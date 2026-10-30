Το Μαζί για το Παιδί, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, υλοποιεί κατά το σχολικό έτος 2026–2027 το πρόγραμμα «Παιδί και Τέχνη», προσφέροντας σε πέντε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών, από ευάλωτα οικογενειακά περιβάλλοντα, τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η δωρεά του Ιδρύματος καλύπτει τα έξοδα φοίτησης των παιδιών σε σχολές και εργαστήρια τεχνών, όπου παρακολουθούν μαθήματα μουσικών οργάνων, όπως πιάνο και τρομπόνι, μπαλέτου και ζωγραφικής.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με νέες εμπειρίες και ερεθίσματα, ανακαλύπτουν ενδιαφέροντα και καλλιεργούν τις δημιουργικές τους δεξιότητες. Παράλληλα, η κάλυψη των διδάκτρων συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών εμπόδιων, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε δραστηριότητες που μπορεί να μην ήταν εφικτές για τις οικογένειές τους.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα δράσης του Μαζί για το Παιδί «Στήριξη Ευάλωτων Οικογενειών» και εκφράζει τη δέσμευση του Μαζί για το Παιδί να διευρύνει τις ευκαιρίες των παιδιών για μάθηση, δημιουργική έκφραση και προσωπική ανάπτυξη.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «Στήριξη Ευάλωτων Οικογενειών» του Μαζί για το Παιδί

Στο πρόγραμμα «Στήριξη Ευάλωτων Οικογενειών» εντάσσονται οικογένειες με ανήλικα παιδιά βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, έπειτα από παραπομπή από κοινωνικές υπηρεσίες δήμων και άλλων φορέων και ιδρυμάτων προς το Μαζί για το Παιδί. Η κοινωνική υπηρεσία του Μαζί για το Παιδί, ιεραρχεί τα αιτήματα για υποστήριξη και εντάσσει στο πρόγραμμα οικογένειες, βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων, ακολουθώντας διαφανείς διαδικασίες.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται, για 6 μήνες, οι οικογένειες με την μεγαλύτερη ευαλωτότητα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων. Ο φάκελος της εκάστοτε οικογένειας προστατεύεται από τον νόμο περί απορρήτου για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή διατακτικών επιταγών μεγάλων αλυσίδων λιανικής για την αγορά τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για διάστημα έξι μηνών. Επιπλέον, προσφέρονται ιατρικές εξετάσεις, ψυχολογική υποστήριξη – σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Μαζί για το Παιδί – και ενίσχυση της εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.

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Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί:

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στα προγράμματα του Μαζί για το Παιδί κατά την περίοδο 2024–2025, δημιουργήθηκε κοινωνική αξία 7,70 ευρώ, σύμφωνα με τη συνολική αξιολόγηση Κοινωνικής Απόδοσης της Επένδυσης (SROI 7,7:1).

Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr

