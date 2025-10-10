Μαρία Κίτσου: Από το βραβείο Μελίνα Μερκούρη στον ρόλο της «Ξένιας»

Η Μαρία Κίτσου συγκινεί με την ερμηνεία της στον ρόλο της Ξένιας Στασινού στη σειρά «Να με λες μαμά». Η 46χρονη ηθοποιός έχει μια μακρά πορεία στο θέατρο και μάλιστα έχει βραβευτεί για τις ερμηνείες της σε διάφορα θεατρικά έργα.
Δάκρυσε on air η Μαρία Κίτσου: «Με συνταράσσει αυτό το θέμα»
Στα 24 της πέρασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στα 30 της ήρθε η πρώτη απονομή βραβείου για τον ρόλο της στην παράσταση «Ορφανά». Ειδικότερα, ήταν τον Μάρτιο του 2012, όποτε απονεμήθηκε στη Μαρία Κίτσου το «Βραβείο Μελίνα Μερκούρη» τγια την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία νέας ηθοποιού.
Συνοποψήφιές της ήταν η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, η Βίκυ Κυριακουλάκου, η Χριστίνα Μαξούρη και η Λένα Παπαληγούρα.
Τότε, η ηθοποιός είχε παραλάβει το βραβείο της συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια.
Κάποια χρόνια νωρίτερα, το 2009, η Μαρία Κίτσου ήταν ξανά υποψήφια για το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη, για την ερμηνεία της στον ρόλο της «Στο Βυθό». Το Βραβείο είχε κερδίσει τότε η Έλενα Μαυρίδου. Υποψήφιες ήταν ακόμη η Λουκία Μιχαλοπούλου και η Βίκυ Παπαδοπούλου.
Το 2014, ήρθε ακόμη μια βράβευση για τη Μαρία Κίτσου. Στα δεύτερα θεατρικά βραβεία κοινού All4fun κατέκτησε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στο «Αρμαντέιλ»
Ακολούθησαν οι παραστάσεις:
- «Kρίμα που είσαι πόρνη», το 2015
- «Οι δούλες», το 2015
- Τρωάδες στην Επίδαυρο, τον Ιούλιο του 2015
- «Δεσποινίς Τζούλια», το 2016
Για την ερμηνεία της στο έργο «Δεσποινίς Τζούλια», η Μαρία Κίτσου κέρδισε ένα ακόμη βραβείο, από τα 4α θεατρικά βραβεία κοινού All4fun.
- «Για την Ελένη», το 2016
- «Πόθοι κάτω από τις λεύκες», το 2017
- «Λυσσασμένη Γάτα», το 2017
- «Ο Ηλίθιος» , το 2018
- «Τερέζ Ρακέν», το 2019
- «Μακμπέθ», το 2020
Το 2021, ήταν σταθμός στην καριέρα της με τον ρόλο της στη σειρά «Άγριες Μέλισσες», μέσω της οποία έγινε ευρέως γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό.
- «Το τρίτο στεφάνι», το 2021
- «Ηλέκτρα», το 2022
- «Μήδεια», το 2023
- «Γέρμα», το 2023
Το 2024 πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά «Μάγισσα - Φλεγόμενη καρδιά» στον ρόλο της Πανδώρας και φέτος στην τηλεοπτική σειρά «Να με λες μαμά».
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.