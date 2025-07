Πέτρος Κωστόπουλος: Η ανάρτηση για τα 18α γενέθλια του γιου του, Μάξιμου

Ο Πέτρος Κωστόπουλος λάμπει από περηφάνια. Ο γιος του, Μάξιμος, γιόρτασε χθες, Πέμπτη 10 Ιουλίου, όχι μόνο την αποφοίτησή του από το σχολείο, αλλά και την είσοδό του στην ενηλικίωση, καθώς σήμερα, Παρασκευή 11 Ιουλίου, συμπληρώνει τα 18 του χρόνια. Μια διπλή χαρά που επισφραγίζει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του.

Πέτρος Κωστόπουλος: Η συγκινητική ανάρτηση του περήφανου πατέρα

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Ανέβασε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αφιερωμένη στα 18α γενέθλια του μοναχογιού του. Με λόγια που αποπνέουν αγάπη και υπερηφάνεια, έγραψε: «Όπως το λέει ο Έλβις.., You are my life, my pride, my joy.. Happy 18!». Μια φράση που περικλείει όλο το νόημα της πατρικής αγάπης.

Η ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου

Η ενηλικίωση κι η αποφοίτηση σηματοδοτούν ένα ολοκαίνουργιο ξεκίνημα για τον Μάξιμο. Είναι η ώρα για νέα όνειρα, νέες προκλήσεις και νέες επιτυχίες. Οι γονείς του, με το βλέμμα γεμάτο περηφάνια κι αγάπη, τον συνοδεύουν σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι, καθώς ο Μάξιμος κάνει τα πρώτα του βήματα στην ενήλικη ζωή.

Θυμίζουμε ότι ο Μάξιμος Κωστόπουλος είναι ο γιος του γνωστού Έλληνα εκδότη και της πρώην εστεμμένης, μοντέλου και παρουσιάστριας Τζένης Μπαλατσινού.

