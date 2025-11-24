GNTM: Σάββας και Γιασμίν σχολιάζουν το viral φιλί Ραφαηλίας - Μιχάλη

Ο Σάββας και η Γιασμίν ήταν το ζευγάρι που αποχώρησε στο περασμένο επεισόδιο του GNTM 2025.

Καλεσμένοι στην εκπομπή Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, τα δύο μοντέλα μίλησαν για τη ρομαντική φωτογράφιση που τους στοίχισε την παραμονή τους στον διαγωνισμό ομορφιάς του Star.

Αμφότεροι δήλωσαν στεναχωρημένοι που δεν κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τους «12». «Λίγο στενάχωρο να βλέπω τον εαυτό μου να αποχωρεί, αλλά εντάξει», είπε με ειλικρίνεια ο Σάββας. «Η αλήθεια είναι ότι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ για την αποχώρησή μας. Τώρα έχω έρθει με μια πάρα πολύ θετική ενέργεια. Το άφησα πίσω μου και προχωράμε», δήλωσε από την πλευρά της η Γιασμίν.

GNTM: Ο Σάββας απαντά αν θυσιάστηκε για τη Γιασμίν

Σχετικά με τη συνεργασία του με τη Γιασμίν, ο Σάββας ξεκαθάρισε: «Εγώ με τη Γιασμίν ένιωθα πολύ άνετα. Κάναμε και λίγο practice στο δωμάτιο, κάναμε κάποιες πόζες. Γενικά δεν το είχαμε εκφράσει αυτό ότι κάναμε κάποιες πόζες».

Τόνισε, επίσης, πως δεν περίμενε να έχουν τη χειρότερη φωτογραφία, δεδομένης της χημείας τους στο σετ: «Επειδή εμείς δεν νιώσαμε άβολα - γιατί είδαμε ότι σε κάποια άλλα σετ ίσως κόλλησαν λίγο τα παιδιά - εμείς δεν το νιώσαμε αυτό. Γι’ αυτό πίστευα ότι θα τα είχαμε πάει καλύτερα».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Σάββας απάντησε ξεκάθαρα στο αν “θυσιάστηκε” για τη Γιασμίν: «Καθόλου, βρε παιδιά. Εγώ προσωπικά, όπως σας είπα, ένιωθα πάρα πολύ άνετα στο σετ μου. Και η Γιασμίν, όπως κι εγώ, προσπαθήσαμε να τα πάμε καλά. Αυτό που είπα, ότι το σετ μου είναι ένα από τα καλύτερά μου - στο flash dance, στον τσοπάνη και στη βοσκοπούλα - είναι πράγματι ένα από τα καλύτερά μου σετ, και το είδα κιόλας».

GNTM: Η Γιασμίν μιλά για τη συνεργασία του με τον Σάββα

«Εγώ ένιωσα τέλεια. Θεωρώ ότι με τον Σάββα είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία», πρόσθεσε η Γιασμίν.

Ακόμη, ο Σάββας εξήγησε τον λόγο που δεν φιλήθηκε με τη Γιασμίν. «Αποφασίσαμε να αφοσιωθούμε περισσότερο στο να δείξουμε το ρούχο και το συναίσθημα, χωρίς να φιληθούμε μεταξύ μας. Επίσης, η Ραφαηλία και ο Κούτρης έκαναν μια πολύ καλή δουλειά», ανέφερε.

Όσο για το αν το φιλί ήταν η “εύκολη λύση”, και οι δύο συμφώνησαν με την άποψη της Ραφαηλίας. «Εύκολη λύση δεν ήταν σίγουρα. Αν ήταν εύκολη λύση, πιστεύω ότι θα το είχαν κάνει όλα τα ζευγάρια», είπε η Γιασμίν. «Κι εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη Ραφαηλία. Νομίζω ότι κάθε μοντέλο πρέπει να το δει αυτό επαγγελματικά», συμπλήρωσε ο Σάββας.

Τέλος, ο Σάββας αποκάλυψε τα ζευγάρια ξεχώρισε στη Δοκιμασία Αποχώρησης: «Εμένα μου άρεσαν προσωπικά ο Μιχάλης και η Ραφαηλία. Η άποψή μου είναι αυτή. Αν και θα ήθελα να σχολιάσω ότι πάρα πολύ μου άρεσε και η φωτογραφία της Ξένιας και του Αναστάση. Τρελάθηκα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν περίμενα να φτάσει στη θέση που έφτασε, να πω την αλήθεια».

