Καρέ καρέ η μοιραία επίθεση στην άτυχη Γαρυφαλλιά έξω από ξενοδοχείο

Ξεκινάει στην Αμαλιάδα η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο της άτυχης Γαρυφαλλιάς, η οποία έχασε τη ζωή της πέρυσι μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε από τον σύντροφό της έξω από ξενοδοχείο της Πάτρας. Οι συγγενείς της αδικοχαμένης γυναίκας ζητούν δικαίωση.

Το STAR αποκαλύπτει φωτογραφίες – ντοκουμέντο από τη μοιραία νύχτα, που δείχνουν την προσπάθεια της κοπέλας να σωθεί από το πολύ ξύλο…

Τα δραματικά λεπτά που έζησε η Γαρυφαλλιά στα χέρια του 50χρονου συντρόφου της, πριν από έναν χρόνο, αποκαλύπτονται μέσα από φωτογραφίες – ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το STAR η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ.

Κλωτσιές, πίεση, ξύλο. Είναι 3 Νοεμβρίου 2024. Η 41χρονη γυναίκα, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από το συναισθηματικό αδιέξοδο και τα προβλήματα που είχε με τον σύντροφό της, βρίσκει καταφύγιο σε ξενοδοχείο της Πάτρας. Εκείνος την παγιδεύει στο πάρκινγκ και τη χτυπά δίχως έλεος. Η κοπέλα παλεύει, αντιστέκεται, στο τέλος όμως σωριάζεται…

Οι ισχυρισμοί του συντρόφου της: «Έσπρωξε τη Γαρυφαλλιά, δεν τη χτύπησα»

«Αποδέχομαι ότι χτύπησα τη Γαρυφαλλιά, όμως δεν είχα πρόθεση να της κάνω κακό. Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να τη βρω χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα συμβεί όλο αυτό. Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά, δεν το αποδέχομαι αυτό. Μονάχα την έσπρωξα και… έπεσε κάτω».

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου για έναν απλό καβγά δεν πείθουν. Ο ίδιος προφυλακίζεται και η Γαρυφαλλιά, μετά από 9ήμερη μάχη στην Εντατική, καταλήγει.

«Δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν μια ενέργεια που είχε στόχο να πλήξει τη Γαρυφαλλιά. Υπήρχαν περιστατικά, υπήρχαν εντάσεις…», λέει ο Γιώργος Τσίρης, δικηγόρος της οικογένειας της Γαρυφαλλιάς.

Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της άτυχης Γαρυφαλλιάς

Έναν χρόνο τώρα η οικογένεια της άτυχης Γαρυφαλλιάς βασανίζεται. Γιατί ενώ υπήρχαν εντάσεις, η Γαρυφαλλιά δεν μίλησε; Γιατί δεν απευθύνθηκε στις Αρχές;

Σε μια προσπάθεια να σώσουν άλλους ανθρώπους, δώρισαν τα όργανα του παιδιού τους. Τώρα περιμένουν τη δίκη…

«Ο πόνος μας είναι μεγάλος, αλλά η πίστη μας παραμένει δυνατή. Θέλουμε μόνο το αυτονόητο: να δικαιωθεί η μνήμη της Γαρυφαλλιάς και να σταλεί το μήνυμα πως καμία ζωή δεν πρέπει να χάνεται άδικα», έγραψε η αδελφή της σε ανάρτησή της.

«Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι να μην κλείνονται, να μην τα αντιμετωπίζουν με εσωστρέφεια, φοβούμενες μήπως στενοχωρηθούν οικογένεια και φίλοι. Γιατί αν και η Γαρυφαλλιά είχε μιλήσει, θα είχε μια καλύτερη τύχη…», προσθέτει ο δικηγόρος.