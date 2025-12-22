Βουλγαράκη για Ιωαννίδη: «Θα είμαι δίπλα του φέτος τα Χριστούγεννα»

Τι είπε για την σχέση από απόσταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.12.25 , 17:57 Πηγές ΕΛΑΣ: Επιβεβλημένη η εκτροπή κυκλοφορίας στα μπλόκα
22.12.25 , 17:21 «Μίνι ανασχηματισμός» Γενικών Γραμματέων στην κυβέρνηση
22.12.25 , 17:09 Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν τον παππού του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
22.12.25 , 16:57 Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα που την έφερε σε δύσκολη θέση on stage
22.12.25 , 16:47 Τι να βάλεις στο ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς- Χριστουγέννων
22.12.25 , 16:40 Κτηματολόγιο: Εκατομμύρια στρέμματα κινδυνεύουν να περάσουν στο Δημόσιο!
22.12.25 , 16:33 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Χρυσού Οδηγού για το 2025
22.12.25 , 16:28 Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
22.12.25 , 16:02 Νίκος Μπελογιάννης: 72 χρόνια από την εκτέλεση του ανθρώπου με το γαρύφαλλo
22.12.25 , 16:00 Γνωρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με βιωματικές δραστηριότητες
22.12.25 , 15:47 GNTM: Αυτά είναι τα μοντέλα που είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες!
22.12.25 , 15:43 GNTM 2025: Συγκίνηση, απρόοπτα και εκπλήξεις- Οι viral στιγμές
22.12.25 , 15:34 Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
22.12.25 , 15:31 Οι καλύτερες στιγμές της Ξένιας Τσιρκόβα στο GNTM
22.12.25 , 15:20 Ανεστίδης μετά την εισαγγελική παρέμβαση: «Έχω 20 χρόνια τα δικαιώματα»
Απολύθηκε ο Stef Παπαδόπουλος μετά την καταγγελία του εναντίον του Μαζωνάκη
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης
Ξένια Τσιρκόβα: «Λογικό να έρθουμε κοντά» - Τι αποκάλυψε για τον Ανέστη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τον Φώτη Ιωαννίδη μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη, τη σχέση τους αλλά και το που θα περάσει τις γιορτές!

Η παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Weekend Live» και παραδέχτηκε πως η φετινή χρονιά τη βρίσκει σε μια διαφορετική φάση, τόσο επαγγελματικά όσο και συναισθηματικά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, βλέπει τα πράγματα «καλά αλλά περίεργα», αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. 

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι σύντομα θα ταξιδέψει ξανά στη Λισαβόνα για να βρεθεί δίπλα στον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη. Αν και παραδέχτηκε πως οι σχέσεις από απόσταση δεν είναι εύκολες, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα είναι να περνά τις γιορτές με τους ανθρώπους που αγαπά.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο γνωστός ποδοσφαιριστής είναι ζευγάρι εδώ και δύο χρόνια, με την ίδια να μοιράζει πλέον τον χρόνο της ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Φώτης Ιωαννίδης - Ελένη Βουλγαράκη

Φώτης Ιωαννίδης - Ελένη Βουλγαράκη

Η αποχή της από την καθημερινή τηλεοπτική ρουτίνα, όπως εξομολογήθηκε, της έχει στοιχίσει. «Μου λείπει η δουλειά», είπε, προσθέτοντας πως νιώθει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά όταν δεν έχει την καθημερινότητα που είχε συνηθίσει. 

Στη συνέχεια, η Ελένη Βουλγαράκη σχολίασε και την πολυσυζητημένη τηλεοπτική κόντρα ανάμεσα στη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Γιώργο Λιάγκα. Όπως είπε, θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι η αντιπαράθεση παραμένει τηλεοπτική και δεν μεταφέρεται στην προσωπική τους ζωή. Κατά την άποψή της, πρόκειται για μια αλυσίδα σχολιασμού που ξεκινά από τα γεγονότα της εβδομάδας και συνεχίζεται μέσα από τις εκπομπές, χωρίς να κρύβει κάτι περισσότερο.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
 |
ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top