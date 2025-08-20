Τζένη Μπαλατσινού: Αγκαλιά με τους γιους της, στην Πάτμο!

Το φωτογραφικό άλμπουμ των καλοκαιρινών διακοπών

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά πάντα με βαθιά αγάπη για την οικογένειά της, η Τζένη Μπαλατσινού απολαμβάνει τις διακοπές του Αυγούστου στο αγαπημένο της νησί, την Πάτμο.

Με φόντο το γαλήνιο τοπίο του Αιγαίου, η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε μέσω Instagram ένα τρυφερό άλμπουμ φωτογραφιών, όπου πρωταγωνιστούν οι γιοι της, Μάξιμος και Παναγιώτης – Αντώνιος,  αλλά και ο σύζυγός της, Βασίλης Κικίλιας.

Σε μία από τις φωτογραφίες βλέπουμε μια ασπρόμαυρη, λήψη, όπου ο Παναγιώτης - Αντώνιος αγκαλιάζει σφιχτά τον μπαμπά  του με φόντο τις ομορφιές του νησιού. 

Τζένη Μπαλατσινού: Ο Κικιλιάς τη φωτογραφίζει με τον γιο τους στην Πάτμο

Βασίλης Κικίλιας και Κικίλιας junior αγκαλιασμένοι στη θάλασσα

Βασίλης Κικίλιας και Κικίλιας junior αγκαλιασμένοι στη θάλασσα


Σε μία ακόμα, η Τζένη ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον μεγάλο της γιο, σε μια ακόμη ζεστή, οικογενειακή στιγμή. Ο φακός απαθανατίζει βλέμματα γεμάτα στοργή και περηφάνια, αλλά και τον στενό δεσμό που έχει με τα παιδιά της.

Πέτρος Κωστόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον γιο του, Μάξιμο

Τζένη Μπαλατσινού: Κοιτά όλο αγάπη τον γιο της, Μάξιμο

Τζένη Μπαλατσινού: Κοιτά όλο αγάπη τον γιο της, Μάξιμο


Η Τζένη Μπαλατσινού είναι γνωστή για τη διακριτικότητα με την οποία χειρίζεται την προσωπική της ζωή, όμως δε διστάζει να μοιραστεί αυθόρμητες, ανθρώπινες στιγμές εκείνες που «μιλούν» χωρίς πολλά λόγια.

 

