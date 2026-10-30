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Με μια ματιά

Με μια ματιά - by STAR AI

Σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρακσευής 30/10 ανοικτά της Χαλκιδικής, μεγέθους 4,6 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:45 και είχε επίκεντρο 49 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 34 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/smIvbw3u0Y — EMSC (@LastQuake) October 30, 2026

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα.