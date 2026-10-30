Σαρδηνία: Εστιατόρια απαγορεύουν τα κινητά στο τραπέζι

Περίπου δεκαπέντε εστιατόρια στην άκρως τουριστική Σαρδηνία της Ιταλίας συμμετέχουν σε μια νέα πρωτοβουλία που έχει στόχο να περιορίσει τη χρήση των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των οικογενειακών γευμάτων. Το πρόγραμμα, με την ονομασία «A tavola senza schermi», που σημαίνει «Στο τραπέζι χωρίς οθόνες», επιδιώκει να ενισχύσει την επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά και να περιορίσει την υπερβολική έκθεση των ανηλίκων στις ψηφιακές συσκευές.

Η δράση ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Άννα Κάου, Συνηγόρου του Παιδιού στη Σαρδηνία, σε συνεργασία με την τοπική ένωση επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα διαρκέσει έναν μήνα, ενώ τα εστιατόρια συμμετέχουν εθελοντικά.

Στόχος είναι να ξαναγίνουν τα οικογενειακά γεύματα μια ευκαιρία για ουσιαστική επαφή.

Σαρδηνία: Παιχνίδια και δραστηριότητες αντί για κινητά τηλέφωνα

Οι οικογένειες που επισκέπτονται τα εστιατόρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλούνται να αφήνουν στην άκρη τα κινητά τηλέφωνα και τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές τους. Σε αντάλλαγμα, το προσωπικό τούς προσφέρει ένα ειδικό πακέτο δραστηριοτήτων, σχεδιασμένο από την Ιταλική Ομοσπονδία Παιδιάτρων.

Το πακέτο περιλαμβάνει παιχνίδια και υλικά ζωγραφικής, τα οποία βοηθούν τα παιδιά να επικοινωνούν με τους γονείς τους με έναν πιο δημιουργικό τρόπο. Μέσα από απλές δραστηριότητες, οι οικογένειες μπορούν να συζητούν για την καθημερινότητά τους, να μοιράζονται εμπειρίες και να περνούν χρόνο μαζί.

Παράλληλα, το πακέτο περιλαμβάνει ενημερωτικό φυλλάδιο για τους κινδύνους που συνδέονται με την υπερβολική χρήση των ψηφιακών οθονών, καθώς και συμβουλές για τη σωστή διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο σπίτι.

Η Άννα Κάου εξηγεί ότι σκοπός της πρωτοβουλίας δεν είναι απλώς να επιβάλει απαγορεύσεις ή να μεταφέρει όλη την ευθύνη στους γονείς. Αντίθετα, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα στηρίζει τις οικογένειες και θα ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες.

Σαρδηνία: Η σιωπή στο τραπέζι και η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία

Ο πρόεδρος της τοπικής ένωσης εστίασης, Εμανουέλε Φροντζία, σημειώνει ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων στα εστιατόρια αποτελεί ολοένα και συχνότερο φαινόμενο. Όπως παρατηρεί, οι συζητήσεις μεταξύ των μελών μιας οικογένειας συχνά αντικαθίστανται από τη σιωπή, καθώς όλοι κοιτούν τις οθόνες τους.

Μάλιστα, αρκετοί γονείς δίνουν κινητά στα παιδιά τους για να τα κρατούν απασχολημένα και ήσυχα κατά τη διάρκεια του γεύματος. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια μπορεί να περιορίσει τις ευκαιρίες επικοινωνίας.

Δεν είναι λίγα τα εστιατόρια που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία, ενώ υπάρχει η πρόθεση να επεκταθεί το πρόγραμμα και σε άλλες επιχειρήσεις, εφόσον τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.



