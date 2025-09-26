Καρέ καρέ η μοιραία επίθεση στην άτυχη Γαρυφαλλιά έξω από ξενοδοχείο

Πριν ένα χρόνο έχασε τη ζωή της από τον σύντροφό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.09.25 , 00:16 Εγκληματικότητα: Προσποιούνταν Ότι Είχαν Ανιχνευτές Χρυσού Σαν Κινητά
27.09.25 , 00:12 Καταπέλτης το βούλευμα για την «καφετζού» με τους Τούρκους «Ιμάμηδες»
26.09.25 , 23:30 Καρέ καρέ η μοιραία επίθεση στην άτυχη Γαρυφαλλιά έξω από ξενοδοχείο
26.09.25 , 23:30 GNTM: «Είσαι σαν Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία»-Τα κλάματα της Αγγέλικα
26.09.25 , 23:15 GNTM: Ο Nick «εκνεύρισε» τους κριτές!
26.09.25 , 23:05 GNTM: Η Μιλένα με το ροζ μπικίνι ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
26.09.25 , 22:48 Έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου εν όψει κακοκαιρίας
26.09.25 , 22:45 GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όταν είδε την Ελιάννα!
26.09.25 , 22:16 Σε εξέλιξη η επιδείνωση του καιρού – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
26.09.25 , 22:15 GNTM: Τα δάκρυα της Μελίνας μετά την audition
26.09.25 , 22:05 GNTM - Ζενεβιέβ σε Κρις: «Είσαι πολύ ωραίος για να είσαι βαρετός»
26.09.25 , 22:00 Αχαρνών: Οδηγοί Ήρθαν Στα Χέρια Για Την Προτεραιότητα Σε Διασταύρωση
26.09.25 , 21:45 GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»
26.09.25 , 21:34 Κλήρωση Eurojackpot 26/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
26.09.25 , 21:15 GNTM - Νάρκισσος: «Ήρθα να κερδίσω το GNTM και να φύγω»
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Γνωστός τραγουδιστής θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς - Έγκυος η σύντροφός του!
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Γιακουμάκης: Ο γάμος της αδερφής του στον ναό που χτίστηκε στη μνήμη του
Σαρκοζί: Οδηγείται σε κελί 9 τετραγωνικών - Έγκλειστος 23 ώρες την ημέρα
Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έδωσε την περιουσία στον 3χρονο εγγονό!
Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελένη» του Ρετιρέ
GNTM: Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο που πέρασε με 5 «ναι»
GNTM: «Είσαι σαν Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία»-Τα κλάματα της Αγγέλικα
Ηγουμενίτσα: «Ό,τι και να πω το παιδί έφυγε» - Τα πρώτα λόγια της οδηγού
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεκινάει στην Αμαλιάδα η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο της άτυχης Γαρυφαλλιάς, η οποία έχασε τη ζωή της πέρυσι μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε από τον σύντροφό της έξω από ξενοδοχείο της Πάτρας. Οι συγγενείς της αδικοχαμένης γυναίκας ζητούν δικαίωση.

Το STAR αποκαλύπτει φωτογραφίες – ντοκουμέντο από τη μοιραία νύχτα, που δείχνουν την προσπάθεια της κοπέλας να σωθεί από το πολύ ξύλο…

Πάτρα: Η στιγμή που 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών

Τα δραματικά λεπτά που έζησε η Γαρυφαλλιά στα χέρια του 50χρονου συντρόφου της, πριν από έναν χρόνο, αποκαλύπτονται μέσα από φωτογραφίες – ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το STAR η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ.

Καρέ καρέ η μοιραία επίθεση στην άτυχη Γαρυφαλλιά έξω από ξενοδοχείο

Κλωτσιές, πίεση, ξύλο. Είναι 3 Νοεμβρίου 2024. Η 41χρονη γυναίκα, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από το συναισθηματικό αδιέξοδο και τα προβλήματα που είχε με τον σύντροφό της, βρίσκει καταφύγιο σε ξενοδοχείο της Πάτρας. Εκείνος την παγιδεύει στο πάρκινγκ και τη χτυπά δίχως έλεος. Η κοπέλα παλεύει, αντιστέκεται, στο τέλος όμως σωριάζεται…

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από νεαρούς

Οι ισχυρισμοί του συντρόφου της: «Έσπρωξε τη Γαρυφαλλιά, δεν τη χτύπησα»

«Αποδέχομαι ότι χτύπησα τη Γαρυφαλλιά, όμως δεν είχα πρόθεση να της κάνω κακό. Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να τη βρω χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα συμβεί όλο αυτό. Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά, δεν το αποδέχομαι αυτό. Μονάχα την έσπρωξα και… έπεσε κάτω».

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου για έναν απλό καβγά δεν πείθουν. Ο ίδιος προφυλακίζεται και η Γαρυφαλλιά, μετά από 9ήμερη μάχη στην Εντατική, καταλήγει.

Καρέ καρέ η μοιραία επίθεση στην άτυχη Γαρυφαλλιά έξω από ξενοδοχείο

«Δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν μια ενέργεια που είχε στόχο να πλήξει τη Γαρυφαλλιά. Υπήρχαν περιστατικά, υπήρχαν εντάσεις…», λέει ο Γιώργος Τσίρης, δικηγόρος της οικογένειας της Γαρυφαλλιάς. 

Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της άτυχης Γαρυφαλλιάς 

Έναν χρόνο τώρα η οικογένεια της άτυχης Γαρυφαλλιάς βασανίζεται. Γιατί ενώ υπήρχαν εντάσεις, η Γαρυφαλλιά δεν μίλησε; Γιατί δεν απευθύνθηκε στις Αρχές;

Σε μια προσπάθεια να σώσουν άλλους ανθρώπους, δώρισαν τα όργανα του παιδιού τους. Τώρα περιμένουν τη δίκη…

«Ο πόνος μας είναι μεγάλος, αλλά η πίστη μας παραμένει δυνατή. Θέλουμε μόνο το αυτονόητο: να δικαιωθεί η μνήμη της Γαρυφαλλιάς και να σταλεί το μήνυμα πως καμία ζωή δεν πρέπει να χάνεται άδικα», έγραψε η αδελφή της σε ανάρτησή της. 

«Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι να μην κλείνονται, να μην τα αντιμετωπίζουν με εσωστρέφεια, φοβούμενες μήπως στενοχωρηθούν οικογένεια και φίλοι. Γιατί αν και η Γαρυφαλλιά είχε μιλήσει, θα είχε μια καλύτερη τύχη…», προσθέτει ο δικηγόρος. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top