Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης με επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Τέλος το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου»

Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Nέο Πρόγραμμα Ανακαίνισης Με Επιδότηση Έως 36.000 Ευρώ
Με διαφορετικές ταχύτητες κινούνται τα στεγαστικά προγράμματα που «τρέχουν» ή σχεδιάζονται, αποτυπώνοντας τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες της κρατικής παρέμβασης στην αγορά κατοικίας. Κάποια καταγράφουν ισχυρή ζήτηση και ενεργοποιούν επενδύσεις, ενώ άλλα παραμένουν στάσιμα, παρά τις αρχικές προσδοκίες.

Οι αποκλίσεις αυτές αναδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός, οι όροι συμμετοχής και κυρίως η πραγματική διαθεσιμότητα ακινήτων καθορίζουν την αποτελεσματικότητα κάθε μέτρου, σε μια περίοδο που η στεγαστική κρίση πιέζει νοικοκυριά και αγορά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

Back to Top