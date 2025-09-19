Πάτρα: «Πήγε για βόλτα με τον φίλο του και του έσπασαν το σαγόνι»

Όσα είπε η μητέρα του 15χρονου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τον Μάνο Σωτηρόπουλο

Εφιαλτικές στιγμές έζησε αγόρι 15 ετών, που ξυλοκοπήθηκε χωρίς έλεος απο συνομηλίκους του στην Πάτρα. Από τα άγρια χτυπήματα του έσπασαν την μύτη και το σαγόνι.

Η μητέρα του θύματος, μιλώντας αποκλειστικά στο Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων του Star και τον Μάνο Σωτηρόπουλο, περιέγραψε όσα έζησε το παιδί της, όταν πήγε να βρει έναν φίλο του.

«Πήγε να βρει ένα φίλο του να βγούνε βόλτα. Κάποια από το σχολείο του που είναι λίγο "μαγκάκια" τον πλάκωσαν στο ξύλο το απόγευμα. Περιμένουμε να κάνουμε χειρουργείο. Του έχουν σπάσει την μύτη και έχει κάταγμα στο σαγόνι», περιέγραψε.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Πάτρας, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Παίδων, για να χειρουργηθεί.

«Με πήρε τηλέφωνο μια κυρία, ότι χτύπησε το παιδί μου και βγάζει αίμα από τη μύτη... Έχει κάταγμα δεν μπορεί να κλείσει το στόμα... Μου κάνει νόημα ό,τι θέλει», πρόσθεσε.

Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου και στο Παγκράτι

Στο Παγκράτι, ένας 15χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα συνομηλίκων του, σε μια απο τις πιο κεντρικές πλατείες.

Στη πλατεία Μεσολογγίου, οι ανήλικοι μπορούν και κάνουν ό,τι θέλουν. Σε περιστατικό που συνέβη εκεί, ανήλικοι χτύπησαν και γρονθοκόπησαν έναν 15χρονο, ενώ δε δίστασαν να τον απειλήσουν και με αυτές τις σιδεριές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των νεαρών επιτέθηκε με γροθιές και μπουνιές στον 15χρονο για να του πάρει την μπλούζα.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων έξω από Γυμνάσιο στο Ίλιον

Στο 9ο Γυμνάσιο Ιλίου, σημειώθηκε και άλλο περιστατικό με πρωταγωνιστές ανηλίκους. Αυτή την φορά, μια 13χρονη μαθήτρια, τραυματίστηκε ελαφρά, έπειτα από διαπλικρισμό που είχε με συμμαθήτριές της.

«Της είπαν της κοπέλας "έλα λίγο πιο κάτω, να μας πεις τον λόγο που μας έβρισες". Αυτή η κοπέλα που υποτίθεται χτυπήθηκε είχε βρίσει τους γονείς των τριών κοριτσιών», υποστήριξε ανήλικη μάρτυρας.

