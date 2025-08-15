Τζένη Μπαλατσινού: Ο Κικιλιάς τη φωτογραφίζει με τον γιο τους στην Πάτμο

Στην Πάτμο γιορτάζουν τον Δεκαπενταύγουστο η Τζένη Μπαλατσινού κι ο σύζυγός της, Βασίλης Κικίλιας. Από το ησυχαστήριό του το ευτυχισμένο ζευγάρι ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλον τον κόσμο για τη σημερινή ημέρα.
Τζένη Μπαλατσινού: Η σικάτη εμφάνιση με μαντήλι στα μαλλιά στην Πάτμο
Ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής απαθανάτισε τη σύζυγό του με ανάλαφρα ρούχα και ψάθινο καπέλο να παίζει με τον γιο τους, Παναγιώτη - Αντώνιο, κάτω από το καμπαναριό.
«Χρόνια πολλά σε όλες και όλους! Εύχομαι υγεία και ευτυχία, κάθε καλό στις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά στον πατέρα και τη μητέρα μου που γιορτάζουν και φυσικά στον Παναγιώτη μου», έγραψε ο Βασίλης Κικίλιας στο Instagram.
Με τη σειρά της η Τζένη Μπαλατσινού έστειλε ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους ανεβάζοντας φωτογραφίες με τον στολισμό της εκκλησίας.
Τζένη Μπαλατσινού: Ο Κικίλιας junior ως βοηθός μάγειρα στην Πάτμο
Η παρουσιάστρια μένει εδώ και μέρες στο εξοχικό της στην Πάτμο μαζί με τον μικρό Παναγιώτη - Αντώνιο, ο οποίος έχει προσαρμοστεί πλήρως στο νέο περιβάλλον. Μητέρα και υιός περίμεναν πώς και πώς τον Βασίλη Κικίλια, ο οποίος ταξίδεψε εκτάκτως στην Πάτμο, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.
