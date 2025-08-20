Τζένη Μπαλατσινού: Αγκαλιά με τους γιους της, στην Πάτμο!

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά πάντα με βαθιά αγάπη για την οικογένειά της, η Τζένη Μπαλατσινού απολαμβάνει τις διακοπές του Αυγούστου στο αγαπημένο της νησί, την Πάτμο.
Με φόντο το γαλήνιο τοπίο του Αιγαίου, η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε μέσω Instagram ένα τρυφερό άλμπουμ φωτογραφιών, όπου πρωταγωνιστούν οι γιοι της, Μάξιμος και Παναγιώτης – Αντώνιος, αλλά και ο σύζυγός της, Βασίλης Κικίλιας.
Σε μία από τις φωτογραφίες βλέπουμε μια ασπρόμαυρη, λήψη, όπου ο Παναγιώτης - Αντώνιος αγκαλιάζει σφιχτά τον μπαμπά του με φόντο τις ομορφιές του νησιού.
Τζένη Μπαλατσινού: Ο Κικιλιάς τη φωτογραφίζει με τον γιο τους στην Πάτμο
Σε μία ακόμα, η Τζένη ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον μεγάλο της γιο, σε μια ακόμη ζεστή, οικογενειακή στιγμή. Ο φακός απαθανατίζει βλέμματα γεμάτα στοργή και περηφάνια, αλλά και τον στενό δεσμό που έχει με τα παιδιά της.
Πέτρος Κωστόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον γιο του, Μάξιμο
Η Τζένη Μπαλατσινού είναι γνωστή για τη διακριτικότητα με την οποία χειρίζεται την προσωπική της ζωή, όμως δε διστάζει να μοιραστεί αυθόρμητες, ανθρώπινες στιγμές εκείνες που «μιλούν» χωρίς πολλά λόγια.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.