Ακίνητα: Πώς κερδίζουν οι ιδιοκτήτες έως 36 μήνες αφορολόγητα ενοίκια

Ποιοι χάνουν τη φοροαπαλλαγή

10.10.25 , 18:36 Ακίνητα: Πώς κερδίζουν οι ιδιοκτήτες έως 36 μήνες αφορολόγητα ενοίκια
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr
ενοικιάζεται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άμεσα, από τον Νοέμβριο εφέτος, μόλις ψηφιστούν και δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι σχετικές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν οι διατάξεις που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την φοροαπαλλαγή ενοικίων που θα εισπράττουν ιδιοκτήτες από έως τώρα «κλειστά» ακίνητα τα οποία θα διατεθούν προς ενοικίαση.

Οι αλλαγές δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια στους ιδιοκτήτες, με στόχο να διατεθούν προς ενοικίαση χιλιάδες σπίτια, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr  
 

