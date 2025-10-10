Αντωνία Καλλιμούκου: Οι πρώτες εικόνες με τον νεογέννητο γιο της στο κέντρο

Μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της βιώνει η Αντωνία Καλλιμούκου, καθώς κρατά στην αγκαλιά το πρώτο της μωράκι.

Αντωνία Καλλιμούκου: Η πιο όμορφη βόλτα της ζωής της με τον γιο της

Το πρώην μοντέλο, που πλέον εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία, απέκτησε ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Νίκο Παραδείση.

Με το μωρό στο καρότσι η Αντωνία Καλλιμούκου

Το ζευγάρι έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Βουκουρεστίου, σε μια ήρεμη βόλτα με τον μικρό της γιο. Φορώντας γυαλιά ηλίου και σπρώχνοντας το καρότσι, η Αντωνία έδειχνε πιο ήρεμη, ευτυχισμένη και ολοκληρωμένη από ποτέ.

Ήρεμη κι ευτυχισμένη η γλυκιά μαμά

Φθινοπωρινή κομψότητα για τη γλυκιά μαμά

Για τη βόλτα της, η Αντωνία επέλεξε ένα μακρύ, αέρινο φόρεμα σε έντονο πράσινο χρώμα, με ρομαντικά μανίκια και διακριτικό δέσιμο στο ντεκολτέ.

Νέα μαμά και πιο όμορφη από ποτέ

Το look της ολοκληρώθηκε με μπεζ μπαλαρίνες, διακριτικά κοσμήματα στον καρπό, ενώ τα μακριά ίσια μαλλιά της ενίσχυαν τη φυσική της ομορφιά.

Φυσικό μακιγιάζ και μαύρα γυαλιά ηλίου ολοκλήρωσαν το φθινοπωρινό look. Η Αντωνία Καλλιμούκου δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο τον νέο της ρόλο ως μητέρα.

