Τζένη Μπαλατσινού: Η συγκινητική ανάρτηση για την Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού, αύριο Σάββατο 11 Οκτωβρίου, η Τζένη Μπαλατσινού έστειλε το δικό της μήνυμα γεμάτο ευαισθησία και πίστη στη δύναμη των κοριτσιών.

«Κοιτώντας πίσω, θυμάμαι ένα κορίτσι γεμάτο απορίες και όνειρα. Ένα κορίτσι που μάθαινε σιγά-σιγά να εμπιστεύεται τη φωνή μέσα του» έγραψε η ίδια, καλώντας κάθε κορίτσι να πιστεύει στον εαυτό του, να ακούει το ένστικτό του και να μη φοβάται να κάνει το επόμενο βήμα.

Η ανάρτησή της εντάσσεται σε μια παγκόσμια προσπάθεια να αναδειχθούν οι ιστορίες γυναικών που εμπνέουν τις νέες γενιές να ονειρεύονται χωρίς όρια και να ακολουθούν τα δικά τους μονοπάτια.

Η ανάρτηση της Τζένης Μπαλατσινού

Τζένη Μπαλατσινού: Μαμά δύο κοριτσιών

Η Τζένη Μπαλατσινού γνωρίζει πολύ καλά τη δύναμη των κοριτσιών, αφού από τον γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο, που διήρκησε από το 1996 έως το 2014, απέκτησε τρία παιδιά. Δύο κόρες, την Αμαλία και την Αλεξάνδρα κι έναν γιο, τον Μάξιμο.

Τον Ιούνιο του 2019, παντρεύτηκε τον Βασίλη Κικίλια με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Παναγιώτη-Αντώνιο, στις 25 Δεκεμβρίου 2020. Συνολικά έχει τέσσερα παιδιά.

Η γνωριμία της με τον Βασίλη Κικίλια έγινε το φθινόπωρο του 2016, όταν εκείνος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Jenny Jenny στον ΑΝΤ1.