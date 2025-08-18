Πέτρος Κωστόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον γιο του, Μάξιμο

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, μοιράστηκε με τους followers του μια άκρως συγκινητική στιγμή. Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία που αποτυπώνει έναν τρυφερό αποχαιρετισμό με τον γιο του, Μάξιμο.

Η φωτογραφία, στην οποία πατέρας και γιος αγκαλιάζονται σφιχτά στο αεροδρόμιο, συνοδευόταν από τη λιτή αλλά βαθιά συναισθηματική λεζάντα: «Καλό ταξίδι στη νέα σου ζωή αγόρι μου».

Η ανάρτηση αυτή αποκάλυψε πως ο Μάξιμος, ο νεαρότερος από τα τρία παιδιά που απέκτησε ο γνωστός εκδότης με την Τζένη Μπαλατσινού, φεύγει στο εξωτερικό για να ξεκινήσει τις σπουδές του.

Η ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου /Φωτογραφία Instagram

Ο Μάξιμος φαίνεται να ακολουθεί τα βήματα της μεγαλύτερης αδερφής του, Αμαλίας, η οποία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ και ζει μόνιμα στην Αμερική.

Είναι μια κοινή εμπειρία για πολλούς γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους να ανοίγουν τα φτερά τους και να αναζητούν την τύχη τους μακριά από την οικογενειακή εστία, και η ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου αντικατοπτρίζει αυτή την γλυκόπικρη στιγμή.

Τα τρία αδέρφια Αμαλία, Αλεξάνδρα και Μάξιμος, διατηρούν μια πολύ στενή και όμορφη σχέση με τον πατέρα τους, συχνά μοιράζονται κοινές στιγμές, όπως η αγάπη τους για τη μαγειρική. Ειδικά για τον Πέτρο Κωστόπουλο, που η μαγειρική αποτελεί ένα από τα μεγάλα του πάθη, ο οικογενειακός αυτός δεσμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, παρά την απόσταση, ο Πέτρος Κωστόπουλος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του γιου του. Άλλωστε, όπως έδειξε και με την Αμαλία, η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο για μια δυνατή και γεμάτη αγάπη σχέση.