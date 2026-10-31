Με αγωνία, γρήγορες απαντήσεις και αρκετή δόση χιούμορ ολοκληρώθηκε ο τελικός του Lingo, με τον Νίκο Μουτσινά να βρίσκεται δίπλα στους δύο παίκτες σε μια απαιτητική δοκιμασία λέξεων.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το γράμμα Κ, με τους διαγωνιζόμενους να βρίσκουν διαδοχικά τις λέξεις «κενό», «κενή» και «κενά», εξασφαλίζοντας πολύτιμο χρόνο για τις επόμενες δοκιμασίες.

Η προσπάθειά τους συνεχίστηκε με το γράμμα Θ, όπου κατάφεραν να εντοπίσουν τις λέξεις «θλάση», «θολός» και «θολές», ανεβάζοντας το ποσό στον κουμπαρά στα 2.020 ευρώ.

Στη συνέχεια, ήρθε η ώρα για την πιο απαιτητική δοκιμασία, το εξάρι. Με το γράμμα Κ, οι παίκτες έπρεπε να βρουν μία λέξη έξι γραμμάτων, με τον χρόνο να πιέζει και την αγωνία να κορυφώνεται.

Αρχικά ακούστηκε η λέξη «κέρατο», ενώ ακολούθησαν αρκετές προσπάθειες, μέχρι που οι διαγωνιζόμενοι έφτασαν κοντά στη σωστή απάντηση με τη λέξη «καρότο». Ωστόσο, η λέξη που αναζητούσαν ήταν τελικά ο «καρπός», με αποτέλεσμα να μη μπορέσουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη δοκιμασία.

Παρά την τελευταία αστοχία, οι δύο παίκτες ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους με 2.020 ευρώ, τα οποία πήραν μαζί τους, με τον Νίκο Μουτσινά να τους συγχαίρει για την πορεία τους στον τελικό.