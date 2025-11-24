GNTM: Σάββας και Γιασμίν σχολιάζουν το viral φιλί Ραφαηλίας - Μιχάλη

Όσα είπαν στο Breakfast@Star μετά την αποχώρησή τους από το GNTM 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 14:02 Η εξομολόγηση του Κώστα Καραφώτη: «Θα είμαι μέσα στον τοκετό»
24.11.25 , 13:58 Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι - Δε θα εμφανιστεί στo Madwalk 2025
24.11.25 , 13:54 Cash or Trash: Ένα οικογενειακό κειμήλιο μαγνητίζει τη Δέσποινα Μοιραράκη
24.11.25 , 13:37 Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από ΙΧ – Πήγαινε τον γιο της στο σχολείο
24.11.25 , 13:33 Δολομίτες: Ένα ταξίδι στο «κόσμημα» της Βορειοανατολικής Ιταλίας
24.11.25 , 13:33 Άση Μπήλιου: Έρχονται τρεις «φανταστικές» μέρες - Ποιες είναι αυτές;
24.11.25 , 13:14 Ένωση, δάκρυα και εκπλήξεις: Η πιο συναισθηματική μέρα στη Φάρμα
24.11.25 , 13:05 Μακμπέθ: Οργή για την «Ιθάκη» του Τσίπρα - «Μην χρησιμοποιείς το όνομά μου»
24.11.25 , 13:01 GNTM: Σάββας και Γιασμίν σχολιάζουν το viral φιλί Ραφαηλίας - Μιχάλη
24.11.25 , 12:44 Ρία Ελληνίδου: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή
24.11.25 , 12:18 Νέα Πέραμος: «Αν μείνω σπίτι θα τον σκοτώσω» - Έγινε το αντίθετο
24.11.25 , 12:15 Suzuki: Προσφέρει δωρεάν χειμερινό έλεγχο
24.11.25 , 12:13 Τα δάκρυα της Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δε θέλω να μιλήσω γιατί… άστο τώρα»
24.11.25 , 12:10 Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
24.11.25 , 12:07 Kλέλια Ανδριολάτου: Με cozy street look στο κέντρο της Αθήνας
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι - Δε θα εμφανιστεί στo Madwalk 2025
Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Νέα Πέραμος: «Αν μείνω σπίτι θα τον σκοτώσω» - Έγινε το αντίθετο
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή για τον Σάκη Ρουβά
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες
Ρία Ελληνίδου: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή
Τα δάκρυα της Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δε θέλω να μιλήσω γιατί… άστο τώρα»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Σάββας και η Γιασμίν ήταν το ζευγάρι που αποχώρησε στο περασμένο επεισόδιο του GNTM 2025.

Καλεσμένοι στην εκπομπή Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, τα δύο μοντέλα μίλησαν για τη ρομαντική φωτογράφιση που τους στοίχισε την παραμονή τους στον διαγωνισμό ομορφιάς του Star.

GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία

Αμφότεροι δήλωσαν στεναχωρημένοι που δεν κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τους «12». «Λίγο στενάχωρο να βλέπω τον εαυτό μου να αποχωρεί, αλλά εντάξει», είπε με ειλικρίνεια ο Σάββας. «Η αλήθεια είναι ότι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ για την αποχώρησή μας. Τώρα έχω έρθει με μια πάρα πολύ θετική ενέργεια. Το άφησα πίσω μου και προχωράμε», δήλωσε από την πλευρά της η Γιασμίν.

GNTM: Ο Σάββας απαντά αν θυσιάστηκε για τη Γιασμίν 

GNTM: Ο Σάββας απαντά αν θυσιάστηκε για τη Γιασμίν 

Σχετικά με τη συνεργασία του με τη Γιασμίν, ο Σάββας ξεκαθάρισε: «Εγώ με τη Γιασμίν ένιωθα πολύ άνετα. Κάναμε και λίγο practice στο δωμάτιο, κάναμε κάποιες πόζες. Γενικά δεν το είχαμε εκφράσει αυτό ότι κάναμε κάποιες πόζες».

Τόνισε, επίσης, πως δεν περίμενε να έχουν τη χειρότερη φωτογραφία, δεδομένης της χημείας τους στο σετ: «Επειδή εμείς δεν νιώσαμε άβολα - γιατί είδαμε ότι σε κάποια άλλα σετ ίσως κόλλησαν λίγο τα παιδιά - εμείς δεν το νιώσαμε αυτό. Γι’ αυτό πίστευα ότι θα τα είχαμε πάει καλύτερα».

GNTM: Τρελάθηκε ο Έντι Γαβριηλίδης με τη λήψη της Ειρήνης και του Γιώργου

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Σάββας απάντησε ξεκάθαρα στο αν “θυσιάστηκε” για τη Γιασμίν: «Καθόλου, βρε παιδιά. Εγώ προσωπικά, όπως σας είπα, ένιωθα πάρα πολύ άνετα στο σετ μου. Και η Γιασμίν, όπως κι εγώ, προσπαθήσαμε να τα πάμε καλά. Αυτό που είπα, ότι το σετ μου είναι ένα από τα καλύτερά μου - στο flash dance, στον τσοπάνη και στη βοσκοπούλα - είναι πράγματι ένα από τα καλύτερά μου σετ, και το είδα κιόλας».

GNTM: Η Γιασμίν μιλά για τη συνεργασία του με τον Σάββα

GNTM: Η Γιασμίν μιλά για τη συνεργασία του με τον Σάββα

«Εγώ ένιωσα τέλεια. Θεωρώ ότι με τον Σάββα είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία», πρόσθεσε η Γιασμίν.

Ακόμη, ο Σάββας εξήγησε τον λόγο που δεν φιλήθηκε με τη Γιασμίν. «Αποφασίσαμε να αφοσιωθούμε περισσότερο στο να δείξουμε το ρούχο και το συναίσθημα, χωρίς να φιληθούμε μεταξύ μας. Επίσης, η Ραφαηλία και ο Κούτρης έκαναν μια πολύ καλή δουλειά», ανέφερε.

Όσο για το αν το φιλί ήταν η “εύκολη λύση”, και οι δύο συμφώνησαν με την άποψη της Ραφαηλίας. «Εύκολη λύση δεν ήταν σίγουρα. Αν ήταν εύκολη λύση, πιστεύω ότι θα το είχαν κάνει όλα τα ζευγάρια», είπε η Γιασμίν. «Κι εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη Ραφαηλία. Νομίζω ότι κάθε μοντέλο πρέπει να το δει αυτό επαγγελματικά», συμπλήρωσε ο Σάββας.

Τέλος, ο Σάββας αποκάλυψε τα ζευγάρια ξεχώρισε στη Δοκιμασία Αποχώρησης: «Εμένα μου άρεσαν προσωπικά ο Μιχάλης και η Ραφαηλία. Η άποψή μου είναι αυτή. Αν και θα ήθελα να σχολιάσω ότι πάρα πολύ μου άρεσε και η φωτογραφία της Ξένιας και του Αναστάση. Τρελάθηκα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν περίμενα να φτάσει στη θέση που έφτασε, να πω την αλήθεια».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 2025
 |
GNTM ΣΑΒΒΑΣ
 |
GNTM ΓΙΑΣΜΙΝ
 |
GNTM
 |
BREAKFASTSTAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top