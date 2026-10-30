Περιστέρι: Συνελήφθη 36χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Δείτε βίντεο

Τι εντόπισε η Ασφάλεια Ασπροπύργου στο σπίτι του φερόμενου δράστη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 17:49 Μάρκος Σεφερλής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φιλαράκια»
30.10.26 , 17:24 Κέιτι Πέρι: Έγινε 42 και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό
30.10.26 , 17:11 «Χωριάτικο»: Δύο νέες προφυλακίσεις, με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής
30.10.26 , 16:59 1% Club: Γέλιο & παιχνίδι με Άριελ Κωνσταντινίδη και Σωτήρη Καλυβάτση!
30.10.26 , 16:41 Δέματα από χώρες εκτός ΕΕ: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από την 1η Νοεμβρίου
30.10.26 , 16:40 Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
30.10.26 , 16:28 Σέρρες: Παραλίγο τραγωδία με πτώση ανελκυστήρα
30.10.26 , 16:25 Πλάκα: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι συλληφθέντες
30.10.26 , 16:12 Ισπανία: Αναζήτηση ευθυνών, στον απόηχο της τραγωδίας
30.10.26 , 16:09 Πούτιν: Απειλεί ξανά με πόλεμο την Ευρώπη
30.10.26 , 16:07 Εμπειρία πτήσης με μαχητικά F-16 και F-35 στο Μετρό Συντάγματος!
30.10.26 , 16:00 Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση
30.10.26 , 15:59 IQ 160: Η Πηνελόπη υποψιάζεται πως υπάρχει άλλη στη ζωή του Αργύρη
30.10.26 , 15:55 Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση
30.10.26 , 15:50 Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες
Ελένη Μενεγάκη: Μεγάλη πτώση στον τζίρο της εταιρείας της
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Βαλαβάνη για Βασάλο: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»
Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή
Βραβεία Θεάτρου 2025-2026: Οι νικητές και η καλύτερη παράσταση της χρονιάς
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου συνέλαβαν έναν 36ρονο ο οποίος είχε στην κατοχή του ποσότητες ναρκωτικών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των ανδρών της Ομάδας ΔΙΑΣ. Δείτε τα αποκλειστικά βίντεο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, γα λογαριασμό του Star.gr

Περιστέρι: Συνελήφθη 36χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Δείτε βίντεο

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, πρωινές ώρες της 27-10-2026 και με τη συνδρομή Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Περιστέρι, 36χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 36χρονου στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 27-10-2026 ανωτέρω αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 36χρονο στην περιοχή του Περιστερίου και σε έλεγχο στην κατοχή του αλλά και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-219- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και
το χρηματικό ποσό των -1.500- ευρώ.
Επιπλέον, κατασχέθηκε αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσε ο 36χρονος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΕΛΑΣ
 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Χωριάτικο»
Ελλαδα
«Χωριάτικο»: Δύο νέες προφυλακίσεις, με «βραχιολάκι» ο αρχιλογιστής
Προσομοιωτές F-16 Και F-35 Στο Μετρό Συντάγματος
Ελλαδα
Εμπειρία πτήσης με μαχητικά F-16 και F-35 στο Μετρό Συντάγματος!
Στη ΓΑΔΑ Ο Ρέμος: Κατέθεσε Μήνυση Για Συκοφαντική Δυσφήμηση
Ελλαδα
Στη ΓΑΔΑ ο Αντώνης Ρέμος: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση
Γλυφάδα: Συνελήφθη Στη Λευκάδα Ο Αξιωματικός Του Π. Ναυτικού
Ελλαδα
Γλυφάδα: Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού
Γαλάτσι: Σύλληψη 46χρονου για τη δολοφονία 81χρονου
Ελλαδα
Εξιχνιάστηκε η δολοφονία στο Γαλάτσι: Τον στραγγάλισε για 300 ευρώ
Θεσσαλονίκη: Πάγωσε η έξωση 90χρονης με αναπηρία
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Ανθρώπινη ασπίδα απέτρεψε την έξωση 90χρονης με αναπηρία
Χωριάτικο: Σοκάρουν Τα Ευρήματα - Λίρες, Αυτοκίνητα, Τσάντες
Ελλαδα
«Χωριάτικο»: Supercars, ρολόγια 500.000 ευρώ και πανάκριβες τσάντες
Γιώργος Μαζωνάκης: Η κλινική στο Λονδίνο που πέρασε 3 μήνες
Ελλαδα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ Ανοιχτά Της Χαλκιδικής
Ελλαδα
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top