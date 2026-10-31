Lingo: Έφτασαν μια ανάσα από τη μεγάλη απάντηση, αλλά έχασαν το εξάρι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο τελικός του Lingo παρουσίασε τον Νίκο Μουτσινά και δύο διαγωνιζόμενους σε απαιτητικές δοκιμασίες λέξεων.
  • Οι παίκτες βρήκαν λέξεις με τα γράμματα Κ και Θ, συγκεντρώνοντας 2.020 ευρώ.
  • Στην πιο δύσκολη δοκιμασία, το εξάρι, πλησίασαν τη σωστή απάντηση με τη λέξη «καρότο», αλλά η σωστή ήταν «καρπός».
  • Παρά την αποτυχία στο εξάρι, οι παίκτες ολοκλήρωσαν τον τελικό με 2.020 ευρώ.
  • Ο Νίκος Μουτσινάς τους συνεχάρη για την προσπάθειά τους.

Με αγωνία, γρήγορες απαντήσεις και αρκετή δόση χιούμορ ολοκληρώθηκε ο τελικός του Lingo, με τον Νίκο Μουτσινά να βρίσκεται δίπλα στους δύο παίκτες σε μια απαιτητική δοκιμασία λέξεων.

Lingo: Έφτασαν μια ανάσα από τη μεγάλη απάντηση, αλλά έχασαν το εξάρι

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το γράμμα Κ, με τους διαγωνιζόμενους να βρίσκουν διαδοχικά τις λέξεις «κενό», «κενή» και «κενά», εξασφαλίζοντας πολύτιμο χρόνο για τις επόμενες δοκιμασίες.

Το LINGO επιστρέφει με νέες προκλήσεις και εκπλήξεις

Η προσπάθειά τους συνεχίστηκε με το γράμμα Θ, όπου κατάφεραν να εντοπίσουν τις λέξεις «θλάση», «θολός» και «θολές», ανεβάζοντας το ποσό στον κουμπαρά στα 2.020 ευρώ.

Στη συνέχεια, ήρθε η ώρα για την πιο απαιτητική δοκιμασία, το εξάρι. Με το γράμμα Κ, οι παίκτες έπρεπε να βρουν μία λέξη έξι γραμμάτων, με τον χρόνο να πιέζει και την αγωνία να κορυφώνεται.

Lingo: Έφτασαν μια ανάσα από τη μεγάλη απάντηση, αλλά έχασαν το εξάρι

Αρχικά ακούστηκε η λέξη «κέρατο», ενώ ακολούθησαν αρκετές προσπάθειες, μέχρι που οι διαγωνιζόμενοι έφτασαν κοντά στη σωστή απάντηση με τη λέξη «καρότο». Ωστόσο, η λέξη που αναζητούσαν ήταν τελικά ο «καρπός», με αποτέλεσμα να μη μπορέσουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη δοκιμασία.

LINGO: «Έχετε μελετήσει το παιχνίδι, συγχαρητήρια»

Παρά την τελευταία αστοχία, οι δύο παίκτες ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους με 2.020 ευρώ, τα οποία πήραν μαζί τους, με τον Νίκο Μουτσινά να τους συγχαίρει για την πορεία τους στον τελικό.

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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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