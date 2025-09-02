Τέλος τα ταξίδια με τις παλιές ταυτότητες - Γιατί η Ε.Ε. θέλει τις νέες

Στενεύουν τα περιθώρια για όσους δεν έχουν βγάλει ακόμη νέα ταυτότητα, καθώς από του χρόνου δε θα μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, όπως είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, οι παλιές ταυτότητες έχουν προδιαγραφές από τη δεκαετία του ’60 και από το καλοκαίρι του 2026 δε θα μπορούμε να ταξιδέψουμε εντός της ΕΕ, λόγω χαμηλής ασφάλειας.

Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ωστόσο, όταν θα χρειαστεί ανανέωση το διαβατήριό τους, θα πρέπει να αλλάξουν και ταυτότητα έτσι κι αλλιώς.

Νέες ταυτότητες: Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην Αρχή έκδοσης (αστυνομικό τμήμα) του τόπου μόνιμης ή προσωρινής διαμονής, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Φωτογραφία ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή

Η φωτογραφία μπορεί να λαμβάνεται είτε απευθείας στις Αρχές έκδοσης, είτε μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα αναρτήσει τη φωτογραφία σας στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο φωτογράφος θα σας δώσει έναν κωδικάριθμο, τον οποίο στη συνέχεια μέσω της εφαρμογής myPhoto θα πρέπει να αντιστοιχίσετε με το ΑΦΜ σας.

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης, να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία σας.

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για έκδοση ταυτότητας, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης

Βάσει της αιτήσεως, θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου, στοιχείων δημοτολογίου. Η αίτηση θα εκτυπωθεί και θα ζητηθεί η υπογραφή του αιτούντος.

Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης

Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης, με βάση τα στοιχεία σας, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραμμένος.

Αφού υπογρσφεί ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή επί ειδικού εξοπλισμού), θα εκτυπωθεί και θα ζητηθεί από τον αιτούντα να επιβεβαιώσει το ακριβές των στοιχείων που περιέχει και να την υπογράψει και χειρόγραφα.

Ηλεκτρονικό παράβολο για έκδοση ταυτότητας ύψους 10 ευρώ

Για την έκδοση κάθε δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1894] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη»), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του.

Εάν κάποιος είναι πολύτεκνος (ιδιότητα η οποία πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο είναι το μισό, 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1895] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη (πολυτέκνων)».

Επιπλέον, στην αίτηση έκδοσης επικολλάται το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [2043] – «Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)».

Η έκδοση των παραπάνω παραβόλων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας e- Παράβολο.

Σε περίπτωση έκδοσης λάθος παραβόλου, μπορεί να γίνει αίτημα για επιστροφή χρημάτων.

Παλαιού τύπου δελτίο ταυτότητας

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας απαιτείται η προσκόμιση και παράδοση του παλαιού δελτίου ταυτότητας (μπλε δελτίο).

Νέες ταυτότητες: Σε πόσο χρόνο εκδίδονται

Όλα τα νέα δελτία ταυτότητας θα εκτυπώνονται με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας στη Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με έδρα στην Καισαριανή Αττικής.

Ο χρόνος ο οποίος θα απαιτείται από την ημέρα που θα καταθέσετε την αίτησή σας στο Τμήμα της περιοχής σας μέχρι την παραλαβή του νέου σας δελτίου, κυμαίνεται στις επτά ημέρες.

Μόλις σας επιδοθεί η νέα σας ταυτότητα θα ενημερωθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτόματα όλες οι υπηρεσίες και φορείς που διασυνδέονται με αυτό, όπως ΑΑΔΕ, GOV.GR WALLET, κλπ.