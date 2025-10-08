Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη

«Δεν ξαναείσαι ο ίδιος άνθρωπος», εξομολογείται στο Στούντιο 4

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.25 , 20:37 Συγκέντρωση για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Τριπλή η νίκη μου!»
08.10.25 , 20:27 Πέγκυ Ζήνα: Η κόρη της έγινε 14 ετών!
08.10.25 , 20:23 Dacia Bigster mild hybrid G-140: Υβριδικό και με διπλό καύσιμο
08.10.25 , 20:20 Λαύριο: Συγκλονίζουν στο Star οι δύο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα
08.10.25 , 20:08 Βασίλης Μπισμπίκης: Το σκεπτικό πίσω από την καταδίκη του
08.10.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος μπλόκαρε τον παίκτη στον τελικό
08.10.25 , 19:18 BMW iX3: Η τελειότητα στην γραμμή παραγωγής
08.10.25 , 18:41 Θ. Δρίτσας: Ορκίστηκε βουλευτής στη θέση Τσίπρα, εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά
08.10.25 , 18:30 Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
08.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Μαρίνης σε Γιάννη Χατζηγεωργίου: «Είσαι τέλειος πωλητής»
08.10.25 , 18:27 Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος
08.10.25 , 18:09 Δήμητρα Βλαγκοπούλου: Οι βραβεύσεις, ο χορός & η αγαπημένη συνήθεια!
08.10.25 , 18:00 Cash or Trash: Πόσο αξίζει η προτομή του κόμη Ορλόκ;
08.10.25 , 17:55 IQ 160: Πρεμιέρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Star
08.10.25 , 17:50 Ιάσονας Αποστολόπουλος: «Μας έδεσαν τα χέρια, έφτυναν και μας κλωτσούσαν»
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Το σκεπτικό πίσω από την καταδίκη του
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Πότε πέφτει η Black Friday 2025
Συγκέντρωση για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Τριπλή η νίκη μου!»
Η Καινούργιου για τη μαμά της: «Έχω δει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας»
Λαύριο: Συγκλονίζουν στο Star οι δύο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα
Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
Nεκρές δύο μαθήτριες που έκαναν subway surfing - Ανησυχία για τη νέα τάση
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Καλομοίρα άνοιξε την καρδιά της στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλου μιλώντας για τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. 

Καλομοίρα: Ευχήθηκε στην κόρη της, Αναστασία, με 11 σπάνιες φωτογραφίες της

«Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να βρω γιατί, αλλά νομίζω ότι κατά βάθος ήξερα πως δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα, γιατί διάλεξα την οικογένεια. Άφηνα την παλιά μου ζωή. Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν είναι όλο αυτό αλήθεια», εξομολογήθηκε στην εκπομπή Στούντιο 4 την Τετάρτη 8/10.

Καλομοίρα: Ξέσπασε σε δάκρυα on air για τον θάνατο του πεθερού της

Η Καλομοίρα σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στο Στούντιο 4

Η Καλομοίρα σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στο Στούντιο 4

«Δεν ξαναείσαι ο ίδιος άνθρωπος, εγώ όμως νόμιζα ότι το μπορείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια για να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση την αλήθεια. Ότι δηλαδή, αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα», τόνισε και συμπλήρωσε: «Αυτό συμβαίνει όσο καλή και να είσαι. Ακόμα και η μόνη που ξέρω, που όντως τα συνδυάζει, έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι που την βοηθούν και έχει τέσσερα παιδιά. Είναι τέλειο κι αυτό, αν μπορείς να το έχεις, απλά δεν μ’ αρέσει που δεν λένε την αλήθεια».

Κλείνοντας η τραγουδίστρια παραδέχτηκε: «Νομίζω ότι κατά βάθος σε αυτό οφειλόταν η κατάθλιψη. Γιατί πήγαινα στον γιατρό και του έλεγα πως “είμαι πολύ χαρούμενη, που έχω τα παιδιά μου, αλλά νιώθω πολύ πιεσμένη”. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι μάλλον είναι αυτό». 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top