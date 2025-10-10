Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα της Παρασκευής 10/10, καθώς εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ένας άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος. Στο ίδιο διαμέρισμα βρέθηκε κι ένας τραυματίας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι γύρω στις 5 το απόγευμα, άνδρες της ΕΛΑΣ μπήκαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σεράφη στον Άγιο Παντελεήμονα και βρήκαν έναν νεκρό κι έναν τραυματία.

Ο 31χρονος άνδρας που έχει χάσει τη ζωή του καταγόταν απ' την Ουκρανία, ενώ είχε πάνω πολλά χτυπήματα. Ο άλλος άνδρας, που είναι εν ζωή, είναι 48 ετών και Πολωνός στην καταγωγή. Έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.