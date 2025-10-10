Μανώλης Μητσιάς: Η σύζυγος και ο γιος του τον καμάρωσαν στο Ηρώδειο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, στο Ηρώδειο η συναυλία - αφιέρωμα στα τραγούδια του Άκη Πάνου.

Καταξιωμένοι καλλιτέχνες και μουσικοί απέδωσαν φόρο τιμής στον μεγάλο συνθέτη. Ανάμεσά τους ο Μανώλης Μητσιάς, που υπήρξε ένας από τους αυθεντικούς ερμηνευτές του έργο του.

Από το πλευρό του σπουδαίου ερμηνευτή δε θα μπορούσε να λείπει η σύζυγός του, Λίτσα Μητσιά, αλλά και ο γιος του, Μιλτιάδης Μητσιάς. Οι τρεις πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό σε μια σπάνια οικογενειακή στιγμή.

Ο Μανώλης Μητσιάς πόζαρε ανάμεσα στον γιο του και τη σύζυγό του μετά το τέλος της βραδιάς / NDP Photo Agency ( Έλλη Πουπουλίδου)

Ο Μιλτιάδης Μητσιάς αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Είναι παντρεμένος με τη Μαρία‑Ελουίζα Σταβάρα, επίσης οδοντίατρο, και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Ο Μιλτιάδης έχει δώσει το όνομα του πατέρα του στον έναν γιο του, ενώ στον άλλον το όνομα Μιχαήλ-Άγγελος.

Ο Μανώλης Μητσιάς έχει εκφράσει την περηφάνια για τη σταδιοδρομία του γιου του στον χώρο της επιστήμης. «Είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχω έναν γιο που είναι σπουδαίος επιστήμονας. Έκανε μια οικογένεια καταπληκτική. Μια σπουδαία νύφη, με δυο σπουδαία εγγονάκια. Ως παππούς, κάνω όσα δεν έκανα ως πατέρας. Τα εγγόνια μου είναι ό,τι καλύτερο έκανα στη ζωή μου», είχε δηλώσει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του.