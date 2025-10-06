Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη είναι ακομπλεξάριστη, αυθόρμητη και πολλές φορές αρκετά χειμαρρώδης. Κι αυτοί είναι τρεις λόγοι για τους οποίους αποφάσισε να ασχοληθεί με το YouTube.

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει τον λόγο που χώρισε

Το μοντέλο επέστρεψε με νέο βίντεο στο κανάλι της κι ανάμεσα σε άλλα αποκάλυψε τον λόγο που χώρισε με τον πρώην σύντροφό της και τις σχέσεις τους σήμερα.

«Όταν χάνεται κάπου η συνεννόηση καλύτερα να σταματάς μία σχέση, από το να φτάσεις σε σημεία πολύ άσχημα με έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει πάρα πολύ όμορφα. Η αγάπη παραμένει, απλά χωρίζουν οι δρόμοι μας. Και ο καθένας τη ζωή του. Από μακριά, θα χαιρετηθούμε, θα μιλήσουμε, αλλά ως εκεί. Από εγωισμό δεν πρέπει να μείνεις ποτέ σε μία σχέση. Όταν έχεις τον εγωισμό σημαίνει δεν τον αγαπάς τον άλλον. Όταν κάπου εγώ δεν περνάω καλά, απλά φεύγω, αποχωρώ ωραία και αξιοπρεπέστατα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Σε άλλο σημείο, η Δήμητρα Αλεξανδράκη απάντησε για τη φημολογούμενη κόντρα της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μετά τα δημοσιεύματα και τις εκατέρωθεν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Είμαστε μια χαρά με τον Δημήτρη, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Ό,τι είχε συμβεί ήταν μεταξύ μας, προσωπικό δικό μας. Δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα Τούνη. Είναι όλα μια χαρά», ξεκαθάρισε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Δείτε το σχετικό βίντεο από 26:00' και μετά: