Βίντεο: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στους δρόμους!

Απίστευτο περιστατικό στον Άγιο Παντελεήμονα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.25 , 22:11 Ευθύμης Ζησάκης - Χρύσα Παπαλελούδη: Ο γιος τους έγινε έξι μηνών!
01.10.25 , 21:45 Ελένη Τσολάκη: Τότε θα βαφτίσει την κόρη της - Η αποκάλυψη για το όνομα
01.10.25 , 21:40 Σάλος στις Βρυξέλλες: Κονδύλια ΕΕ σε εταιρείες λογισμικού κατασκοπείας
01.10.25 , 21:33 Βίντεο: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στους δρόμους!
01.10.25 , 21:33 Έφτασε στην Αθήνα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λ. Κοβέσι και «έπιασε δουλειά»
01.10.25 , 21:14 Βάσω Λασκαράκη: Καλωσόρισε τον Οκτώβριο με φωτογραφία της κόρης της, Εύας
01.10.25 , 20:50 Άρτα: Θρήνος για την 28χρονη έγκυο - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»
01.10.25 , 20:41 Έφοδος των Γάλλων σε πλοίο που εμπλέκεται στις επιθέσεις drones στην ΕΕ!
01.10.25 , 20:40 Δούκισσα Νομικού: Ξετρελαμένη με τη διάσημη σταρ που γνώρισε στο Παρίσι
01.10.25 , 20:27 Kia Leasing: Η νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση
01.10.25 , 20:24 Νίκος Κοκλώνης: Tι λέει για την εμπλοκή του στο κύκλωμα
01.10.25 , 20:05 Δήμητρα Ματσούκα: Η ημίγυμνη φωτογραφία της στη Νέα Υόρκη
01.10.25 , 19:57 Χιλιάδες μαθητές στην Αττική χωρίς μεταφορά με σχολικά λεωφορεία
01.10.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Στο μηδέν έλυσε η Σοφία τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;
01.10.25 , 19:24 Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Εσείς βλέπετε κανένα βασανισμένο κορίτσι;»
Άρτα: Θρήνος για την 28χρονη έγκυο - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»
Βάσω Λασκαράκη: Καλωσόρισε τον Οκτώβριο με φωτογραφία της κόρης της, Εύας
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο και τον πρώην σύζυγό της
Δήμητρα Ματσούκα: Η ημίγυμνη φωτογραφία της στη Νέα Υόρκη
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Βίντεο: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στους δρόμους!
Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»
Ελένη Τσολάκη: Τότε θα βαφτίσει την κόρη της - Η αποκάλυψη για το όνομα
Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα
Βοιωτία: «Η μητέρα μου πέθανε το 2023. Με απειλούσε τοκογλύφος»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ώρες αγωνίας έζησε η οικογένεια ενός κοριτσιού μόλις 4 ετών στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν το παιδί βγήκε μόνο του από το νηπιαγωγείο χωρίς να το αντιληφθούν οι δασκάλες. Η μικρή περιπλανιόταν για περίπου 40 λεπτά στη γειτονιά, μέχρι που εντοπίστηκε τυχαία από μία μητέρα.

Το Star εξασφάλισε αποκλειστικά βίντεο από τη στιγμή που το παιδί εντοπίζεται και στη συνέχεια παραλαμβάνεται από αστυνομικούς. Στα πλάνα φαίνεται μια γυναίκα να κρατάει το κοριτσάκι από το χέρι και να το οδηγεί σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Εκεί, η ιδιοκτήτρια το έβαλε μέσα στο κατάστημα, το ηρέμησε και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Βίντεο: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στους δρόμους!

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρέλαβαν τη μικρή και τη μετέφεραν στο τμήμα, όπου την περίμενε η μητέρα της.

Παρά το σοκ, το κοριτσάκι είναι καλά στην υγεία του. Όπως σημειώνουν οι κάτοικοι, θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί σοβαρά ή ακόμη και να είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο.

Το χρονικό του περιστατικού

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που τα παιδιά σχολούσαν. Οι δασκάλες είχαν ανοίξει την πόρτα, προκειμένου οι γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους, όμως το κοριτσάκι βγήκε μόνο του. Μόνο όταν η μητέρα του το αναζήτησε, οι υπεύθυνοι του σχολείου αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι κάτοικοι της περιοχής κινητοποιήθηκαν αμέσως και βγήκαν στους δρόμους για να βρουν το παιδί. Άλλοι με τα πόδια και άλλοι με μηχανάκια έψαχναν σε κάθε στενό, ρωτώντας αν είχαν δει το κοριτσάκι με το κόκκινο ζακετάκι.

Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
 |
4ΧΡΟΝΗ
 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top