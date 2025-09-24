Πάτρα: Η στιγμή που 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων κοριτσιών

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (24/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που δείχνουν τη 13χρονη στην Πάτρα να εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών της. Το κοριτσάκι, αβοήθητο, πέφτει στα γόνατα και ζητάει συγγνώμη χωρίς να ξέρει καν τι έχει κάνει. Η μητέρα της, μιλώντας στο STAR, λέει ότι το παιδί της προσπαθεί ακόμα να συνέλθει.

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από νεαρούς

Βίντεο - σοκ: 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών της

Στο βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που το 13χρονο κοριτσάκι εξαναγκάζεται να σκύψει και να φιλήσει τα παπούτσια των τριών κοριτσιών.

Η μητέρα της μιλά στο STAR και σοκάρει: την απειλούσαν πως αν δεν τους φιλήσει τα πόδια, θα τη μαχαιρώσουν.

Τα τέσσερα κορίτσια, ηλικίας από 13 έως 15 ετών, πλησίασαν την ανήλικη, άρχισαν να την βρίζουν και να την απειλούν, και η 13χρονη – αβοήθητη – ακολούθησε τις οδηγίες τους για να γλιτώσει…

Πάτρα: «Πήγε για βόλτα με τον φίλο του και του έσπασαν το σαγόνι»

Πάτρα: Κανένας δεν βοήθησε τη 13χρονη

Κανένας από τους άλλους ανηλίκους που βρίσκονταν μπροστά δεν παρενέβη, για να μπει τέλος στη σκηνή της ντροπής και του αποτροπιασμού. Οι μαθήτριες που διέπραξαν το άγριο bullying τιμωρήθηκαν με δύο μέρες αποβολής.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων κοριτσιών, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των γονιών τους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
