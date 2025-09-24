Γεύση φυστίκι ή κρασί; 3 Έλληνες pastry chefs σε διεθνή διαγωνισμό παγωτού!

Ο διεθνής διαγωνισμός παγωτού, Gelato Festival World Masters, έκανε «στάση» στην Ελλάδα για τρίτη συνεχή χρονιά, αναζητώντας τους τρεις καλύτερους pastry chefs, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στον πιο... γλυκό τελικό, που θα διεξαχθεί στην Ιταλία, στις 30 και 31 Οκτωβρίου.

Εννέα Έλληνες ζαχαροπλάστες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και με «σύμμαχούς» τους τη γεύση, τη δομή, τη δημιουργικότητα, την παρουσίαση και τα αγνά υλικά, προσπάθησαν να κερδίσουν τις εντυπώσεις και φυσικά μία θέση στον τελικό διαγωνισμό, με σκοπό να αναδειχθούν ως οι καλύτεροι ζαχαροπλάστες στον κόσμο.

Για το 2025 οι τρεις Έλληνες ζαχαροπλάστες που θα λάβουν μέρος στον τελικό του Gelato Festival World Masters, με τα ίδια πιάτα που διαγωνίστηκαν στην Αθήνα, είναι:

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ιωάννης Πεχλιβανίδης, από το ζαχαροπλαστείο «Elite» στην Ελασσόνα, με το παγωτό «Στρατσιατέλα Φυστίκι».

Περιγραφή: Παγωτό με γεύση φυστίκι, με πραλίνα φυστικιού και καραμελωμένα φυστίκια.

Τη δεύτερη θέση πήρε ο Οδυσσέας Σκουτέλης, από το ζαχαροπλαστείο «iscream» στην Κεφαλονιά, με το παγωτό «Φυστίκι & Σμέουρο».

Περιγραφή: Παγωτό με γεύση φυστίκι, με μαρμελάδα σμέουρο και crumble φυστικιού.

Όπως δήλωσε στο star.gr ο pastry chef, Οδυσσέας Σκουτέλης: «Το παγωτό που δημιούργησα για τον διαγωνισμό περιέχει αυθεντικό φυστίκι Αιγίνης, το οποίο καβουρδίζεται χωρίς πρόσθετα χρώματα, μαρμελάδα σμέουρο, η οποία ξεχωρίζει για το λαμπερό της χρώμα, το γεμάτο της άρωμα και την πλούσια γεύση της και crumble από φυστίκι Αιγίνης».

Ενώ την τρίτη θέση κέρδισε ο Δημήτρης Χατήρας, από το ζαχαροπλαστείο «Insane Gelato» στην Κόρινθο, με το παγωτό «Uva e Sole» («Κρασί & Σταφίδα»)

Περιγραφή: Παγωτό με γεύση κρασιού (Μαλαγουζιά Νεμέας) και μαύρη σταφίδα (Βοστίτσα Κορίνθου).

Ραντεβού στο μεγάλο τελικό του Gelato Festival World Masters, όπου νικητής θα αναδειχθεί εκείνος με την πιο αυθεντική, δημιουργική και απολαυστική γεύση παγωτού!