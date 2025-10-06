Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε

«Είμαστε μια χαρά με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 00:03 Άννα Βίσση: «Τα λάθη είναι αυτά που σε κάνουν να καταλάβεις το σωστό»
06.10.25 , 23:56 Μεταναστευτικό: «Μαχαίρι» στα επιδόματα – Τι αλλάζει σε στέγαση και σίτιση
06.10.25 , 23:55 Φάρμα: Άσχημο κλίμα στην πράσινη ομάδα μετά το συμβούλιο
06.10.25 , 23:43 Άρτα: Χωρίς ανατροπές η νεκροψία στην 28χρονη - «Η αδερφή μου δολοφονήθηκε»
06.10.25 , 23:25 Φάρμα: Η διαφωνία που δίχασε την ηττημένη ομάδα
06.10.25 , 23:22 Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε
06.10.25 , 23:14 Πλαστικός χειρουργός της «τετραγώνισε» το στήθος: «Χειροτέρευα συνεχώς»
06.10.25 , 23:00 Φρίκη Στα Καμένα Βούρλα: Σκύλος Βρέθηκε Πυροβολημένος Με Πολλά Σκάγια
06.10.25 , 22:30 Βασίλης και Ζωή: Ένας αναπάντεχος έρωτας στη Φάρμα!
06.10.25 , 22:28 Χερσόνησος: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι μέρα μεσημέρι - Βίντεο
06.10.25 , 22:20 Φάρμα: Πράσινη ή γαλάζια ομάδα σημείωσε τα περισσότερα γκολ;
06.10.25 , 22:00 Φάρμα: Αγώνας ποδοσφαίρου στα τυφλά - Η ιδιαίτερη δοκιμασία ασυλίας
06.10.25 , 21:55 Φάρμα: «Ο πόλεμος των άκρων» είχε ξεκάθαρο νικητή
06.10.25 , 21:48 Ωρωπός: Έστειλε στο νοσοκομείο τον φίλο της εν διαστάσει συζύγου του
06.10.25 , 21:45 Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Πού «κολλάει»
Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του
Πλαστικός χειρουργός της «τετραγώνισε» το στήθος: «Χειροτέρευα συνεχώς»
Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Μοσχαράκι γάλακτος... πολυτελείας: «Φλερτάρει» με τα 25€ το κιλό!
Αλέξης Τσίπρας: Η απάντηση που έδωσε για το νέο κόμμα
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Γέννησε η Τζένη Θεωνά: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Δήμος Αναστασιάδης
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η μπηχτή της Αλεξανδράκη στον Αλεξάνδρου / Βίντεο: Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη είναι ακομπλεξάριστη, αυθόρμητη και πολλές φορές αρκετά χειμαρρώδης. Κι αυτοί είναι τρεις λόγοι για τους οποίους αποφάσισε να ασχοληθεί με το YouTube. 

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει τον λόγο που χώρισε

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει τον λόγο που χώρισε

Το μοντέλο επέστρεψε με νέο βίντεο στο κανάλι της κι ανάμεσα σε άλλα αποκάλυψε τον λόγο που χώρισε με τον πρώην σύντροφό της και τις σχέσεις τους σήμερα. 

«Όταν χάνεται κάπου η συνεννόηση καλύτερα να σταματάς μία σχέση, από το να φτάσεις σε σημεία πολύ άσχημα με έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει πάρα πολύ όμορφα. Η αγάπη παραμένει, απλά χωρίζουν οι δρόμοι μας. Και ο καθένας τη ζωή του. Από μακριά, θα χαιρετηθούμε, θα μιλήσουμε, αλλά ως εκεί. Από εγωισμό δεν πρέπει να μείνεις ποτέ σε μία σχέση. Όταν έχεις τον εγωισμό σημαίνει δεν τον αγαπάς τον άλλον. Όταν κάπου εγώ δεν περνάω καλά, απλά φεύγω, αποχωρώ ωραία και αξιοπρεπέστατα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Σε άλλο σημείο, η Δήμητρα Αλεξανδράκη απάντησε για τη φημολογούμενη κόντρα της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μετά τα δημοσιεύματα και τις εκατέρωθεν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Δήμητρα Αλεξανδράκη: Έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον

«Είμαστε μια χαρά με τον Δημήτρη, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Ό,τι είχε συμβεί ήταν μεταξύ μας, προσωπικό δικό μας. Δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα Τούνη. Είναι όλα μια χαρά», ξεκαθάρισε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Δείτε το σχετικό βίντεο από 26:00' και μετά:

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top