Την ευκαιρία να «πετάξουν» πάνω από το Αιγαίο, να καθίσουν στο πιλοτήριο υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 και να βιώσουν από πρώτο χέρι την εμπειρία των Ικάρων της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν από σήμερα Παρασκευή οι πολίτες που επισκέπτονται την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού του Μετρό στο Σύνταγμα.

Στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο πολυσύχναστος σταθμός της πρωτεύουσας μετατράπηκε σε ένα διαδραστικό αεροπορικό ορμητήριο.

Από νωρίς το πρωί, η ατμόσφαιρα στην αίθουσα σφύζει από ζωή, με ουρές από μικρούς και μεγάλους να σχηματίζονται μπροστά από τους προσομοιωτές πτήσεων και τις συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR).

Όσοι δοκίμασαν τους προσομοιωτές δήλωσαν ενθουσιασμένοι με την εμπειρία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να κατανοεί κανείς στην πράξη τον βαθμό δυσκολίας, την ακρίβεια και τις απαιτητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά οι Έλληνες πιλότοι. Παράλληλα, επισκέπτες της έκθεσης σημείωσαν πως πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που φέρνει την τοπική κοινωνία και τη νέα γενιά πιο κοντά στο έργο και την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πέραν των προσομοιωτών, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά στατικά αεροπορικά εκθέματα, ενώ μαθητές και υποψήφιοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνονται αναλυτικά από στελέχη για τις σπουδές και τις προοπτικές στη Σχολή Ικάρων και τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

Η έκθεση, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, λειτουργώντας καθημερινά από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ συναυλίες της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο και την Κυριακή στις 19:00 το απόγευμα.