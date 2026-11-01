Τραγωδία στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημενη περιοχή του Παλμ Μπιτς.
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Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη συντριβή ενός μικρού αεροπλάνου στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών στην πλατφόρμα X.
Ο υπουργός Σον Ντάφι δήλωσε ότι και οι εννέα επιβαίνοντες στο αεροσκάφος είναι νεκροί.
Η στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους:
WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. https://t.co/8jmiOMG9ys— Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026
Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ στο Τέξας και κατευθυνόταν προς τις Μπαχάμες όταν συνετρίβη στις 12.50 τοπική ώρα στην κομητεία του Παλμ Μπιτς, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, διευκρίνισε ο υπουργός Μεταφορών.
This is the moment a Learjet 60 slammed into the ground in Greenacres this afternoon, erupting into a fireball. Flight tracking shows it came from Austin, TX before a rapid descent near Military Trail. Local reports say it hit a mobile home area. Investigation ongoing. #PalmBeach #Aviation #PlaneCrash #Florida— Greg Madden (@GregMaddenUSMC) November 1, 2026
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