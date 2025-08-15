Τζένη Μπαλατσινού: Ο Κικιλιάς τη φωτογραφίζει με τον γιο τους στην Πάτμο

Οι ευχές του ζευγαριού για τον Δεκαπενταύγουστο

Τελευταία Νέα
15.08.25 , 14:55 Γιατί να ξεκινήσεις γυμναστική παρέα με μια φίλη σου
15.08.25 , 14:07 Τζένη Μπαλατσινού: Ο Κικιλιάς τη φωτογραφίζει με τον γιο τους στην Πάτμο
15.08.25 , 13:53 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Oι ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο με Γαϊτάνο
15.08.25 , 13:27 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα Σεπτεμβρίου
15.08.25 , 13:20 Παναθηναϊκός: Έρχονται σπουδαίες μεταγραφές μετά τη μεγάλη πρόκριση
15.08.25 , 12:39 Ελένη Τσολάκη: Η selfie με τη μητέρα της και οι συγκινητικές ευχές
15.08.25 , 12:17 Καλή Παναγιά: Ο Δεκαπενταύγουστος και οι ευχές
15.08.25 , 12:13 Δεκαπενταύγουστος: Με κατάνυξη ο εορτασμός στην Παναγία της Τήνου
15.08.25 , 11:50 Χρίστος Κούγιας: Οι τρυφερές ευχές στην αδελφή του για τη γιορτή της
15.08.25 , 11:08 Αχαΐα: «Πίναμε μπύρες και είπαμε να βάλουμε φωτιά»
15.08.25 , 10:56 Πελετίδης σε κυβέρνηση: Αντί να απολογούνται, ζητάνε και τα ρέστα
15.08.25 , 10:54 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Διασώζει τα άγρια ζώα
15.08.25 , 10:39 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Χέρι - χέρι με τον Γιάννη Καραβασάνη στη Μύκονο
15.08.25 , 10:35 Aυτά είναι τα χαρακτηριστικά των μωρών που γεννιούνται τον Αύγουστο
15.08.25 , 09:51 Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο 27χρονος - Πήγαινε να πάρει τους γονείς του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Τζένης Μπαλατσινού στις τηλεοπτικές κάμερες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Πάτμο γιορτάζουν τον Δεκαπενταύγουστο η Τζένη Μπαλατσινού κι ο σύζυγός της, Βασίλης Κικίλιας. Από το ησυχαστήριό του το ευτυχισμένο ζευγάρι ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλον τον κόσμο για τη σημερινή ημέρα.  

Τζένη Μπαλατσινού: Η σικάτη εμφάνιση με μαντήλι στα μαλλιά στην Πάτμο

Ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής απαθανάτισε τη σύζυγό του με ανάλαφρα ρούχα και ψάθινο καπέλο να παίζει με τον γιο τους, Παναγιώτη - Αντώνιο, κάτω από το καμπαναριό. 

 

Η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια

«Χρόνια πολλά σε όλες και όλους! Εύχομαι υγεία και ευτυχία, κάθε καλό στις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά στον πατέρα και τη μητέρα μου που γιορτάζουν και φυσικά στον Παναγιώτη μου», έγραψε ο Βασίλης Κικίλιας στο Instagram.

Με τη σειρά της η Τζένη Μπαλατσινού έστειλε ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους ανεβάζοντας φωτογραφίες με τον στολισμό της εκκλησίας.

Τζένη Μπαλατσινού: Ο Κικίλιας junior ως βοηθός μάγειρα στην Πάτμο

Η ανάρτηση της Τζένης Μπαλατσινού

Η παρουσιάστρια μένει εδώ και μέρες στο εξοχικό της στην Πάτμο μαζί με τον μικρό Παναγιώτη - Αντώνιο, ο οποίος έχει προσαρμοστεί πλήρως στο νέο περιβάλλον. Μητέρα και υιός περίμεναν πώς και πώς τον Βασίλη Κικίλια, ο οποίος ταξίδεψε εκτάκτως στην Πάτμο, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top