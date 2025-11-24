Ένωση, δάκρυα και εκπλήξεις: Η πιο συναισθηματική μέρα στη Φάρμα

Μία νέα εβδομάδα ξεκινά στη Φάρμα με έντονες συγκινήσεις, χαμόγελα και φυσικά… με την κλασική φράση: «Με το δεξί…περάστε».

Θυμίζουμε πως οι ομάδες διαλύθηκαν και πλέον Γαλάζιοι και Πράσινοι ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Οι πρώτες στιγμές των παικτών ήταν γεμάτες ενέργεια και ενθουσιασμό, ενώ οι οικογένειες τους έκαναν δυναμική εμφάνιση.

Έπειτα από αρκετό καιρό οι farmers είδαν τις οικογένειές τους σε live σύνδεση. «Ήμουν σίγουρη φίλε. Την κοίταγα και προσπαθούσα απλά να κρατηθώ και να εστιάσω κάπου αλλού για να μην βουρκώσω. Γεια σου! Χάρηκα πάρα πολύ, εννοείται, να δω την οικογένειά μου μετά από τόσο καιρό», είπε βουρκωμένη μία από τις farmers.

Η συγκίνηση ήταν εμφανής σε πολλούς συμμετέχοντες, με κάποιους να μην μπορούν να κρύψουν τα δάκρυά τους.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Μάλιστα, η επαφή με τους δικούς τους ανθρώπους τους έφερε σε μια πιο ανθρώπινη και ανοιχτή διάθεση, ενώ οι πρώτες δουλειές και οι καθημερινές υποχρεώσεις μέσα στο αγρόκτημα δημιούργησαν ένα μείγμα ενθουσιασμού και αμηχανίας: «Μπαμπά, εδώ με βάζουν να κάνω δουλειές» ακούγεται να λέει η Βαλεντίνα με τον μπαμπά της να απαντά: . Τι πειράζει;»

«Μα δεν τις κάνω. Δεν ξέρω αν το ότι μίλησα με τον παπά μου ήταν βοήθεια ή με έκανε χειρότερα», σχολίασε η παίκτρια.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, για να κρατήσει το ενδιαφέρον ζωντανό, ανακοίνωσε ότι φέτος θα επιστρέψουν στο σπίτι οι καλύτεροι 10 παίκτες, αλλά την πρώτη μέρα θα μείνουν μόνο 9, κρατώντας έτσι το στοιχείο της έκπληξης: «Τέλος η πράσινη, τέλος η γαλάζια, καλωσορίζω τους καλύτερους 10 της φετινής Φάρμας. Σήμερα στο σπίτι θα επιστρέψετε 9, όχι 10», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Η συνέχεια της φετινής σεζόν της Φάρμας δείχνει ότι θα είναι γεμάτη συγκινήσεις, δυνατές φιλίες, έντονες αντιδράσεις και φυσικά, στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες για τους παίκτες αλλά και για το τηλεοπτικό κοινό.



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

