Οι χώρες με τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου

Πού να ταξιδέψετε για να ζήσετε το απόλυτο fine dining

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ο 1ος σεφ στον κόσμο που μαγειρεύει φωσφορίζοντα φαγητά! / Βίντεο: Happy Day

Είστε λάτρεις του fine dining και θέλετε να δειπνήσετε στα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου; Πρόσφατα δημοσιεύθηκε από τον ιστότοπο The World’s 50 Best Restaurants 2025 η πολυαναμενόμενη λίστα που περιλαμβάνει τα κορυφαία εστιατόρια παγκοσμίως!

Χρυσοί Σκούφοι 2025: Ποια είναι τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας!

Πρόκειται για την 23η ετήσια έκδοση, η οποία περιλαμβάνει σε βαθμολογική σειρά εστιατόρια από 32 πόλεις και 22 χώρες, καθώς και 10 νέες προσθήκες εστιατορίων. 

Ανακαλύψτε τους πιο σικ χώρους εστίασης και προγραμματίστε το επόμενο γεύμα σας σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου και απολαύστε τις πιο φαντασμαγορικές συνταγές

Το top 5 των κορυφαίων χώρων εστίασης στον κόσμο

Οι χώρες που ξεχώρισαν στη φετινή λίστα ήταν η Ισπανία και η Ιταλία με αρκετές συμμετοχές και διακρίσεις, ενώ την πρώτη θέση κατέκτησε το εστιατόριο Maido στο Περού!

 

Εάν θέλετε να απολαύσετε πιάτα του κορυφαίου σεφ Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura και της ομάδας του, που θα σας κάνουν να αισθανθείτε ότι κάνετε βόλτα σ εένα τροπικό δάσος (όπως το πιάτο με χοιρινό και καρδιά φοίνικα), τότε το Maido είναι το ιδανικό μέρος για εσάς. Μην παραλείψετε τα σνακ από «ζαμπόν» φτιαγμένο από βιώσιμο ψάρι paiche και γιούκα, τα οποία σερβίρονται με φασόλια Αμαζονίου. Το Maido βρίσκεται στη Λίμα, μια συναρπαστική πόλη με μεγάλη ιστορία.

Γεύση φυστίκι ή κρασί; 3 Έλληνες pastry chefs σε διεθνή διαγωνισμό παγωτού!

Στη δεύτερη θέση έρχεται το εστιατόριο Asador Etxebarri, το οποίο βρίσκεται σε μία μαγευτική τοποθεσία μέσα στη φύση, ανάμεσα στο Μπιλμπάο και το Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία.

 

 

Οι λάτρεις της γευσιγνωσίας ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να ζήσουν την κορυφαία γαστρονομική εμπειρία δια χειρός του σεφ Bittor Arguinzoniz. Με τη βοήθεια της φωτιάς, ο σεφ μεταμορφώνει απλά υλικά όπως το γάλα και το μοσχάρι σε αξέχαστα πιάτα μοναδικής τεχνογνωσίας. 

 

Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου βρίσκεται το Quintonil στο Μεξικό.

Ο head chef Jorge Vallejo χρησιμοποιεί για τα πιάτα που μόνο αγνές πρώτες ύλες, ενώ η σύζυγός του Alejandra Flores είναι υπεύθυνη για τη φιλοξενία των πελατών. Στο συγκεκριμένο χώρο θα γευτείτε τις πιο αυθεντικές μεξικάνικες συνταγές με μία μοντέρνα πινελιά.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Quintonil (@rest_quintonil)

 

Η πρώτη πεντάδα η οποία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία είναι:

1. Maido, Λίμα, Περού
2. Asador Etxebarri, Atxondo, Ισπανία
3. Quintonil, Μεξικό
4. DiverXO, Μαδρίτη, Ισπανία
5. Alchemist, Κοπεγχάγη, Δανία

Η λίστα με τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου

Η λίστα με τα κορυφαία εστιατόρια παγκοσμίως για το 2025 είναι η παρακάτω:

1. Maido, Λίμα, Περού
2. Asador Etxebarri, Atxondo, Ισπανία
3. Quintonil, Μεξικό
4. DiverXO, Μαδρίτη, Ισπανία
5. Alchemist, Κοπεγχάγη, Δανία
6. Gaggan, Μπανγκόνγκ, Ταϊλάνδη
7. Sezanne, Τόκιο, Ιαπωνία
8. Table by Bruno Verjus, Παρίσι, Γαλλία
9. Kjolle, Λίμα, Περού
10. Don Julio, Μπουένος Άιρες, Aργεντινή
11. Wing, Χονγκ Κονγκ
12. Atomix, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
13. Potong, Μπανγκόνγκ, Ταϊλάνδη
14. Plénitude, Παρίσι, Γαλλία
15. Ikoyi, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
16. Lido 84, Λίμνη Γκάρντα, Ιταλία
17. Sorn, Μπανγκόνγκ, Ταϊλάνδη
18. Reale, Castel di Sangro, Ιταλία
19. The Chairman, Χονγκ Κονγκ
20. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Μπρούνικο, Ιταλία
21. Narisawa, Τόκιο, Ιαπωνία
22. Serene, Μπανγκόνγκ, Ταϊλάνδη
23. Boragó, Σαντιάγκο, Χιλή
24. Elkano, Getaria, Ισπανία
25. Odette, Σιγκαπούρη, Μαλαισία
26. Mérito, Λίμα, Περού
27. Tresind Studio,  Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
28. Lasai, Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία
29. Mingles, Σεούλ, Νότια Κορέα
30. Le Du, Μπανγκόνγκ, Ταϊλάνδη
31. Le Calandre, Ρουμπάνο, Ιταλία
32. Piazza Duomo, Άλμπα, Ιταλία
33. Steirereck, Βιέννη, Αυστρία
34. Enigma, Μπαρτσελόνα, Ισπανία
35. Nusara, Μπανγκόνγκ, Ταϊλάνδη
36. Florilège, Τόκιο, Ιαπωνία
37. Orfali Bros, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
38. Frantzen, Στοκχόλμη, Σουηδία
39. Mayta, Λίμα, Περού
40. Septime, Παρίσι, Γαλλία
41. Kadeau, Κοπεγχάγη, Δανία
42. Belcanto, Λισαβόνα, Πορτογαλία
43. Uliassi, Σενιγκάλια, Ιταλία
44. La Cime, Οσάκα, Ιαπωνία
45. Arpege, Παρίσι, Γαλλία
46. Rosetta, Mεξικό
47. Vyn, Skillinge, Σουηδία
48. Celele, Καρταχένα, Κολομβία
49. Kol, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
50. Restaurant Jan, Μόναχο, Γερμανία

 

