Iσραήλ: Κορυφώνεται η αγωνία των συγγενών για την επιστροφή των ομήρων

Όσα μετέδωσε από το Τελ Αβίβ ο απεσταλμένος του Star Γιάννης Σωτηρόπουλος

Το κλίμα στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ είναι πανηγυρικό για δεύτερη ημέρα, αφού το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την εκεχειρία. Η Χαμάς σε 72 ώρες θα απελευθερώσει τους ομήρους και το Ισραήλ τους Παλαιστίνιους κρατούμενους. 

Όπως μετέδωσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star από την ισραηλινή πόλη ο απεσταλμένος του σταθμού Γιάννης Σωτηρόπουλος, αναμένεται να ξεκινήσει άλλη μια εκδήλωση, παρουσία των συγγενών ομήρων, με την αγωνία τους να έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Τα συναισθήματα τους είναι ανάμεικτα από την ώρα που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων. Χαίρονται που σε 72 ώρες θα επιστρέψουν πίσω οι άνθρωποι τους, μετά από δύο χρόνια κρατούμενοι σε άθλιες συνθήκες στα λαγούμια της Χαμάς.

Από την άλλη, σε χειρότερη θέση αναμένεται να βρεθούν οι συγγενείς των νεκρών ομήρων, αφού χάνεται πλέον κάθε ελπίδα να ξαναδούν ζωντανούς τους ανθρώπους τους. 

Ισραήλ - εκεχειρία

AP Photo - Ariel Schalit

Σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς – Οι όροι

Μετά από μήνες αιματηρών συγκρούσεων και αμέτρητων απωλειών, η ελπίδα φαίνεται επιτέλους να αναδύεται στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε αργά το βράδυ της Πέμπτης τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς, ανοίγοντας τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου που έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η Χαμάς έχει στη διάθεσή της 72 ώρες για να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά, ενώ το Ισραήλ θα προχωρήσει στην αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Η συμφωνία θεωρείται η πιο σημαντική διπλωματική εξέλιξη από την έναρξη των συγκρούσεων.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής, η εκεχειρία τέθηκε επισήμως σε ισχύ. Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν σταδιακά να αποσύρονται στη συμφωνημένη γραμμή, διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο του 53% της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν αρχίσει να εισέρχονται στην περιοχή, φέρνοντας ανακούφιση στους κατοίκους.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι πρόσφυγες ξεκίνησαν ήδη να επιστρέφουν διστακτικά στον βορρά, προσπαθώντας να ξαναβρούν τα σπίτια και τη ζωή τους μέσα στα ερείπια. Παρότι η εκεχειρία φέρνει μια πρώτη ανάσα ελπίδας, ο ήχος των βομβαρδισμών και η εικόνα της καταστροφής θυμίζουν ότι η ειρήνη στη Γάζα παραμένει εύθραυστη και αβέβαιη.

Παλαιστίνη

Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στον βορρά, αφού τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχειρία / AP - Abdel Kareem Hana

Παλαιστίνιοι

AP - Jehad Alshrafi

Εκεχειρία στη Γάζα

Νετανιάχου: «Βρισκόμαστε σε ιστορική εξέλιξη» - Τι λέει η Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική εξέλιξη», υπογραμμίζοντας πως «ένας από τους βασικούς στόχους του πολέμου, η επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ».

Από την πλευρά της οργάνωσης, ο Χαλίλ αλ Χαγιά, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς στη Γάζα, ανέφερε ότι «υπάρχουν διαβεβαιώσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση πως ο πόλεμος έχει τερματιστεί ολοκληρωτικά».

Αμερικανική στρατιωτική παρουσία για την εποπτεία της εκεχειρίας - Στο Ισραήλ ο Τραμπ

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ανάπτυξη 200 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, με στόχο τον συντονισμό μιας πολυεθνικής δύναμης που θα επιβλέπει την εφαρμογή της εκεχειρίας.

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι από Αίγυπτο, Κατάρ, Τουρκία και ενδεχομένως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς ωστόσο εμπλοκή εντός της Γάζας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι «οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους τη Δευτέρα ή την Τρίτη».
 

 

