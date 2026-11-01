Συντριβή αεροσκάφους στο Παλμ Μπιτς - Νεκροί οι 9 επιβαίνοντες

Εκτελούσε πτήση προς Μπαχάμες από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ

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Τραγωδία στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημενη περιοχή του Παλμ Μπιτς.

Τρόμος σε πτήση της British Airways-Αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια σε 7 λεπτά

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη συντριβή ενός μικρού αεροπλάνου στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών στην πλατφόρμα X. 

Ο υπουργός Σον Ντάφι δήλωσε ότι και οι εννέα επιβαίνοντες στο αεροσκάφος είναι νεκροί.

Η στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους:

Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ στο Τέξας και κατευθυνόταν προς τις Μπαχάμες όταν συνετρίβη στις 12.50 τοπική ώρα στην κομητεία του Παλμ Μπιτς, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, διευκρίνισε ο υπουργός Μεταφορών.

 

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