Η Ρωσία απειλεί με χρήση πυρηνικών το ΝΑΤΟ λόγω του Καλίνινγκραντ

Η απάντηση της Συμμαχίας και οι fake προειδοποιήσεις για πύραυλο Ορέσνικ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.26 , 22:49 Κακοκαιρία Agneta: 112 στη Θεσπρωτία - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
02.11.26 , 22:40 GNTM: «Θα Σκοτωθούν! Γιατί Πάει Τόσο Γρήγορα;»
02.11.26 , 22:22 Δύσκολες στιγμές για την Έλενα Καρποντίνη
02.11.26 , 22:19 Πώς η ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης εξαπατούσε χιλιάδες δωρητές
02.11.26 , 22:10 Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!
02.11.26 , 22:10 GNTM 2026: «Έπεσε η νύφη!»
02.11.26 , 21:57 Αγγελική Νικολούλη: «Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο»
02.11.26 , 21:51 Κεραμέως στο Star για Pizza Fan: Λύση για τις πληρωμές εργαζομένων
02.11.26 , 21:50 GNTM: Ο Χρήστος μοίρασε τα disadvantages
02.11.26 , 21:43 Απάτη ΜΚΟ: «Μια σουίτα κλείνουμε πάντα, ερχόμαστε συνέχεια εκεί»
02.11.26 , 21:39 Pirelli: Ο Verstappen κέρδισε στο Μεξικό, ο Kimi πήρε τον τίτλο
02.11.26 , 21:20 GNTM: Έβαλε τα κλάματα η Σταυρούλα - «Δεν μπορώ και σε τρίτο σετ μαζί σου!»
02.11.26 , 21:13 Ο Σάκης Ρουβάς κυκλοφορεί το νέο του hit «Κραγιόν»
02.11.26 , 20:57 Σαμποτάζ σε Ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ: Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50°C
02.11.26 , 20:51 Οι ευχές Κικίλια στην Μπαλατσινού: «Η ψυχή της οικογένειάς μας»
«Όνειρα σε καμβά»: Πλήθος επωνύμων στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
Παντούση - Παπαζήσης: Βραδινή έξοδος σε θεατρική πρεμιέρα- Ποιοι ήταν εκεί
Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!
Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»
Δύσκολες στιγμές για την Έλενα Καρποντίνη
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
Φαίη Σκορδά: Η πρώτη νύχτα στο νέο της σπίτι - «Δε χάρηκα καθόλου»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της παίζει πιάνο στο σαλόνι του σπιτιού τους
Πάολα: «Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»
Νικόλας Χαλκιαδάκης: Η ηλικία, το πτυχίο από το ΤΕΦΑΑ και οι γονείς του
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρωσία απειλεί το ΝΑΤΟ με πυρηνική επίθεση αν απομονωθεί το Καλίνινγκραντ, στρατιωτικοποιημένος θύλακας της.
  • Η Μόσχα έχει προχωρήσει σε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου από πυρηνοκίνητο υποβρύχιο.
  • Η Ρωσία διαθέτει πάνω από 5.000 πυρηνικές κεφαλές, ενώ η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί 550.
  • Το ΝΑΤΟ απορρίπτει τις απειλές και καλεί τη Ρωσία να σταματήσει την πυρηνική ρητορική της.
  • Χάκερς προειδοποιούν για ψεύτικες απειλές πυρηνικών επιθέσεων σε Ουκρανία και Ρωσία.

Ο πλανήτης κρατά την ανάσα του. Η Ρωσία απειλεί το ΝΑΤΟ με πυρηνική επίθεση, αν η Συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει το Καλίνινγκραντ, τον στρατιωτικοποιημένο θύλακά της, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία.  

Πούτιν: Απειλεί ξανά με πόλεμο την Ευρώπη

Οι εικόνες από μεγάλες ΝΑΤΟικές ασκήσεις που γίνονται στη Λετονία, στην «αυλή» του όπως θεωρεί ο Πούτιν, εξοργίζουν τη Μόσχα η οποία προετοιμάζεται για όλα, όπως με δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου από ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο. 

Οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ που εξοργίζουν τη Μόσχα

Οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ που εξοργίζουν τη Μόσχα 

Πυρηνικές προειδοποιήσεις της Μόσχας για το Καλίνινγκραντ

Τα πυρηνικά παραμένουν στο τραπέζι. Δεν έφυγαν, άλλωστε, ποτέ όπως  τόνισε στο ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη. Το κλειδί είναι στο χέρι του Πούτιν. 

«Eίναι ένα από τα πολύ πάγια κόλπα των Ρώσων, γιατί τα πυρηνικά όπλα είναι ουσιαστικά από τα ελάχιστα "χαρτιά" που μπορούν να παίξουν παγκοσμίως» σχολίασε στη DW o αναλυτής Κonstantin Εggert. 

Με πυρηνικό Αρμαγεδώνα απειλούν Πούτιν και Μεντβέντεφ

Πώς επανήλθαν τα πυρηνικά στο προσκήνιο; Με αφορμή το υπερ-ραντάρ του Πούτιν στο Καλίνινγκραντ, τον στρατιωτικοποιημένο θύλακα της Ρωσίας που είναι «σφηνωμένος» ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία και θεωρείται ο «Δούρειος Ίππος της Μόσχας στη Βαλτική.

Η περιοχή του Καλίνινγκραντ και η αντίδραση της Ρωσίας

Η Ρωσία προειδοποίησε το ΝΑΤΟ με επιστολή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα για να υπερασπιστεί το Καλίνινγκραντ, εάν η δυτική στρατιωτική Συμμαχία προχωρούσε σε ενέργειες με στόχο την αποκοπή αυτού του θύλακα. 

Στα χαρτιά, σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα  η Ρωσία διαθέτει πάνω από 5.000 πυρηνικές κεφαλές. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί διαθέτουν 550. Θα είχε λοιπόν η Ευρώπη έστω και μια πιθανότητα; Θα σήμαινε πράγματι ότι 10 φορές περισσότερα πυρηνικά θα σκότωναν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. 

ΝΑΤΟ προς Ρωσία: «Σταματήστε τις πυρηνικές απειλές»  

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στις Βρυξέλλες Μαρία Ψαρά, το ΝΑΤΟ πάντως απέρριψε την προειδοποίηση, επιμένοντας ότι οι δραστηριότητές του δεν συνιστούν απειλή για τη Ρωσία. Ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε κάλεσε τη Μόσχα να σταματήσει την πυρηνική ρητορική της. 

«Ο πύραυλος Ορέσνικ έρχεται»  

Εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση, χάκερς έστειλαν και στην Ουκρανία και στη Ρωσία fake προειδοποιήσεις για πυραυλικό πλήγμα ηγραμμένο στα ρωσικά: «Μην ανησυχείτε, ο Ορέσνικ έρχεται» έγραφε το μήνυμα.   

Οι fake προειδοποιήσεις για τον πύραυλο Ορέσνικ

Οι fake προειδοποιήσεις για τον πύραυλο Ορέσνικ  

«Τα μηνύματα προειδοποιούσαν για απειλή πυρηνικής επίθεσης, χημική απειλή και στη συνέχεια για μάχες στους δρόμους, δηλαδή για το ενδεχόμενο να ξεσπάσουν πολεμικές συγκρούσεις μέσα στην πόλη!» μετέδωσε ο ανταποκριτής του BBC στο Κίεβο Νταν Τζόνσον.  

Οι χρήστες καλούνταν να συγκεντρώσουν αποθέματα τροφίμων για τρεις εβδομάδες και να αναζητήσουν καταφύγιο σε υπόγεια! 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΩΣΙΑ
 |
ΠΥΡΗΝΙΚΑ
 |
ΡΩΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ
 |
ΚΑΛΙΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
 |
ΝΑΤΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Κοσμος
Έφυγε τα ξημερώματα από την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!
Επίθεση Χάκερς Στα Ευρωπαϊκά Σούπερ Μάρκετ
Κοσμος
Σαμποτάζ σε Ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ: Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50°C
Έκανε Τον Γύρο Του Κόσμου Με Τα Πόδια Σε 28 Χρόνια
Κοσμος
Έκανε τον γύρο του κόσμου με τα πόδια σε 28 χρόνια: Η συγκινητική επιστροφή
Wizz Air: Απειλή Βόμβας Σε Πτήση Προς Τη Σόφια
Κοσμος
Wizz Air: Απειλή για βόμβα άλλαξε πορεία σε πτήση
ΗΠΑ: Δασκάλα Γέννησε Το Παιδί Του 13χρονου Μαθητή Της
Κοσμος
Δασκάλα στις ΗΠΑ γέννησε το παιδί του 13χρονου μαθητή της
Temu και Shein: Νέο τέλος 2 ευρώ από 1η Νοεμβρίου
Κοσμος
Temu και Shein: Νέα χρέωση 2 ευρώ από 1η Νοεμβρίου
Σοκάρει Ηχητικό Ντοκουμέντο Πριν Τη Συντριβή Αεροσκάφους
Κοσμος
«Δεν έχουμε χρόνο»: Τα δραματικά λεπτά πριν τη συντριβή του αεροσκάφους
Συντριβή Ιδιωτικού Αεροσκάφους Στη Φλόριντα
Κοσμος
Συντριβή αεροσκάφους στο Παλμ Μπιτς - Νεκροί οι 9 επιβαίνοντες
Ιάπωνας bodybuilder Τόσισουκε Καναζάβα
Κοσμος
Ο Ιάπωνας bodybuilder που στα 90 του χρόνια συνεχίζει να αγωνίζεται!
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top