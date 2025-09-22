Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από νεαρούς

Ελεύθεροι και οι τρεις δράστες παρά το σκληρό περιστατικό

22.09.25 , 21:43 Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από νεαρούς
STAR.GR
Ελλαδα
Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις νεαροί που εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στην Πάτρα. Βίντεο - ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR και η Κωνσταντίνα Τσεγγενέ δείχνει τη στιγμή που ο ένας από αυτούς επιτίθεται στον ανήλικο και τον χτυπά με μανία, σπάζοντάς του σαγόνι και μύτη.

 

Πάτρα: «Πήγε για βόλτα με τον φίλο του και του έσπασαν το σαγόνι»

Στο βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που ο 16χρονος με τη λευκή μπλούζα ορμάει στον 14χρονο με γροθιές και κλωτσιές. Ένα άλλο παιδί βοηθάει το θύμα να σηκωθεί, όπως φαίνεται στο βίντεο. Οι τρεις ανήλικοι αποχωρούν ατάραχοι.

Ξυλοδαρμός Πάτρα

Το πρωί απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Παρότι το θύμα νοσηλεύεται με κατάγματα στη μύτη και το σαγόνι, κανένας από τους τρεις δεν προφυλακίστηκε. Ο 16χρονος, αλβανικής καταγωγής, που φαίνεται να χτυπά με μανία τον μαθητή, αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο να μην εξέλθει από τη χώρα και να δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα.

«Ο μόνος που επιτίθεται είναι ο βασικός κατηγορούμενος και κανένας άλλος», λέει ο Σπύρος Δημητρέλης, δικηγόρος του ανήλικου κατηγορούμενου. 

Ο 14χρονος αλλά και ο 15χρονος, ενώπιον του ανακριτή, υποστήριξαν ότι δεν συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό. Αντίθετα, έσπευσαν προκειμένου να τελειώσει ο καβγάς και να βοηθήσουν το θύμα.

 

 

