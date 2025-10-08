Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη

Η Καλομοίρα άνοιξε την καρδιά της στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλου μιλώντας για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

«Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να βρω γιατί, αλλά νομίζω ότι κατά βάθος ήξερα πως δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα, γιατί διάλεξα την οικογένεια. Άφηνα την παλιά μου ζωή. Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν είναι όλο αυτό αλήθεια», εξομολογήθηκε στην εκπομπή Στούντιο 4 την Τετάρτη 8/10.

Η Καλομοίρα σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στο Στούντιο 4

«Δεν ξαναείσαι ο ίδιος άνθρωπος, εγώ όμως νόμιζα ότι το μπορείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια για να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση την αλήθεια. Ότι δηλαδή, αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα», τόνισε και συμπλήρωσε: «Αυτό συμβαίνει όσο καλή και να είσαι. Ακόμα και η μόνη που ξέρω, που όντως τα συνδυάζει, έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι που την βοηθούν και έχει τέσσερα παιδιά. Είναι τέλειο κι αυτό, αν μπορείς να το έχεις, απλά δεν μ’ αρέσει που δεν λένε την αλήθεια».

Κλείνοντας η τραγουδίστρια παραδέχτηκε: «Νομίζω ότι κατά βάθος σε αυτό οφειλόταν η κατάθλιψη. Γιατί πήγαινα στον γιατρό και του έλεγα πως “είμαι πολύ χαρούμενη, που έχω τα παιδιά μου, αλλά νιώθω πολύ πιεσμένη”. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι μάλλον είναι αυτό».