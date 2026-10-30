Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Χαλκιδικής στις 30/10.
  • Η δόνηση καταγράφηκε στις 12:45 με επίκεντρο 49 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10,0 χιλιόμετρα.
  • Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου επιβεβαίωσε τα στοιχεία του σεισμού.

Σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρακσευής 30/10 ανοικτά της Χαλκιδικής, μεγέθους 4,6 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:45 και είχε επίκεντρο 49 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα.

 

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