Πέτρος Κωστόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον γιο του, Μάξιμο

Πέτρος Κωστόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον γιο του, Μάξιμο
Ο Πέτρος Κωστόπουλος, μοιράστηκε με τους followers του μια άκρως συγκινητική στιγμή. Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία που αποτυπώνει έναν τρυφερό αποχαιρετισμό με τον γιο του, Μάξιμο.

Πέτρος Κωστόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον γιο του, Μάξιμο

Η φωτογραφία, στην οποία πατέρας και γιος αγκαλιάζονται σφιχτά στο αεροδρόμιο, συνοδευόταν από τη λιτή αλλά βαθιά συναισθηματική λεζάντα: «Καλό ταξίδι στη νέα σου ζωή αγόρι μου».

Πέτρος Κωστόπουλος: Η ανάρτηση για τα 18α γενέθλια του γιου του, Μάξιμου

Η ανάρτηση αυτή αποκάλυψε πως ο Μάξιμος, ο νεαρότερος από τα τρία παιδιά που απέκτησε ο γνωστός εκδότης με την Τζένη Μπαλατσινού, φεύγει στο εξωτερικό για να ξεκινήσει τις σπουδές του.

Πέτρος Κωστόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον γιο του, Μάξιμο

Η ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου /Φωτογραφία Instagram

Ο Μάξιμος φαίνεται να ακολουθεί τα βήματα της μεγαλύτερης αδερφής του, Αμαλίας, η οποία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ και ζει μόνιμα στην Αμερική.

Τζένη Μπαλατσινού: O γιος της, Μάξιμος, έγινε 18 ετών - Η αποφοίτησή του!

Είναι μια κοινή εμπειρία για πολλούς γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους να ανοίγουν τα φτερά τους και να αναζητούν την τύχη τους μακριά από την οικογενειακή εστία, και η ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου αντικατοπτρίζει αυτή την γλυκόπικρη στιγμή. 

Τα τρία αδέρφια Αμαλία, Αλεξάνδρα και Μάξιμος, διατηρούν μια πολύ στενή και όμορφη σχέση με τον πατέρα τους, συχνά μοιράζονται κοινές στιγμές, όπως η αγάπη τους για τη μαγειρική. Ειδικά για τον Πέτρο Κωστόπουλο, που η μαγειρική αποτελεί ένα από τα μεγάλα του πάθη, ο οικογενειακός αυτός δεσμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 

Τζένη Μπαλατσινού: Με τον γιο της, Μάξιμο, ανέβηκε στον Όλυμπο!

Το μόνο σίγουρο είναι πως, παρά την απόσταση, ο Πέτρος Κωστόπουλος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του γιου του. Άλλωστε, όπως έδειξε και με την Αμαλία, η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο για μια δυνατή και γεμάτη αγάπη σχέση.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
