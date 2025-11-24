Cash or Trash: Ένα οικογενειακό κειμήλιο μαγνητίζει τη Δέσποινα Μοιραράκη

Ολοκαίνουριο επεισόδιο σήμερα Δευτέρα στις 17:20 στο Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Cash or Trash: Ένα οικογενειακό κειμήλιο μαγνητίζει τη Δέσποινα Μοιραράκη

Το αντικείμενο, που παρουσιάζει ο Γιώργος στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, είναι οικογενειακό κειμήλιο και από την πρώτη στιγμή κερδίζει την προσοχή της Δέσποινας Μοιραράκη και του Θάνου Λούδου. Η παλαιότητά του επιβεβαιώνεται και από μια απόδειξη αγοράς, που το τοποθετεί σχεδόν 100 χρόνια πίσω! Το αντικείμενο του πωλητή διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία, που προδιαθέτουν για μια ξεχωριστή δημοπρασία, με τον Φοίβο Στρουγγάρη και τον Άλεξ Σταυρίδη να το επιβεβαιώνουν και να πρωταγωνιστούν σε αυτή την ωραία διαπραγμάτευση!

Cash or Trash: Ρογδάκη και Σταυρίδης συνασπίστηκαν για καλό σκοπό!

Cash or Trash: Ένα οικογενειακό κειμήλιο μαγνητίζει τη Δέσποινα Μοιραράκη

Η Χλόη, με καταγωγή από το Άργος, αποφάσισε να αφήσει για λίγο το solo travelling και να έρθει στην αγαπημένη εκπομπή του πατέρα της, το Cash or Trash! Η νεαρή πωλήτρια λατρεύει να γυρίζει παντού και να γεμίζει με εικόνες, στιγμές εμπειρίας και σχόλια το προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεπερνώντας όσα την κρατούσαν πίσω, η Χλόη αποφάσισε να κάνει νέο της μότο στη ζωή τις ξεχωριστές της εμπειρίες και να αποκτήσει ακόμα μία, αυτή της πρώτης της δημοπρασίας στο δωμάτιο των αγοραστών!

Cash or Trash: Ένα οικογενειακό κειμήλιο μαγνητίζει τη Δέσποινα Μοιραράκη

Ο Αλέξανδρος είναι υπάλληλος σε κατάστημα παλαιών αντικειμένων και έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, εκπροσωπώντας την επιχείρηση που εργάζεται. Η αγάπη του για τα παλιά αντικείμενα ξεκίνησε από παιδί, όταν τον πήγαινε βόλτα στην πλατεία Αβησσυνίας ο πατέρας του και πλέον, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, «είναι περασμένη στο DNA του». Στο δωμάτιο των αγοραστών ο Αλέξανδρος κάνει ένα βήμα πίσω και αφήνει το επιβλητικό του αντικείμενο να μιλήσει από μόνο του!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Cash or Trash: Ο Δερμετζής θέλει το ύφασμα της Δώρας για... παντελόνια

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

