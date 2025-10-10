Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: «Της έδωσα σφαλιάρα & την κλώτσησα στο κεφάλι»

Ξεκίνησε η δίκη - Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/10/2025)
Ξεκίνησε σήμερα στην Αμαλιάδα η δίκη της άτυχης Γαρυφαλλιάς απ' την Πάτρα, που την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ο 50χρονος σύντροφος της. Η αίθουσα ήταν γεμάτη από συγγενείς του θύματος οι οποίοι κρατώντας πλακάτ στα χέρια με συνθήματα, ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο Κώστας Γκελντής παρακολουθεί τη δίκη και μεταφέρει το ρεπορτάζ. 

Καρέ καρέ η μοιραία επίθεση στην άτυχη Γαρυφαλλιά έξω από ξενοδοχείο

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος 

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος 

«Τη Γαρυφαλλιά την αγαπούσα, ήταν ο άνθρωπός μου. Πίστευα ότι είχε παράλληλη σχέση. Τσακωνόμασταν συχνά. Βγήκαμε για ποτό και της είπα ένα πράγμα που με είχε πειράξει: Ότι έβγαινε με έναν από το παλιά. Σηκώθηκε και έφυγε.

Πήγε στο ξενοδοχείο. Ανέβηκα στο δωμάτιο στον δεύτερο όροφο και δε μου άνοιγε. Φεύγοντας από το ξενοδοχείο ήμουν αναστατωμένος στα όρια του θυμωμένου. Ξαφνικά είδα έξω τη Γαρυφαλλιά. Της είπα έλα εδώ και άρχισε να με βρίζει. Της έδωσα μια σφαλιάρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Μετά γύρισα, σήκωσα το πόδι μου και τη χτύπησα στο πρόσωπο. Έπεσε κάτω. Έμεινα. Της λέω Γαρυφαλλιά; Προσπαθούσα να τη σηκώσω. Δε μπορούσα, είχε αίματα.  Εκεί κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό εχει γίνει». 

 

