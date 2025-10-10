Τέλος τα ραντεβού για νέες ταυτότητες έως τον Απρίλιο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη

Από το καλοκαίρι του 2026 τέλος τα ταξίδια εντός Ε.Ε. με τις παλιές ταυτότητες / Βίντεο Σκάι

Xαμός γίνεται με τα ραντεβού για έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας, αφού πλέον δεν υπάρχει σε κανένα αστυνομικό τμήμα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης διαθεσιμότητα έως και τον Απρίλιο!

Οι πολίτες φαίνεται να έσπευσαν να προγραμματίσουν άμεσα το ραντεβού τους, με αποτέλεσμα τα αστυνομικά τμήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης να μη διαθέτουν ελεύθερες ημερομηνίες.

Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, σε περίπτωση που ακυρωθεί κάποιο ραντεβού και «ανοίξει» κάποια θέση.

Από την άλλη, όσον αφορά τις μικρότερες πόλεις και τα νησιά της χώρας, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας στο gov.gr

Νέες ταυτότητες: Δε θα μπορούν τα ταξιδέψουν στην ΕΕ όσοι διαθέτουν την παλιά

Υπενθυμίζεται ότι από το καλοκαίρι του 2026 θα τεθεί σε ισχύ η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση που προβλέπει ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δε θα γίνονται πλέον δεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θεωρούνται παρωχημένες και χαμηλής ασφάλειας, με προδιαγραφές που χρονολογούνται από τη δεκαετία του ’60.

Παράλληλα, από το φθινόπωρο του 2025, τίθεται σε εφαρμογή ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), που θα λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Όσοι πολίτες δεν αποκτήσουν εγκαίρως τον νέο αριθμό έως τις 5 Νοεμβρίου 2025, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα σε βασικές διαδικασίες, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η καταβολή εισφορών ή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.