Θέμης Αδαμαντίδης: Αυτή είναι η... γυναίκα του, που ήταν μαζί στο παρελθόν!

Όσα είπε ο τραγουδιστής σε live εμφάνισή του

10.10.25 , 15:44
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με νέα σύντροφο εθεάθη ο Θέμης Αδαμαντίδης που επί της ουσίας δεν είναι.. νέα, αλλά παλιότερη με την οποία είναι και πάλι μαζί

Θέμης Αδαμαντίδης: Η αποκάλυψη για το θαύμα που βίωσε

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Το Πρωινό, το ζευγάρι ήταν μαζί και πριν από 20 χρόνια κι έχουν αποκτήσει ένα παιδί 14 ετών σήμερα. Μάλιστα, μετά την επανασύνδεσή τους έχουν νοικιάσει ένα σπίτι στην Άγια Μαρίνα και μένουν μαζί.

Θέμης Αδαμαντίδης: Αυτή είναι η... γυναίκα του, που ήταν μαζί στο παρελθόν!

Ο λόγος για την κύρια Ρόσση, που είναι συνεχώς πλευρό του και στα γενέθλια του στις 28 Σεπτεμβρίου, τού έκανε και μια έκπληξη on stage. 

Αδαμαντίδης: «Δεν ήταν μόνο η δημιουργία οικογένειας αιτία του χωρισμού»

«Τον έχει στηρίξει σε όλους τους δικαστικούς αγώνες, είναι πάντα στο πλευρό του. Μαθαίνω ότι αυτή η γυναίκα είναι ο μεγάλος έρωτάς του όλα αυτά τα χρόνια. Χτες ήταν μαζί του και στις φυλακές του Κορυδαλλού», είπε η δημοσιογράφος της εκπομπής.

Στο Πρωινό προβλήθηκε βίντεο με την έκπληξη της συντρόφου του που την αποκάλεσε: «Το θυμήθηκε... Η Γυναίκα μου!». «Έκλεισα τα 68», ακούμε τον Θέμη Αδαμαντίδη να λέει στη συνέχεια.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης με την πρώην σύντροφό του, Βαρβάρα Κίρκη

Ο Θέμης Αδαμαντίδης με την πρώην σύντροφό του, Βαρβάρα Κίρκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σχετικά με τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύντροφό του Βαρβάρα Κίρκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει πει χαρακτηριστικά: «Έχει εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση με την πρώην σύντροφό μου. Βέβαια με επηρέασε αυτή η κατάσταση καλλιτεχνικά. Επηρέασε και τον κόσμο. Έχω προχωρήσει στην προσωπική μου ζωή, βρίσκομαι σε μια νέα σχέση, πρέπει να προχωράμε μπροστά, να χαιρόμαστε που έχουμε υγεία και να ζούμε τη ζωή μας. Είμαι ήρεμος. Η σύντροφός μου δεν είναι από τον χώρο τον καλλιτεχνικό».

