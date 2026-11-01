Με ένταση, γρήγορες σκέψεις και αρκετές στιγμές γέλιου ολοκληρώθηκε ο τελικός του LINGO με τον Νίκο Μουτσινά. Οι παίκτες κλήθηκαν να αξιοποιήσουν σωστά τον χρόνο τους, να μετακινήσουν γράμματα και να ανακαλύψουν τις λέξεις που έκρυβαν οι γρίφοι.

Η αρχή ήταν ιδιαίτερα δυναμική, καθώς κατάφεραν να βρουν τη λέξη «τάση», προσθέτοντας 515 ευρώ στον ομαδικό κουμπαρά. Ο παρουσιαστής τούς συνεχάρη για την προσπάθειά τους, επισημαίνοντας πως είχαν ακόμη αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους.

Στη συνέχεια, οι παίκτες βρήκαν τη λέξη «χαμός», με τον ενθουσιασμό τους να είναι τόσο μεγάλος, ώστε άρχισαν να χοροπηδούν στο πάτωμα. Ο Νίκος Μουτσινάς τρόμαξε στιγμιαία, σχολιάζοντας με χιούμορ πως νόμιζε ότι έγινε σεισμός!

Το ποσό στον κουμπαρά ανέβηκε στα 3.030 ευρώ, με τον παρουσιαστή να τους συγχαίρει και να τους υπενθυμίζει πως το σημαντικό ήταν να διαχειριστούν σωστά τον χρόνο που είχαν μπροστά τους.

Ωστόσο, η συνέχεια αποδείχθηκε πιο απαιτητική. Στον επόμενο γύρο, οι παίκτες δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν τη σωστή λέξη, δοκιμάζοντας διάφορους συνδυασμούς γραμμάτων. Η «πισίνα» ήταν εκείνη που αναζητούσαν, αλλά δεν κατάφεραν να τη βρουν εγκαίρως.

Η απογοήτευση ήταν εμφανής, καθώς, όπως σχολίασε και ο Νίκος Μουτσινάς, έλειπε μόλις ένα γράμμα για να σχηματίσουν τη σωστή λέξη. Μάλιστα, επέμεινε να μάθει ποια ήταν η απάντηση, ώστε να μη μείνουν με την απορία και να μην μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ!

Η λέξη που αναζητούσαν ήταν τελικά η «πισίνα», ενώ λίγο αργότερα ο παρουσιαστής τούς παρότρυνε να απολαύσουν τη νίκη τους, λέγοντας χαρακτηριστικά πως με τα 3.030 ευρώ που κέρδισαν μπορούσαν να πάνε να… βουτήξουν σε μία!