Δολομίτες: Ένα ταξίδι στο «κόσμημα» της Βορειοανατολικής Ιταλίας

Κρυστάλλινες λίμνες, επιβλητικά βουνά και χωριά βγαλμένα από παραμύθι

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Μαγευτικές εικόνες από τους Δολομίτες / Φωτογραφίες: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προγραμματίζετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό και είστε λάτρεις της φύσης; Τότε οι Δολομίτες, το σύμπλεγμα των επιβλητικών βουνών που βρίσκονται νοτιανατολικά των Άλπεων, είναι ο προορισμός σας!

Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα

 

 

Μυτερές και απότομες κορυφές, που «σχίζουν» τον ουρανό, βράχοι με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, λίμνες που λάμπουν σαν διαμάντια, καταπράσινες κοιλάδες και ανάμεσά τους λιλιπούτεια χωριά με ξύλινα σπιτάκια, οι Δολομίτες αποτελούν ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό θαύμα της φύσης.

Ένας παράδεισος για όσους αγαπούν τη φύση, τις πεζοπορίες και τα χειμερινά σπορ, καθώς και την ανακάλυψη παραδοσιακών χωριών, τα οποία «αγκαλιάζουν» το επιβλητικό λευκό σκηνικό των βουνών. 

 

 

Πέρα όμως από από τα πολύ γνωστά χιονοδρομικά κέντρα, τους αμέτρητους ποδηλατόδρομους και τα μονοπάτια πεζοπορίας, οι Δολομίτες προσφέρουν γραφικές κοιλάδες με πολυτελή καταφύγια κι εστιατόρια με αστέρια Michelin, κελάρια με εκλεκτό κρασί, καθώς και υπηρεσίες spa με πρωτοποριακές θεραπείες.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dolomiti (@dolomites)

 

Τα ωραιότερα ταξίδια στο εξωτερικό για το 2026 - Η «μαγεία» της φύσης

Τι να δείτε και τι να κάνετε στους Δολομίτες

Παρακάτω σας παραθέτουμε προτάσεις για το τι να δείτε και τι να κάνετε όταν επισκεφθείτε αυτόν τον μαγικό τόπο.

  • Ιδανική βάση για τις εξορμήσεις σας αποτελούν οι τρεις επαρχίες του Trento, του Bolzano και του Belluno, οι οποίες μοιράζονται τη γοητεία των Δολομιτικών Άλπεων με την παλιά πρωτεύουσα του Τιρόλο, το Merano
  • Ξεναγηθείτε στα πολυάριθμα χιονοδρομικά κέντρα και αξιόλογα θέρετρα, όπως η Brenta, η Madonna di Campiglio βορειοδυτικά και, βέβαια, η διάσημη Cortina d’Ampezzo στα βορειοανατολικά

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dolomiti (@dolomites)

 

  • Η κομψή Cortina, είναι η «βασίλισσα» των Δολομιτών και κεντρική πόλη του Belluno, διαθέτει αστραφτερές μπουτίκ, αντικερί και λαμπερά cafes, όπου θα δείτε να συχνάζουν οι πλούσιοι Μιλανέζοι. Κάντε την απογευματινή σας βόλτα στους γραφικούς δρόμους με τις ξύλινες βεράντες και τις πολύχρωμες ζαρντινιέρες και εντυπωσιαστείτε από την πανέμορφη αυτή πόλη
  • Εάν είστε λάτρεις της περιπέτειας, περπατήστε σε δύσβατα μονοπάτια, κατασκηνώστε στις μαγικές αλπικές λίμνες και έπειτα μείνετε σε ένα από τα spa του Alpe di Siusi και δοκιμάστε υπέροχη μπίρα στις μπιραρίες του Bolzano

 

 

  • Τόσο στην Cortina όσο και στο Bolzano θα βρείτε και πολύ ενδιαφέροντα παλαιοντολογικά μουσεία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή ανακαλύφθηκαν στο Campon di Monte Avena, σε ύψος 1.400 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και αφορούν στους Νεάντερταλ, ενώ στην πόλη Mondeval de Sora έχει βρεθεί ο αρχαιότερος τάφος στην Ευρώπη.

 

 

Πότε να πάτε στους Δολομίτες

Κατάλληλη εποχή εάν είστε φαν των χειμερνών σπορ είναι η περίοδος από Δεκέμβριο έως Απρίλιο, ενώ για εναλλακτικές φυσιολατρικές διακοπές μπορείτε να επισκεφθείτε τους Δολομίτες και το καλοκαίρι, όπου διοργανώνονται ποδηλατικοί αγώνες, αγώνες ορεινού τρεξίματος, πολιτιστικές δραστηριότητες, περίπατοι, πεζοπορίες, ορειβασίες και πολλές ακόμη δραστηριότητες.

 

 

Οι Δολομίτες είναι ένα φυσικό μνημείο που φυλά μέσα στο πέτρωμά του ιστορία εκατομμυρίων χρόνων, γι'αυτό και έχει αναγνωστιστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Στους Δολομίτες η γεωλογία, η ιστορία και ο μύθος συνυπάρχουν αρμονικά σε ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς που δε συγκρίνεται με κανένα άλλο.

ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ
 |
ΙΤΑΛΙΑ
 |
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΦΥΣΗ
