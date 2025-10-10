Μαρία Κίτσου: Από το βραβείο Μελίνα Μερκούρη στον ρόλο της «Ξένιας»

Μαρία Κίτσου: Δείτε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα

Η Μαρία Κίτσου συγκινεί με την ερμηνεία της στον ρόλο της Ξένιας Στασινού στη σειρά «Να με λες μαμά». Η 46χρονη ηθοποιός έχει μια μακρά πορεία στο θέατρο και μάλιστα έχει βραβευτεί για τις ερμηνείες της σε διάφορα θεατρικά έργα.

Στα 24 της πέρασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στα 30 της ήρθε η πρώτη απονομή βραβείου για τον ρόλο της στην παράσταση «Ορφανά». Ειδικότερα, ήταν τον Μάρτιο του 2012, όποτε απονεμήθηκε στη Μαρία Κίτσου το «Βραβείο Μελίνα Μερκούρη» τγια την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία νέας ηθοποιού.

Συνοποψήφιές της ήταν η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, η Βίκυ Κυριακουλάκου, η Χριστίνα Μαξούρη και η Λένα Παπαληγούρα.

Χριστίνα Μαξούρη- Αλεξάνδρα Αϊδίνη- Λένα Παπαληγούρα- Βίκυ Κυριακουλάκου- Mαρία Κίτσου - Οι υποψήφιες για το βραβείο Μελίνα Μερκούρη 2010 -2011/ NDP

Τότε, η ηθοποιός είχε παραλάβει το βραβείο της συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια.

Η Μαρία Κίτσου κατά τη βράβευσή της με την καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, το 2012/ NDP

Κάποια χρόνια νωρίτερα, το 2009, η Μαρία Κίτσου ήταν ξανά υποψήφια για το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη, για την ερμηνεία της στον ρόλο της «Στο Βυθό». Το Βραβείο είχε κερδίσει τότε η Έλενα Μαυρίδου. Υποψήφιες ήταν ακόμη η Λουκία Μιχαλοπούλου και η Βίκυ Παπαδοπούλου.

Έλενα Μαυρίδου- Βίκυ Παπαδοπούλου- Λουκία Μιχαλοπούλου- Μαρία Κίτσου , το 2009/ NDP

Το 2014, ήρθε ακόμη μια βράβευση για τη Μαρία Κίτσου. Στα δεύτερα θεατρικά βραβεία κοινού All4fun κατέκτησε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στο «Αρμαντέιλ»

Η Μαρία Κίτσου στα θεατρικά βραβεία κοινού All4fun, το 2014/ NDP

Ακολούθησαν οι παραστάσεις:

«Kρίμα που είσαι πόρνη», το 2015

«Οι δούλες», το 2015

Επίσημη πρεμιέρα «Οι δούλες», το 2015/ NDP

Τρωάδες στην Επίδαυρο, τον Ιούλιο του 2015

Η Μαρία Κίτσου στις Τρωάδες στην Επίδαυρο, το 2015/ NDP

«Δεσποινίς Τζούλια», το 2016

Η Μαρία Κίτσου στο έργο «Δεσποινίς Τζούλια», το 2016/ ΝDP

Για την ερμηνεία της στο έργο «Δεσποινίς Τζούλια», η Μαρία Κίτσου κέρδισε ένα ακόμη βραβείο, από τα 4α θεατρικά βραβεία κοινού All4fun.

Θοδωρής Κατσαφάδος-Μαρία Κίτσου-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος- Θοδωρής Κατσαφάδος-Μαρία Κίτσου-Γιώργος Λυκιαρδόπουλος/ NDP

«Για την Ελένη», το 2016

«Πόθοι κάτω από τις λεύκες», το 2017

Μαρία Κίτσου- Γιώργος Χριστοδούλου στην παράσταση «Πόθοι κάτω από τις λεύκες», το 2017/ NDP

«Λυσσασμένη Γάτα», το 2017

«Ο Ηλίθιος» , το 2018

«Τερέζ Ρακέν», το 2019

«Μακμπέθ», το 2020

Το 2021, ήταν σταθμός στην καριέρα της με τον ρόλο της στη σειρά «Άγριες Μέλισσες», μέσω της οποία έγινε ευρέως γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό.

«Το τρίτο στεφάνι», το 2021

Μαρία Κίτσου- Μαρία Καβογιάννη «Το τρίτο στεφάνι», το 2021/ NDP

«Ηλέκτρα», το 2022

«Μήδεια», το 2023

«Γέρμα», το 2023

Ιωσήφ Ιωσηφίδης-Μαρία Κίτσου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Το 2024 πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά «Μάγισσα - Φλεγόμενη καρδιά» στον ρόλο της Πανδώρας και φέτος στην τηλεοπτική σειρά «Να με λες μαμά».