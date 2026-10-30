1% Club: Το καλωσόρισμα στην Άριελ Κωνσταντινίδη και τον Σωτήρη Καλυβάτση

«Χριστέ μου, πού ήρθα;», είπε η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 21:05 1% Club: Το καλωσόρισμα στην Άριελ Κωνσταντινίδη και τον Σωτήρη Καλυβάτση
30.10.26 , 20:28 Άφαντη η Εκατερίνα - Η γυναίκα - «σκιά» του Mr Χωριάτικο
30.10.26 , 20:05 «Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»
30.10.26 , 19:55 Στα γαλανόλευκα η φρεγάτα «Νέαρχος»: Κλίμα συγκίνησης στην τελετή παραλαβής
30.10.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Άτυχη η Μαρία με τον πίνακα, δεν πέτυχε ούτε ένα σύμφωνο!
30.10.26 , 19:05 Cash or Trash: Ο αγοραστής που διεκδίκησε το βικτωριανό μενταγιόν της Άντας
30.10.26 , 18:39 Renault Twingo E-Tech: Φιναλίστ του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027»
30.10.26 , 18:38 Συντάξεις Δεκεμβρίου: Διπλό ταμείο τον Νοέμβριο για τους συνταξιούχους
30.10.26 , 18:29 Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»
30.10.26 , 18:06 Cash or Trash: Ο Φερνάντο φέρνει ένα κανό από τα Χανιά!
30.10.26 , 17:49 Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φιλαράκια»
30.10.26 , 17:34 Halloween στον Λευκό Οίκο: Τραμπ και Μελάνια γιόρτασαν και μοίρασαν γλυκά
30.10.26 , 17:24 Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
30.10.26 , 17:11 «Χωριάτικο»: Δύο νέες προφυλακίσεις, με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής
30.10.26 , 16:59 1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Ράντου για ΑΙ φωτογραφία Παπακωνσταντίνου: «Η χυδαιότητα δεν έχει πάτο»
«Θέλω να ενημερώσω ότι εδώ κι έναν χρόνο δεν είμαστε μαζί»
Μενεγάκη: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου για τα γενέθλιά της
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
Ελένη Φουρέιρα: Ο μικρός Ερμής ντυμένος για το Halloween πριν το σχολείο
Οι τρεις γυναίκες στη ζωή του Mr Χωριάτικο & η διαδρομή του μαύρου χρήματος
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 1% Club

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το 1% Club συνεχίζεται με τον Πέτρο Πολυχρονίδη και 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα.
  • Ανάμεσα στους παίκτες, η Φανουρία, ο Γιώργος, η Βιβή, η Σοφία και ο Δημήτρης συμμετείχαν εκτός συναγωνισμού.
  • Οι καλεσμένοι Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρης Καλυβάτσης πρόσφεραν γέλιο και ενθουσιασμό στο πλατό.
  • Η Άριελ Κωνσταντινίδη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της και τον διχασμό της ανάμεσα στη λογική και την παρορμητικότητα.
  • Ο Σωτήρης Καλυβάτσης πρόσθεσε χιούμορ με αναφορές στην περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα.

Δεν έχει σημασία τι ξέρετε, τι μάθατε στο σχολείο ή τι διαβάσατε στο διαδίκτυο. Σημασία έχει μόνο ο τρόπος που σκέφτεστε. Με αυτή τη συναρπαστική φιλοσοφία συνεχίζεται η πορεία του μοναδικού παιχνιδιού λογικής στη συχνότητα του Star, του 1% Club, υπό την καθοδήγηση του Πέτρου Πολυχρονίδη.

1% Club: Το καλωσόρισμα στην Άριελ Κωνσταντινίδη και τον Σωτήρη Καλυβάτση

Στο εντυπωσιακό πλατό βρέθηκαν -και πάλι- 100 παίκτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, έτοιμοι να δοκιμάσουν τα όρια της λογικής τους. Ανάμεσά τους η Φανουρία από τον Βόλο, ο Γιώργος από την Κέρκυρα, η Βιβή από τη Ναύπακτο, η Σοφία από τη Σύρο και ο Δημήτρης από τα Τρίκαλα, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό «παρών» ανάμεσα στους 100 παίκτες εκτός συναγωνισμού.

Σωτήρης Καλυβάτσης και Άριελ Κωνσταντινίδη: Στο πλατό για... γερά νεύρα και πολύ γέλιο!

Την αγωνία, την αδρεναλίνη και το χιούμορ απογείωσαν οι δύο αγαπημένοι επώνυμοι καλεσμένοι της βραδιάς, η Άριελ Κωνσταντινίδη και ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες βρέθηκαν στο στούντιο όχι για να... «πάρουν ό,τι έχει μέσα ο κουμπάρας», αλλά για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να δώσουν το δικό τους μοναδικό στίγμα.

1% Club: Το καλωσόρισμα στην Άριελ Κωνσταντινίδη και τον Σωτήρη Καλυβάτση

Η παρουσία της Άριελ Κωνσταντινίδη εξελίχθηκε σε απολαυστικό σόου από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Φανερά ενθουσιασμένη, ομολόγησε πως περίμενε πώς και πώς αυτή τη στιγμή, παρόλο που η ίδια βρέθηκε διχασμένη ανάμεσα στη λογική και τον παρορμητικό της πνεύμα.

Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν σκέφτεται λογικά ή αν κάνει τρέλες, η ίδια απάντησε αφοπλιστικά: «Εεε... και από τα δύο! Όχι, σκέφτομαι λογικά... αλλά είμαι παρορμητική». Η αμηχανία και ο χιουμοριστικός πανικός της κορυφώθηκαν λίγο αργότερα με την ατάκα της «Χριστέ μου, πού ήρθα;», κάνοντας το πλατό να ξεσπάσει σε γέλια.

1% Club: Το καλωσόρισμα στην Άριελ Κωνσταντινίδη και τον Σωτήρη Καλυβάτση

Από την άλλη πλευρά, ο Σωτήρης Καλυβάτσης έφερε τη δική του χαλαρή κι ευρηματική αύρα, λίγο πριν συνεχίσει την επιτυχημένη θεατρική του περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τη χιουμοριστική «απειλή» να επισκεφθεί ακόμη και την Ορεστιάδα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του 1% Club

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
1% CLUB
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΥΒΑΤΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Άτυχη η Μαρία με τον πίνακα, δεν πέτυχε ούτε ένα σύμφωνο!
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Ο αγοραστής που διεκδίκησε το βικτωριανό μενταγιόν της Άντας
1% Club: Trailer 30/10/2026
Media
1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!
Tρέιλερ ΙQ 160 1/11/26
Media
IQ 160: Η Πηνελόπη υποψιάζεται πως υπάρχει άλλη στη ζωή του Αργύρη
Μενεγάκη: Το Μήνυμα Του Πρώτου Συζύγου Της
Media
Μενεγάκη: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου για τα γενέθλιά της
Τα Φαντάσματα: Τρέιλερ Για Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026
Media
Τα Φαντάσματα: «Θα γίνει απόψε της ακολασίας!» - Δείτε το τρέιλερ
Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ξεχωριστά αντικείμενα!
Media
Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ένα ξεχωριστό αντικείμενο
Sneak Preview Tα Φαντάσματα 1/11/26
Media
«Ρε Μαρίνα πας καλά;»- Sneak preview από τη σειρά «Τα Φαντάσματα»
IQ 160: Sneak preview από Επεισόδιο Κυριακής 1/11/26
Media
IQ 160 Sneak preview: Δύσκολη η συγκατοίκηση της Μουρίκη με τον Καλατζή
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top