Τα μηνύματα προειδοποιούσαν για απειλή πυρηνικής επίθεσης, χημική απειλή και στη συνέχεια για μάχες στους δρόμους, δηλαδή για το ενδεχόμενο να ξεσπάσουν πολεμικές συγκρούσεις μέσα στην πόλη!» μετέδωσε ο ανταποκριτής του BBC στο Κίεβο Νταν Τζόνσον.

Οι χρήστες καλούνταν να συγκεντρώσουν αποθέματα τροφίμων για τρεις εβδομάδες και να αναζητήσουν καταφύγιο σε υπόγεια!

