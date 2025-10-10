Νικόλας Πουλμέντης: Από τα Κύθηρα στις κορυφαίες κουζίνες της Νέα Υόρκης

Η Νέα Υόρκη ήταν ο προορισμός για τον Νίκο Πουλμέντη και την οικογένειά του, ο οποίος δεν περίμενε να βρει γιατρειά εν μέσω οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά σε έναν τόπο που θα ξεκινούσε από την αρχή με σύμμαχο το Αμερικανικό Διαβατήριο, καθώς ο πατέρας του ήταν μετανάστης. Μπορεί να γνώριζε από ψάρια και θαλασσινά και να είχε μελετήσει και άλλες κουζίνες, αλλά οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες. Βρέθηκε στους δρόμους και τα παγκάκια της Αμερικής και λίγο πριν εγκαταλείψει το αμερικανικό όνειρο απογοητευμένος, έπειτα από ένα τυχαίο γεγονός στο μετρό, βρήκε δουλειά σε ένα ελληνικό εστιατόριο. Από εκεί τον κλέβει ένα άλλο μαγαζί με καλύτερο μισθό για να καταλήξει να κερδίσει σε ένα δημοφιλές παιχνίδι μαγειρικής.

«Τώρα που έχω κερδίσει τα 10.000 δολάρια, θα επισκεφτώ την Ελλάδα. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα», έλεγε. Από εκεί ξεκινάει η ανοδική πορεία. Συμμετέχει και σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές. Μαγειρεύει για μεγάλα ιδρύματα, για μεγάλα food festivals και γοητεύει με τη μαγειρική του ως guest chef τον Μπάρακ Ομπάμα, τον Τζο Μπάιντεν και όλο τον Λευκό Οίκο. Ο Νίκος συστήνει στις Ηνωμένες Πολιτείες τις ελαφριές νότες μεταλλικότητας που αφήνει το ασύρτικο κρασί και συστήνει τη ρεβυθένια εκδοχή μπέργκερ με καπνιστό Μετσόβου. Λαμβάνει αστέρι Michelin, γίνεται μόνιμος συνεργάτης του Food Network και executive chef σε δύο ελληνικά εστιατόρια. Η επίγευση της επιτυχίας τον οδήγησε να είναι σήμερα ο επίσημος πρεσβευτής της ελληνικής γαστρονομίας ανάμεσα σε μία κλειστή ομάδα celebrity chefs.

Το καινοτόμο έργο του έχει παρουσιαστεί στο Forbes, τους New York Times και σε διεθνείς σκηνές. Το 2021 έγραψε το βιβλίο «Η καινοτομία της ελληνικής κουζίνας» και στα τέλη του 2025 ο σεφ εγκαινιάζει το πρώτο του solo εστιατόριο, το «KythiraNP» στο Σόχο της Νέας Υόρκης. Ταξιδεύοντας την ελληνική κουζίνα στην Αμερική, έμαθε ότι η γαστρονομία είναι κάτι παραπάνω από τροφή και φυσικά να αντέχει και να ξεπερνάει τα πάντα εκτός ίσως από ένα. Να πάψει να νοσταλγεί τα Κύθηρα, το νησί των γλυκών μυστικών και των γιορτών της καρδιάς του.

«Αγαπάω πάρα πολύ το νησί μου και είναι αυτό που μου έχει δώσει όλη την έμπνευση και αυτό με ώθησε να είμαι και ψαράς, μάγειρας... σεφ -ας πούμε- στη δουλειά μου γιατί εκεί μεγάλωσα, έμαθα να ψαρεύω», λέει ο Νίκος Πουλμέντης για τα Κύθηρα της καρδιάς του.

Νίκος Πουλμέντης: Το πρώτο 24ωρο στην Αμερική

Η ιστορία του Έλληνα σεφ συγκινεί. «Όταν είχα πάει (στην Αμερική), παρόλο που είχαμε τα πρώτα λεφτά να δώσουμε για ενοίκιο για το σπίτι, δεν είχα δουλειά. Και άμα δεν έχεις δουλειά... Στην Αμερική. Δεν στο νοικιάζουν. Δεν στο νοικιάζουν γιατί αυτούς τους ενδιαφέρει να πάρουν το ενοίκιο».

«Γι' αυτό όποιο παιδί τώρα έρχεται, λέω... Πάρε μας τηλέφωνο να βοηθήσουμε. Και είχε μια καφετέρια ελληνική -και να είναι καλά ο άνθρωπος γιατί αυτός είναι που μου έδωσε και την πρώτη δουλειά και μου βρήκε και το σπίτι και υπέγραψε- και είχε ένα παγκάκι από έξω το οποίο δεν υπάρχει πια και κοιμόμασταν τις ώρες που ήταν κλειστό πάνω στα μπουφάν. Με το που άνοιγε ο καθαριστής στις 4 - 5 η ώρα για να το καθαρίσει, μπαίναμε μέσα. Και καθόμασταν με τη γυναίκα του και το παιδί του».

Νικόλας Πουλμέντης: Το αγαπημένο του ελληνικό πιάτο

Σε ερώτηση για το ποιο είναι το αγαπημένο πιάτο του κορυφαίου Έλληνα σεφ, ο ίδιος απαντά: «Πολύ ωραία ερώτηση. Η ερώτηση είναι φανταστική και πολύ συγκεκριμένη. Θα το μετέφραζα με ένα πιάτο το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, με τις γκόγκες Πελοποννήσου που τις έχω μεταφράσει εγώ στην Αμερική σε goat cheese gnocchi, που είναι χωρίς πατάτα, είναι το δικό μας το gnocchi. Εγώ έχω πάρει την Ελλάδα μας και τη μεταφέρω στην Αμερική, αλλά όλη την Ελλάδα μας. Και είπα στους Αμερικάνους ότι έχουμε και εμείς gnocchi, πολύ καλύτερο. Δεν έχω το τυρί το δικό μας, αλλά έβαλα το goat cheese, ας πούμε, το οποίο αγαπάει η Αμερική και λατρεύει».



