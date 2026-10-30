Δεν έχει σημασία τι ξέρετε, τι μάθατε στο σχολείο ή τι διαβάσατε στο διαδίκτυο. Σημασία έχει μόνο ο τρόπος που σκέφτεστε. Με αυτή τη συναρπαστική φιλοσοφία συνεχίζεται η πορεία του μοναδικού παιχνιδιού λογικής στη συχνότητα του Star, του 1% Club, υπό την καθοδήγηση του Πέτρου Πολυχρονίδη.

Στο εντυπωσιακό πλατό βρέθηκαν -και πάλι- 100 παίκτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, έτοιμοι να δοκιμάσουν τα όρια της λογικής τους. Ανάμεσά τους η Φανουρία από τον Βόλο, ο Γιώργος από την Κέρκυρα, η Βιβή από τη Ναύπακτο, η Σοφία από τη Σύρο και ο Δημήτρης από τα Τρίκαλα, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό «παρών» ανάμεσα στους 100 παίκτες εκτός συναγωνισμού.

Σωτήρης Καλυβάτσης και Άριελ Κωνσταντινίδη: Στο πλατό για... γερά νεύρα και πολύ γέλιο!

Την αγωνία, την αδρεναλίνη και το χιούμορ απογείωσαν οι δύο αγαπημένοι επώνυμοι καλεσμένοι της βραδιάς, η Άριελ Κωνσταντινίδη και ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες βρέθηκαν στο στούντιο όχι για να... «πάρουν ό,τι έχει μέσα ο κουμπάρας», αλλά για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να δώσουν το δικό τους μοναδικό στίγμα.

Η παρουσία της Άριελ Κωνσταντινίδη εξελίχθηκε σε απολαυστικό σόου από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Φανερά ενθουσιασμένη, ομολόγησε πως περίμενε πώς και πώς αυτή τη στιγμή, παρόλο που η ίδια βρέθηκε διχασμένη ανάμεσα στη λογική και τον παρορμητικό της πνεύμα.

Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν σκέφτεται λογικά ή αν κάνει τρέλες, η ίδια απάντησε αφοπλιστικά: «Εεε... και από τα δύο! Όχι, σκέφτομαι λογικά... αλλά είμαι παρορμητική». Η αμηχανία και ο χιουμοριστικός πανικός της κορυφώθηκαν λίγο αργότερα με την ατάκα της «Χριστέ μου, πού ήρθα;», κάνοντας το πλατό να ξεσπάσει σε γέλια.

Από την άλλη πλευρά, ο Σωτήρης Καλυβάτσης έφερε τη δική του χαλαρή κι ευρηματική αύρα, λίγο πριν συνεχίσει την επιτυχημένη θεατρική του περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τη χιουμοριστική «απειλή» να επισκεφθεί ακόμη και την Ορεστιάδα!

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