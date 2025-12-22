Βουλγαράκη για Ιωαννίδη: «Θα είμαι δίπλα του φέτος τα Χριστούγεννα»

Για τον Φώτη Ιωαννίδη μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη, τη σχέση τους αλλά και το που θα περάσει τις γιορτές!

Η παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Weekend Live» και παραδέχτηκε πως η φετινή χρονιά τη βρίσκει σε μια διαφορετική φάση, τόσο επαγγελματικά όσο και συναισθηματικά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, βλέπει τα πράγματα «καλά αλλά περίεργα», αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι σύντομα θα ταξιδέψει ξανά στη Λισαβόνα για να βρεθεί δίπλα στον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη. Αν και παραδέχτηκε πως οι σχέσεις από απόσταση δεν είναι εύκολες, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα είναι να περνά τις γιορτές με τους ανθρώπους που αγαπά.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο γνωστός ποδοσφαιριστής είναι ζευγάρι εδώ και δύο χρόνια, με την ίδια να μοιράζει πλέον τον χρόνο της ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Φώτης Ιωαννίδης - Ελένη Βουλγαράκη

Η αποχή της από την καθημερινή τηλεοπτική ρουτίνα, όπως εξομολογήθηκε, της έχει στοιχίσει. «Μου λείπει η δουλειά», είπε, προσθέτοντας πως νιώθει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά όταν δεν έχει την καθημερινότητα που είχε συνηθίσει.

Στη συνέχεια, η Ελένη Βουλγαράκη σχολίασε και την πολυσυζητημένη τηλεοπτική κόντρα ανάμεσα στη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Γιώργο Λιάγκα. Όπως είπε, θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι η αντιπαράθεση παραμένει τηλεοπτική και δεν μεταφέρεται στην προσωπική τους ζωή. Κατά την άποψή της, πρόκειται για μια αλυσίδα σχολιασμού που ξεκινά από τα γεγονότα της εβδομάδας και συνεχίζεται μέσα από τις εκπομπές, χωρίς να κρύβει κάτι περισσότερο.