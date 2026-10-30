Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό

Η ποπ σταρ και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά σε έναν υπέροχο ταξίδι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κέιτι Πέρι γιόρτασε τα 42α γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό σε περιπετειώδες ταξίδι στη φύση.
  • Το ζευγάρι απόλαυσε extreme σπορ, όπως καταρρίχηση και καγιάκ, φορώντας ορειβατικό εξοπλισμό.
  • Η Πέρι μοιράστηκε τρυφερές στιγμές στο Instagram, συμπεριλαμβανομένου ενός φιλιού και μιας σοκολατένιας τούρτας.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 και επιβεβαιώθηκε δημόσια τον Δεκέμβριο.
  • Η Πέρι αναφέρθηκε στις προκλήσεις της χρονιάς και δήλωσε ότι βρήκε ξανά τον δρόμο της.

Ποιος είπε ότι τα 42 θέλουν ησυχία και χαλάρωση; Η Κέιτι Πέρι αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλιά της στην κορυφή του βουνού, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Τζάστιν Τριντό, σε ένα ταξίδι γεμάτο αδρεναλίνη και περιπέτεια. Η διάσημη ποπ σταρ μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις κοινές τους δραστηριότητες στη φύση, με αποκορύφωμα ένα τρυφερό φιλί που αντάλλαξαν στα ψηλά.

Τζάστιν Τριντό- Κέιτι Πέρι: Αγκαλιασμένοι στη Μύκονο

Ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα λαμπερά πάρτι του Χόλιγουντ, το ζευγάρι φόρεσε πλήρη εξοπλισμό ορειβασίας και απόλαυσε extreme σπορ, όπως καταρρίχηση με σχοινιά σε απόκρημνα βράχια και καγιάκ σε ποτάμι, ενώ από τις στιγμές τους δεν έλειψε ούτε η παραδοσιακή σοκολατένια τούρτα γενεθλίων.

Στη χιουμοριστική και τρυφερή λεζάντα της ανάρτησής της, η τραγουδίστρια έγραψε: «Ανέβηκα στο επίπεδο 42 αυτή την εβδομάδα! Ένιωθα κάπως αδιάφορη για αυτή τη μεταβατική ηλικία… Ύστερα κάποιος μου εξήγησε ότι το 42 είναι στην πραγματικότητα η απάντηση στα πάντα. Αν και εξακολουθώ να μην το καταλαβαίνω, είμαι εντάξει με το να γίνομαι 42, αρκεί να μπορώ να το ζήσω μαζί σου. Επιστροφή στη ζωή…».

Δες την ανάρτηση της Κέιτι Πέρι

 

Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό

Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό

Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό

Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό

Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό

Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό

Η σχέση της Κέιτι Πέρι και του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους επιβεβαίωσαν και δημόσια τον δεσμό τους. Αυτή η νέα σελίδα έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για την τραγουδίστρια, η οποία σημαδεύτηκε από την αυστηρή κριτική για το άλμπουμ της «143», τις απαιτήσεις της περιοδείας της και τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια κοινής πορείας. Παρά τις δυσκολίες, η ίδια δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό PEOPLE ότι κατάφερε να βρει ξανά τον δρόμο της και το μεγαλύτερο δώρο: τον άνθρωπο που αποκαλεί πλέον έρωτα της ζωής της.

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