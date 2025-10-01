Βίντεο: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στους δρόμους!

Ώρες αγωνίας έζησε η οικογένεια ενός κοριτσιού μόλις 4 ετών στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν το παιδί βγήκε μόνο του από το νηπιαγωγείο χωρίς να το αντιληφθούν οι δασκάλες. Η μικρή περιπλανιόταν για περίπου 40 λεπτά στη γειτονιά, μέχρι που εντοπίστηκε τυχαία από μία μητέρα.

Το Star εξασφάλισε αποκλειστικά βίντεο από τη στιγμή που το παιδί εντοπίζεται και στη συνέχεια παραλαμβάνεται από αστυνομικούς. Στα πλάνα φαίνεται μια γυναίκα να κρατάει το κοριτσάκι από το χέρι και να το οδηγεί σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Εκεί, η ιδιοκτήτρια το έβαλε μέσα στο κατάστημα, το ηρέμησε και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρέλαβαν τη μικρή και τη μετέφεραν στο τμήμα, όπου την περίμενε η μητέρα της.

Παρά το σοκ, το κοριτσάκι είναι καλά στην υγεία του. Όπως σημειώνουν οι κάτοικοι, θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί σοβαρά ή ακόμη και να είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο.

Το χρονικό του περιστατικού

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που τα παιδιά σχολούσαν. Οι δασκάλες είχαν ανοίξει την πόρτα, προκειμένου οι γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους, όμως το κοριτσάκι βγήκε μόνο του. Μόνο όταν η μητέρα του το αναζήτησε, οι υπεύθυνοι του σχολείου αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι κάτοικοι της περιοχής κινητοποιήθηκαν αμέσως και βγήκαν στους δρόμους για να βρουν το παιδί. Άλλοι με τα πόδια και άλλοι με μηχανάκια έψαχναν σε κάθε στενό, ρωτώντας αν είχαν δει το κοριτσάκι με το κόκκινο ζακετάκι.

Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.