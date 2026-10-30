Οι Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνέλαβαν έναν 36ρονο ο οποίος είχε στην κατοχή του ποσότητες ναρκωτικών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των ανδρών της Ομάδας ΔΙΑΣ. Δείτε τα αποκλειστικά βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, γα λογαριασμό του Star.gr

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, πρωινές ώρες της 27-10-2026 και με τη συνδρομή Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Περιστέρι, 36χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 36χρονου στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 27-10-2026 ανωτέρω αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 36χρονο στην περιοχή του Περιστερίου και σε έλεγχο στην κατοχή του αλλά και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-219- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των -1.500- ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκε αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσε ο 36χρονος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.